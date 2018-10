FT België. Griekse topclub flirt met Vranjes - Berrier krijgt snel duidelijkheid over hartproblemen De voetbalredactie

10 oktober 2018

06u36 0

PAOK flirt met Vranjes

"Kom naar ons!" Dat was de letterlijke smeekbede van George Savvidis aan het adres van Ognjen Vranjes op Instagram. George is de invloedrijke zoon van Ivan Savvidis, eigenaar van de Griekse topclub PAOK. Daar zijn ze op zoek naar een centrale verdediger, George Savvidis hoopte op Anderlecht-speler Vranjes, maar die lachte de vraag weg: "Haha, je hebt me niet nodig." Waarop Savvidis: "We houden contact, je weet maar nooit..." (PJC)

Hartproblemen Berrier: snel duidelijkheid

KV Mechelen-speler Franck Berrier (34) legde gisteren nieuwe harttesten af. Het onderzoek schept voorlopig nog geen duidelijkheid over de evolutie van zijn hartprobleem. Het zou nog een tweetal dagen duren vooraleer de cardiologen met resultaten komen. De Fransman staat al bijna drie maanden aan de kant. Eind deze maand volgt ook nog een second opinion door hartspecialist Pedro Brugada. (ABD)