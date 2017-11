FT België: Het einde van de tunnel is in zicht voor verdediger Anderlecht - Essevee blijft in de hoek waar de klappen vallen De voetbalredactie

Rentree Najar nog niet voor morgen

Euforie is onnodig. Zelfs nu Andy Najar (24) na zijn hamstringblessure met de groep traint, wil Anderlecht een terugkeer niet overhaasten. Dat is immers al eens gebeurd...

Het einde van de tunnel is in zicht. Andy Najar heeft de groepssessies gedeeltelijk hervat na zijn hamstringblessure - de opwarming en de passvormen deed hij mee. Een opluchting voor de Hondurees, zeker omdat tien weken geleden een operatie nog een reële optie was. Naar verluidt was de medische staf dat idee toen genegen, maar wilde Najar zelf niet onder het mes. Hij verkoos een individueel programma.

Eigenlijk had Najar op dat moment nooit mógen hervallen. Nadat hij tegen Lokeren in september (3-2-zege) zijn rentree gevierd had na maanden gesukkel, voelde hij zich de dagen nadien niet klaar om nog een duel te spelen. Hij sprak die angst ook uit, maar toch dropte René Weiler hem in de basis tegen Bayern. Het gevolg? Hij bezeerde zich na een halfuur opnieuw aan de dij.

Dat scenario mag zich niet herhalen en dus heeft de landskampioen een gedetailleerd revalidatieplan opgesteld. Nu breekt de moeilijkste fase aan: de re-integratie bij de A-kern. Concreet is het de bedoeling dat Najar gedurende minstens twee weken deels onder Vanhaezebrouck werkt, met daarnaast fysieke prikkels. Als hij de opgedreven belasting goed verteert, is hij klaar voor het echte werk op Spaanse bodem. In Najars entourage valt namelijk te horen dat het de bedoeling is om hem tijdens de winterstage in La Manga (5-12/1) klaar te stomen voor de terugronde. Dat neemt niet weg dat de speler nog voor Nieuwjaar minuten kan krijgen, maar binnen Anderlecht wil men geen risico's nemen. (PJC)

Gerkens en Kara terug, Obradovic nog steeds ziek

Goed nieuws voor Anderlecht: Pieter Gerkens en Kara Mbodj zijn terug na blessureleed. Gerkens haakte af voor Moeskroen met pijn aan de voet, Kara had last aan de knie, maar beiden lijken dus fit te geraken voor Bayern. Ook Matz Sels (knie) is helemaal speelklaar. Achter de naam van Ivan Obradovic staat wel nog steeds een vraagteken. De linksachter is ziek. Overigens is de scheidsrechter morgenavond de Engelsman Anthony Taylor (39). (PJC)

Essevee moet sterkhouders nog tijdlang missen

Zulte Waregem blijft in de hoek waar de klappen vallen. Ook uit de ziekenboeg komt nu slecht nieuws. Na onderzoeken werd bij Peter Olayinka (foto) een scheur in de buitenste band van de knie vastgesteld. De spits zal enkele weken onbeschikbaar zijn. Timothy Derijck lijkt eveneens nog een tijdje aan de kant te staan. Hij blijft reactie ondervinden wanneer hij zijn knie hoger belast. Daarnaast mist Essevee nog middenvelders Fredrik Oldrup Jensen (scheur binnenste band knie) en Gertjan De Mets (verrekking mediale band) door blessureleed. (VDVJ)

Standard wil Vanheusden terughalen

Standard overweegt om Zinho Vanheusden (18) terug naar Luik te halen. Het Hasseltse toptalent was zaterdag toeschouwer op Sclessin. Hij woonde de wedstrijd tegen Oostende bij op de eretribune. Standard legde al de eerste contacten en een transfer volgende zomer behoren tot de mogelijkheden. De speler van Inter revalideert momenteel in België en is nog out tot de lente. (SJH)

KV Mechelen streeft lichtere sanctie voor Rob Schoofs na

Ook KV Mechelen aanvaardt het schikkingsvoorstel dat het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gisteren deed voor Rob Schoofs niet. Dat bevestigde Malinwa dinsdag. De middenvelder werd op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten.

Het Bondsparket had maandag drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro gevorderd. Omdat het voor de 23-jarige Schoofs nog maar zijn eerste rode kaart in het profvoetbal was, denkt KV Mechelen aanspraak te kunnen maken op strafvermindering. Door de vordering van het Bondsparket riskeert de middenvelder van Malinwa geschorst te zijn voor de derby op het veld van Antwerp (25/11) en de thuismatch tegen KRC Genk (29/11) in de Croky Cup.

Halverwege de tweede helft van de uitwedstrijd in Charleroi (2-0) op vrijdag pakte Schoofs uit met een gevaarlijke tackle op de enkel van Dodi Lukebakio. Scheidsrechter Erik Lambrechts trok aanvankelijk slechts geel, maar door de tussenkomst van videoref Tim Pots veranderde Lambrechts de kleur van de kaart. Schoofs mocht gaan douchen.

Drie schorsingsdagen voor Capon?

De tumultueuze Standard-KV Oostende blijft niet zonder gevolgen. Daarbij deelde ref Laforge drie rode kaarten uit. Het Bondsparket vordert nu drie speeldagen schorsing - waarvan één met uitstel - voor Brecht Capon, die met opgeheven been op de knie van Mpoku inging. En ook twee wedstrijden - waarvan één met uitstel - voor Kevin Vandendriessche, die Ndongala met een tackle langs achter neerhaalde. KV Oostende gaat sowieso niet akkoord met beide voorstellen. Overigens kreeg ook Standardspeler Edmilson rood, na een weliswaar lichte duw op Bjelica. Voor hem vordert het Bondsparket één dag schorsing. Ook de Rouches weigeren dat voorstel. Zowel KVO als Standard verdedigen zich vandaag voor de Geschillencommissie. (WDK/FDZ)

