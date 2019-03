FT België. Heuglijk nieuws voor familie Vormer - Anderlecht verhuurt Saief aan FC Cincinnati - Nieuwe tattoo voor ‘hooligan’ Vranjes De voetbalredactie

07 maart 2019

Vormer verwacht in september derde kindje

Straks zijn ‘De Vormers’ met z’n vijfjes. Club-aanvoerder Ruud Vormer heeft heuglijk nieuws. De voormalige Gouden Schoen maakte op Instagram bekend dat hij en zijn vrouw Roos in september een derde kindje verwachten. Zoon Valente (6) en dochter Julie (2) lijken alvast dolgelukkig met het vooruitzicht op een nieuw speelkameraadje. (VDVJ/TTV)

Saief op huurbasis naar FC Cincinnati

Kenny Saief verlaat Anderlecht en zet zijn carrière verder bij FC Cincinnati. De Amerikaanse club leent de 25-jarige middenvelder voor vier maanden en beschikt daarna over een aankoopoptie. Saief werd in januari 2018 door Anderlecht op huurbasis overgenomen van AA Gent. Enkele maanden later volgde een definitieve transfer naar het Astridpark. De Israëlisch-Amerikaanse flankspeler kreeg dit seizoen weinig speeltijd bij paars-wit, met vooral in de competitie hoofdzakelijk invalbeurten. Sinds begin februari viel hij naast de selectie van Fred Rutten. Bij FC Cincinnati wordt Saief ploegmaat van Roland Lamah, ook een voormalig Anderlecht-speler.

Nieuwe tattoo voor Vranjes

Ognjen Vranjes blijft beroeren. De Bosniër van Anderlecht deelde gisteren deze opvallende foto met zijn volgers op Instagram. Met de nieuwe tattoo ‘AEK hooligans’ vereeuwigde hij zijn liefde voor de harde kern van zijn ex-club. Opmerkelijk toch, nadat hij gisteren in deze krant nog even terugkwam op de ophef die ontstond nadat hij ‘Welcome to hell’ had gepost bij een beeld van een ontploffing tijdens AEK - Ajax. “Stom. Het leek alsof ik hooliganisme goedkeurde”, liet hij optekenen.