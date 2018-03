FT België: Hernan Losada bergt voetbalschoenen op en wordt beloftetrainer - "Yatabaré blijft bij Antwerp" De voetbalredactie

20 maart 2018

11u13 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Manager Werder Bremen: "Yatabaré blijft bij Antwerp"

Sambou Yatabaré, dit seizoen door Werder Bremen aan Antwerp uitgeleend, blijft bij 'The Great Old'. Dat heeft Frank Baumann, manager bij de Bundesliga-club, in de Duitse pers bevestigd.

Yatabaré streek afgelopen zomer op huurbasis in Antwerpen neer. De 29-jarige Malinees, ex-Standard, kwam bij Antwerp twintig maal in actie in de Jupiler Pro League en twee keer in de Beker van België. Daardoor treedt er automatisch een aankoopoptie in werking, waardoor Yatabaré niet terugkeert naar Duitsland.

De middenvelder verdedigde in het verleden onder meer de kleuren van Caen, AS Monaco, Bastia, Olympiakos Piraeus en Guingamp. In 2015 speelde hij even voor Standard. Sinds januari 2016 was Yatabaré bij Werder actief, maar dat werd geen succes waardoor hij op uitleenbasis vertrok naar Antwerp.

Losada stopt met voetballen en wordt beloftetrainer

Hernan Losada is aan zijn laatste weken als profvoetballer bezig. De 35-jarige spelmaker van Beerschot-Wilrijk besliste om na afloop van play-off 2 zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen. De Argentijn wordt vanaf de zomer beloftentrainer op het Kiel.

“Al voor de titelfinales in 1B hakte ik de knoop door”, aldus Losada. “Ongeacht het resultaat zou ik er mee stoppen. Als voetballer is het genoeg geweest. Ik ben nu helemaal klaar voor een nieuwe uitdaging en ben blij dat ik deze kans krijg in een vertrouwde omgeving.”

Dit seizoen was Losada nog goed voor acht doelpunten en drie assists in eerste klasse B. Beerschot is de rode draad doorheen Losada’s carrière, maar tussendoor voetbalde hij ook voor clubs als Anderlecht, Charleroi, Lierse en Heerenveen.

Vaarwel en welkom, Hernán! Bedankt voor alle mooie jaren! #EvivaLosada #TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/kUpCyOWDiP Beerschot Wilrijk(@ beerschot_wlrk) link

Kapitaalsverhoging bij KVO

Marc Coucke kondigde enkele weken geleden aan dat KV Oostende een kapitaalsverhoging zou doorvoeren. Die is nu officieel gebeurd en in het Belgische Staatsblad gepubliceerd. KVO verhoogde het kapitaal met 15 miljoen euro en is daardoor virtueel schuldenvrij.

Vanwaar die zet? Toen Coucke in februari KV Oostende verkocht aan zijn vriend Peter Callant, had hij eigenlijk nog recht op zo'n 14,2 miljoen euro - geld dat hij de voorbije jaren in de kustploeg had gepompt om zich aan een sneltempo op te werken van een degradatiekandidaat naar Belgische subtopper. Alleen vormde die schuldenberg een probleem toen Coucke Anderlecht kocht en dus KV Oostende van de hand moest doen. Geen enkele investeerder wilde of kon een club van het formaat van KVO overnemen met die bijna 15 miljoen aan openstaande schulden op de achtergrond. Coucke besloot daarom het openstaande bedrag kwijt te schelden. De nieuwe eigenaar Peter Callant kan zo met een propere lei beginnen. Hij zoekt ondertussen naar nieuwe investeerders om de toekomst van de club te verzekeren. (NVK)