FT België. Geschillencommissie eist drie speeldagen schorsing voor Perbet en Ilhaimaharitra - Boete voor Antwerp-coach Bölöni De voetbalredactie

25 september 2018

19u06 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Antwerp-coach Bölöni krijgt 1.000 euro boete voor omzeilen van communicatieverbod

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag 1.000 euro boete opgelegd aan Laszlo Bölöni, omdat de trainer van Antwerp na zijn tribuneverwijzing in Anderlecht communiceerde met zijn ploegafgevaardigde en aanvaller Amara Baby.

In de competitiewedstrijd van 2 september op het veld van RSC Anderlecht werd Bölöni halfweg de eerste helft na een verhitte discussie met scheidsrechter Wim Smet in de tribunes gezet. Voor dat vergrijp vorderde het Bondsparket twee speeldagen schorsing en 2.000 euro boete. Bölöni verzette zich daar niet tegen en zat zijn schorsing intussen al uit.

Maar daar komt nu dus 1.000 euro bovenop. De Match Delegate constateerde namelijk dat Bölöni na zijn tribuneverwijzing in het Constant Vanden Stockstadion nog contact zocht met zijn technische staf en spelers. En dat is verboden.

Bölöni gaf ter zitting van de Geschillencommissie toe tijdens een blessurebehandeling van Bolat gecommuniceerd te hebben met de ploegafgevaardigde Frederic Leidgens. De Roemeense coach bevestigde ook dat hij na zijn uitsluiting gesproken had met Amara Baby, om de flankaanvaller te vragen of hij op een centrale positie uit de voeten kon. Dat deed Bölöni door zich achter het strafschopgebied van Anderlecht te positioneren.

De Match Delegate betichtte Bölöni er ook van tijdens de rust contact gezocht te hebben met zijn spelersgroep. Naar eigen zeggen was de T1 van Antwerp gewoon zijn jas vergeten in de kleedkamer.

Tubeke-spits Thomas Henry wordt vier duels geschorst

Thomas Henry wordt voor zijn elleboogstoot aan het adres van OHL-verdediger Kenneth Schuermans gestraft met een schorsing van vier speeldagen en een boete van 2.000 euro. Die sanctie heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag opgelegd aan de topschutter van AFC Tubeke.

Henry pakte in de thuismatch tegen OH Leuven (3-1) op het uur uit met een elleboogstoot tegen Schuermans, die even tegen de vlakte bleef liggen. Scheidsrechter Denis Vanbecelaere hield de kaarten op zak, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie werd Henry alsnog vervolgd door het Bondsparket.

Ter zitting gaf Vanbecelaere na analyse van de tv-beelden toe dat de stoot van de Franse spits met een rechtstreekse uitsluiting had bestraft moeten worden, waardoor het Bondsparket over kon gaan tot de vervolging. Procureur Chris Vandenbossche eiste vier speeldagen schorsing. Hoewel Henry getuigde dat hij niet besefte dat hij Schuermans geraakt had, werd de vordering van het Bondsparket bevestigd.

Tenzij Tubeke in beroep gaat, kan het niet op zijn topschutter rekenen in de competitieduels tegen Roeselare (28 september), Beerschot Wilrijk (6 oktober), KV Mechelen (14 oktober) en Lommel (20 oktober). In de bekermatch van vanavond op het veld van 1A-club Eupen mag Henry wel in actie komen. De Franse spits was dit seizoen al goed voor zes doelpunten.

Drie speeldagen schorsing voor Perbet en Ilaimaharitra

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag drie speeldagen effectieve schorsing opgelegd aan Charleroi-spelers Jérémy Perbet en Marco Ilaimaharitra. Perbet krijgt er ook nog een speeldag voorwaardelijke schorsing bovenop.

Door hun rode kaart afgelopen weekend in de uitwedstrijd bij Waasland-Beveren (1-1) zijn beide spelers geschorst voor de competitieduels tegen Lokeren (29 september), Cercle Brugge (5 oktober) en Zulte Waregem (21 oktober). In de bekerwedstrijd op het veld van Aalst van morgen kan coach Felice Mazzu wel op het duo rekenen.

Perbet moet bovenop zijn schorsing ook 4.000 euro boete ophoesten, de Geschillencommissie hield het op 3.000 euro voor Ilaimaharitra.

Ter zitting van de Geschillencommissie verklaarde Ilaimaharitra dat hij alleen de bal wilde raken. Dat deed hij naar eigen zeggen ook, maar kon zijn tacklebeweging niet stopzetten. "Maar ik wilde Boljevic zeker niet kwetsen", zei de Fransman. Hoewel de Geschillencommissie uit de tv-beelden niet kon opmaken of het om een vrijwillige fout ging of niet, toonde voorzitter Jan Decorte geen genade. Het schikkingsvoorstel van drie speeldagen schorsing door het Bondsparket werd bevestigd.

Perbet kon voor zijn trappende beweging richting Vanzo wel rekenen op clementie. Na al die jaren op de Belgische velden was het immers zijn eerste rode kaart. Daarom werd een van de vier gevorderde speeldagen met uitstel verleend.

Sporting Charleroi kan nog in beroep gaan tegen de sancties voor zijn spelers. Dat wordt dan vrijdagmiddag behandeld door de Geschillencommissie Hoger Beroep.

Union krijgt extra tickets in Astridpark

Wie het kleine niet eert... Anderlecht heeft de vraag van Union om extra tickets te krijgen voor de bekermatch donderdagavond ingewilligd. Concreet kunnen er nu 1.300 in plaats van 1.100 Union-fans naar het Astridpark afzakken. Wellicht loopt het stadion niet vol, ondanks acties van RSCA om vooral Brusselse verenigingen te mobiliseren. Zitplaatsen kosten 10 euro, wie bereid is negentig minuten recht te staan, betaalt 5 euro. Voorlopig is er geen verkoop voorzien op de wedstrijddag. (PJC)

Geen Roef, debuut voor Debaty

Bekercompetitie, en dus krijgen jongens die nog niet of amper aan de bak kwamen speelminuten. Ook bij Waasland-Beveren is dat zo. Tweede doelman Kevin Debaty zal z’n debuut maken én is meteen ook kapitein. Of dat meteen voor heel de bekercampagne zo zal zijn, is nog niet beslist. “Kevin is een heel belangrijke figuur in onze kleedkamer, die er ook voor zorgt dat Roef op hoog niveau speelt. Hij is de oudste speler in onze selectie, dit is een beloning voor z’n harde werk”, aldus T1 Ferrera. Ook aanwinsten Ndao en Lulic zullen minuten krijgen. Ampomah (knie) en Threlkeld (adductoren) zijn twijfelachtig. (MVS)