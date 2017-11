FT België: "Hij kan onze Felice Mazzu worden" - Buffalo's krijgen nieuwe teammanager De voetbalredactie

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photonews Sa Pinto met Mpoku Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Renard: "Sá Pinto kan onze Felice Mazzu worden"

Olivier Renard, sportief directeur van Standard, gaf gisteren in Le Grand Débrief op Proximus TV aan dat het vertrouwen van de Rouches in de Portugese coach nog steeds groot is. "Hij heeft het profiel dat we zochten. Kijk: we wilden niet elke drie maanden van trainer veranderen. We wisten dat het seizoensbegin moeilijk zou worden. We staan à fond achter hem, net zoals de spelers. We staan nu in de top zes. Maar ik wil benadrukken dat we nog nergens zijn. De weg is nog lang."

Renard liet zich ook kort uit over de komende wintermercato. "We zullen niet al te veel veranderen, misschien een paar 'retouches' doen. Luyindama? Het is niet de bedoeling om hem te verkopen." (FDZ)

Photonews

Malinwa moet rechtsachter tijdje missen

KV Mechelen moet Ivan Tomecak tot de winterstop missen met een hamstringblessure. De loketten zijn woensdagavond gesloten voor de wedstrijd tegen Genk. De ticketshop is woensdag open tot 14 uur, de onlineverkoop gaat door tot 19 uur. Nog dit: wie de wedstrijd wil bijwonen, moet een dagticket kopen. Abonnementen zijn niet van tel. (FDZ)

BELGA Ivan Tomecak.

Beker enige optie KVO om seizoen kleur te geven

De inhaalrace is met 13 op 15 dan wel ingezet, toch wordt play-off 1 halen een wellicht onmogelijke klus voor KV Oostende. Wil KVO net als in de voorbije seizoenen toch een succes behalen, dan focust het zich beter op de beker, waarin het vorig seizoen nog de finale verloor tegen Zulte Waregem. "We willen iets doen in de beker, maar pas vanaf de halve finales kan dat ons hoofddoel zijn", liet Custovic de voorbije weken meermaals vallen. Misschien moet Oostende nu al resoluut zijn zinnen op de beker zetten, althans als het net als de voorbije jaren opnieuw droomt van Europees voetbal.

Met een thuismatch tegen een haalbare kaart (STVV) in de achtste finales en mits een gunstige loting in de kwartfinales (13 december) kan de halve finale over twee weken al een feit zijn. Aan KV Oostende om dus nog even van de huidige goeie flow te profiteren. (TTV)

BELGA Adnan Custovic.

Turcq wordt teammanger bij Buffalo's

Patrick Turcq (57) wordt in 2018 de nieuwe teammanager van AA Gent. Turcq is daarmee de opvolger van Freddy Delcourt, die bijna twee decennia lang als ploegafgevaardigde fungeerde. Turcq werd in april van vorig jaar door AA Gent weggehaald bij KV Kortrijk. In de Ghelamco Arena tekende Turcq toen een contract voor vijf jaar als sportief manager, maar nu wordt zijn functie geherdefinieerd. (RN/NP)

Ares Jucla Patrick Turcq.