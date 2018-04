FT België: "Het was het moment om Deschacht er opnieuw bij te nemen" Redactie

05 april 2018

13u20 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Vanhaezebrouck: "Was het moment om Oli er weer bij te nemen"

Olivier Deschacht maakt terug deel uit van de A-kern van Anderlecht, maar hij is er morgen op Charleroi nog niet bij. Dat liet coach Hein Vanhaezebrouck vanmiddag op zijn persbabbel optekenen. "Het is simpel. Ik heb met hem samengezeten en ik heb de spelersgroep erover gesproken. We zijn tot het besluit gekomen dat hij de sanctie die we getroffen hadden, heeft opgevolgd. Hij was heel correct met de jonge gasten, was positief en heeft zelf in beloftenwedstrijden gespeeld... Het was dus het moment om hem er terug bij te nemen. Die sanctie was er een van onbepaalde duur - geen levenslange, hé. Verder ga ik er geen commentaar op geven en ook de club en de speler zullen dat niet doen. Olivier is tot het einde van het seizoen opnieuw een volwaardig lid van de A-kern."

"We moeten stoppen met te praten over 'druk'. Club heeft tien punten voorsprong. Als je er drie pakt, zet je Club niet onder druk... We moeten vooral naar onszelf kijken en vechten voor de andere plaatsen. We kunnen verliezen tegen Gent of tegen Charleroi, maar niet alle matchen. We gaan ze ook niet allemaal winnen, dat is eveneens duidelijk. We moeten ons focussen op onszelf, niet op wat gebeurt met Club."

Na de catechese... de communiefoto's met de voorzitter

Neem eens een communiefoto met Marc Coucke. Enkele leden van de 'Ketjes Club', de jonge Anderlechtsupporters, gingen gisterenmiddag op de parking van het Constant Vanden Stockstadion op de foto met de voorzitter van Anderlecht. Coucke poseerde met de glimlach, de nederlaag tegen AA Gent lijkt alweer vergeten. De communicanten konden ook foto's laten maken op het veld, bij de paashaas of bij de mascotte. (KDZ)

Overbodige Berrier mag niet meer spelen

Hoewel KV Oostende volop een gooi doet naar winst in play-off 2, zal het daarbij spelmaker Franck Berrier wellicht niet meer al te vaak gebruiken. Technisch Directeur Hugo Broos wil de Fransman, wiens contract na dit seizoen ontbonden zal worden, immers in principe niet meer in actie zien komen. Hoewel het eigenlijk de bedoeling is dat Berrier abrupt aan de kant wordt geschoven, deed coach Adnan Custovic vorige maandag op het veld van Antwerp toch nog een beroep op de spelmaker, die in de loop van de tweede helft in het veld werd gebracht. Afwachten of Berrier ook de komende weken nog minuten zal maken of niet. (TTV)

Scout Essevee weigert paars-wit

Anderlecht heeft een poging ondernomen om Toon Mertens weg te plukken bij Zulte Waregem. Mertens is een gewaardeerde scout met een enorm netwerk. Hij verkoos om de aanbieding af te slaan. De reden was de ambitie die hij voelt aan de Gaverbeek om een vaste waarde in play-off 1 te worden. Leuk detail: het was Luc Devroe die Mertens probeerde te overtuigen om de overstap naar Anderlecht te maken. Het mag dus duidelijk zijn dat Devroe, gisteren trouwens op Neerpede, nu al zijn stempel wil drukken op het sportieve beleid van paars-wit. (PJC)

Spoedoperatie voor grasmat Charleroi

Kan een kwaadaardig virus een grasmat binnen de 48 uur helemaal kapotmaken? Een vraag voor onze bodemspecialiste Laurence Machiels. Hoe dan ook: Mehdi Bayat heeft in zeven haasten in Nederland een nieuwe grasmat voor het Stade du Pays de Charleroi moeten bestellen om de wedstrijd van vrijdagavond tegen Anderlecht in normale omstandigheden te laten doorgaan. "Dinsdag kwamen we tot de vaststelling dat ons speelveld bijna zienderogen degradeerde", aldus algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx. "Een uitermate stresserend aanzien, geloof me. Gelukkig hebben we nog snel een oplossing gevonden. Mocht dat niet het geval zijn geweest, dan riskeerden we een afgelasting. Er rest ons weinig tijd om de nieuwe grasmat aan te leggen en ideaal zijn de omstandigheden niet, maar 't komt in orde."

Penneteau (rugpijn) zal vrijdag opnieuw worden vervangen door Mandanda. De optie in het contract van Pollet werd gelicht. De spits ligt nu vast tot juni 2019, maar dat sluit een vertrek komende zomer niet uit. (AR)