FT België. Genomineerden Ebbenhouten Schoen bekend - Van Holsbeeck spelersmakelaar

FT België.

26 maart 2019

20u15

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Boli, Carcela, Danjuma, Dimata en Samatta genomineerd voor Ebbenhouten Schoen

De organisatie van de Ebbenhouten Schoen loste daarnet de genomineerden voor zijn 28ste editie. De trofee die de beste speler uit Afrika of met Afrikaanse roots in onze competitie bekroont heeft nog vijf kanshebbers. In aanwezigheid van ex-winnaars Emile Mpenza (1997) en Mémé Tchité (2007) kwamen Yohan Boli (STVV), Mehdi Carcela (Standard), Arnaut Danjuma (Club Brugge), Landry Dimata (Anderlecht) en Aly Samatta (Racing Genk) als genomineerden uit de bus. Eén van hen volgt straks Anthony Limbombe op. De uitreiking van de Ebbenhouten Schoen vindt plaats op 6 mei. Naast de hoofdprijs is er ook nog een trofee voor een beweging of persoon die zich inzet voor de Afrikaanse gemeenschap en eentje voor een sporter die zich ook inlaat met humanitaire of sociale activiteiten.

Noubissi (Beerschot Wilrijk) wordt twee matchen effectief geschorst

Beerschot Wilrijk moet het zonder Marius Noubissi zien te rooien tegen Westerlo (31 maart) en STVV (3 april) in play-off 2. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de Kameroense aanvaller vandaag geschorst voor drie speeldagen, waarvan een met uitstel. Noubissi moet ook 1.250 euro boete betalen.

Voor zijn trap met studs vooruit op het scheenbeen van Rob Schoofs in de 1B-finale op het veld van KV Mechelen vorderde het Bondsparket drie speeldagen schorsing en 1.500 euro boete, maar de Geschillencommissie kende een speeldag met uitstel toe. Beerschot Wilrijk kan nog in beroep gaan tegen dat vonnis.

Noubissi werd vorige week al op de bondszetel in Brussel verwacht, maar zijn raadsman slaagde er toen niet in daar tijdig te zijn. Omdat de advocaat gehinderd werd en er afgelopen weekend toch geen voetbal in competitieverband werd gespeeld, kreeg Beerschot Wilrijk een week uitstel.

Nederlaag op de slotspeeldag kost jonge Belgen EK-deelname

De Belgische nationale ploeg bij de min 19-jarigen heeft zich vandaag niet kunnen kwalificeren voor de eindronde van het EK in Armenië (14-27 juli). De jongens van bondscoach Jacky Mathijssen verloren op de slotspeeldag van de eliteronde in het Italiaanse Abano Terme met 5-2 van Oekraïne. Italië, dat met 2-0 won van Servië, plaatst zich wel voor het EK. Enkel de winnaars van elk van de zeven kwalificatiegroepen kwalificeren zich.

De Belgische U19, zonder goudhaantje Yari Verschaeren (Anderlecht), kwamen in Abano Terme na tien minuten op voorsprong dankzij een treffer van Utrecht-middenvelder Othman Boussaid. Oekraïne gaf zich echter niet gewonnen en nam dankzij goals van Kholod (19.) en Snurnitsyn (54.) de leiding. Boussaid kon twintig minuten voor tijd de stand opnieuw gelijk trekken, maar late doelpunten van Mudryk (88. en 90.+5 pen.) en Tsitaishvili (90.+2) gaven de jonge Belgen de doodsteek. Leyssens pakte vier minuten in blessuretijd ook nog rood.

Vorige week speelden onze jonge landgenoten op de eerste speeldag gelijk tegen Italie (2-2), om nadien te winnen van Servië (2-0). De Belgen (4 ptn) eindigden zo als derde in kwalificatiegroep 7, na Italië (7) en Oekraïne (4). Servië besluit de groep met één punt.

De laatste EK-kwalificatie van de min 19-jarigen dateert van 2011. Een elftal met onder meer Thorgan Hazard en Koen Casteels ging er destijds in de groepsfase uit. Ook in 2002, 2004 en 2006 gingen de Belgische U19 naar het EK. Nooit kwamen ze verder dan de poulefase.

Profclubs niet gediend met verplicht camerasysteem van Roberto Martinez

Niet alle eersteklassers reageren even enthousiast op het voorstel van Roberto Martinez om de beelden van alle wedstrijden op de Belgische velden beschikbaar te stellen op een online platform. Vooral de financiering van het plan stuit enkele bestuurders tegen de borst, vernam Belga bij een rondvraag. Het camerasysteem werd op de agenda van de raad van bestuur van de Pro League geplaatst.

Volgens de bondscoach zouden wedstrijdbeelden van alle duels in België, gaande van het prof- tot het jeugdvoetbal, beschikbaar moeten zijn op een online platform. Die videodatabank kan naar analogie met grote Europese competities door alle coaches geraadpleegd worden. Dat vergt camera’s langs de zijlijnen van alle Belgische stadions en jeugdvelden. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil het camerasysteem tegen volgend seizoen helemaal klaar krijgen.

De winst van het WK in Rusland zou deze kost grotendeels moeten dekken, maar de profclubs moeten zelf ook een financiële bijdrage leveren, blijkt nu. Verspreid over drie jaar zou het prijskaartje 84.000 euro per club bedragen, goed voor een totaal van 2 miljoen euro. Dat vinden vooral de kleinere profclubs niet kunnen, omdat er maar weinig geld van de WK-winst naar hen terugvloeit. Er wordt ruim drie miljoen euro verdeeld onder de leden van de Pro League. De KBVB redeneert dat de G5 een groter aandeel hebben in het success van de Rode Duivels, en dus krijgen zij het grootste deel van de taart.

De K11 en de 1B-clubs zijn het daar niet mee eens. “Van de huidige selectie zijn er slechts drie actief bij de G5 en die hebben het veld nog niet betreed”, zegt een bestuurder. De onvrede is groot genoeg om het camerasysteem op de agenda van de raad van bestuur te plaatsen. Woensdag wordt daar een hartig woordje over gepraat.

5 thuiswedstrijden Club in play-off 1 zijn uitverkocht

Club Brugge kan in de jacht op een nieuwe landstitel rekenen op zijn supporters. De vijf thuiswedstrijden van blauw-zwart in play-off 1 zijn uitverkocht, zo bevestigt de landskampioen.

“De Clubfans hebben zin in de Play-Offs en zijn klaar om te #BluvnGoan! Alle thuiswedstrijden zijn volledig uitverkocht, Jan Breydel zal opnieuw 5 keer daveren!”, klinkt het. Er kunnen wel nog plaatsen vrijkomen als abonnees gebuikmaken van de optie Verkoop Zitje. Met dat systeem kunnen leden van Club 1891 hun abonnementsplaats vrijmaken.

Club Brugge opent de play-offs zondag (31 maart, 18u) voor eigen publiek tegen AA Gent. De ploeg van Leko begint aan de nacompetitie als nummer twee, op vier punten van leider KRC Genk.

🤩🙌 Alle tickets voor de Play-Offs zijn uitverkocht! #BluvnGoan!



Club Brugge KV

STVV verhuurt Japanner Koike

Yuta Koike (22) trekt op uitleenbasis van STVV naar het Japanse Kashima Antlers F.C.. De talentvolle Japanse linksachter zal er spelen tot 1 januari 2020. (FKS)

シントトロイデンのクラブスタッフの方々とファンの方にはとても感謝しています。日本で活躍する姿を見せれるように頑張ります。

Thank you for all the club's staff and fans of @stvv.

小池裕太/yuta koike

Wordt Beerschot-Wilrijk gewoon Beerschot?

Gaat 1B-club Beerschot-Wilrijk binnenkort door het leven als Beerschot tout court? Het zou zomaar kunnen. “Een naamsverandering is een denkpiste”, bevestigt ondervoorzitter Walter Damen.

De eigenaars van Beerschot-Wilrijk maakten vanochtend tijdens een persconferentie bekend dat ze de naburige eerste amateurklasser Rupel Boom hebben overgenomen. Opvallend: de Kielse clubleiders spraken tijdens hun uiteenzetting consequent over ‘Beerschot’, terwijl het woord ‘Wilrijk’ amper viel. Hangt er misschien een officiële naamverandering in de lucht?

“Nadat we eerder het stamnummer 13 van het oude Beerschot terugkochten, wordt er intern nagedacht over een terugkeer naar de oude benaming”, vertelt Walter Damen. “Helemaal zeker is dat echter nog niet. Overigens wil ik benadrukken dat wij altijd het grootste respect hebben gehad voor Wilrijk.”

Wat betreft de overname van Rupel Boom viel nog te vernemen dat Beerschot(-Wilrijk) vooral voordelen ziet op vlak van de jeugdwerking. Paars-wit zit in de jeugd met een capaciteitsprobleem en een ‘huwelijk’ met Rupel Boom zou dat grotendeels kunnen oplossen. Verder is het de bedoeling om beloften van Beerschot-Wilrijk te laten rijpen in Rupel Booms eerste ploeg. Ex-topscheidsrechter Frans Van Den Wyngaert wordt overkoepelend manager van de jeugdacademie. Olympisch kampioene Tia Hellebaut gaat in die academie op losse basis advies geven.

KV Oostende licht optie in contract Jonckheere

Michiel Jonckheere blijft langer bij KV Oostende. De middenvelder zat met een aflopend contract, maar de kustploeg heeft de optie gelicht voor een extra seizoen. Jonckheere is tevens weer fit, nadat hij anderhalf jaar in de lappenmand lag met een hielprobleem. De West-Vlaming hoopt in de play-offs weer te hervatten.

Herman Van Holsbeeck is nu spelersmakelaar

Wat al een tijdje in de lucht hing is nu officieel: Herman Van Holsbeeck is spelersmakelaar. Samen met Yves Apelmaen, fiscalist en boekhouder van Van Holsbeeck, richtte de gewezen manager van Anderlecht de bvba MMELL op. Met de oprichting van MMELL komt een eind aan de speculaties over de toekomst van de Brusselaar. Van Holsbeeck: “Ik ben 64 en wil aan mijn eigen ritme kunnen werken nu. Het netwerk dat ik in al die jaren heb opgebouwd, ga ik nu voor mezelf gebruiken. Neen, spelers in portefeuille heb ik nog niet, ik begin ook pas als makelaar. Maar ik hielp wel al Marko Grujic van Liverpool naar Hertha Berlijn transfereren. En wees gerust, de commissie die ik daarvoor opstreek was heel beperkt (lacht).”

Intussen wacht Van Holsbeeck nog steeds op de uitspraak van CEPANI, het Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie, in de zaak tussen hem en RSC Anderlecht. Op vraag van Anderlecht werd de uitspraak naar september verschoven. Coucke wil naar verluidt eerst de gevolgen van het dossier Propere Handen afwachten. (MJR)

Drie dagen voor start play-offs nog altijd geen akkoord over vergoeding assistent-refs

Ideaal is het allerminst. Drie dagen voor de start van de play-offs is er nog altijd onduidelijkheid over de compensatie voor de assistent- en videorefs bij play-off 1-matchen. Doordat die vanaf nu daags voor de match op afzondering moeten, eisten zij opslag bij het Referee Office. Tijdens de lentestage van afgelopen weekend moest er (eindelijk) een oplossing komen, maar die kwam er voorlopig niet.

Tot grote frustratie van de betrokken partijen. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist wilde gisteren niet diep ingaan op de kwestie. “De refs zijn van alles op de hoogte, de rest is niet belangrijk. Ik ga er vanuit dat we op een correcte en serene manier aan de play-offs beginnen.”

Ondertussen werden de arbiters voor de eerste twee speeldagen aangeduid. Lawrence Visser moet vrijdagavond Standard-Antwerp in goede banen leiden, Nicolas Laforge zakt af naar Genk voor het duel met Anderlecht en Erik Lambrechts fluit het duel tussen Club Brugge en AA Gent. Benieuwd of zij, samen met hun assistenten en videorefs, straks alsnog in optimale omstandigheden de titelstrijd kunnen leiden.

Mbokani hervat bij Antwerp

Laszlo Bölöni mocht gisteren Dieumerci Mbokani (33) weer op training verwelkomen. De Congolese steraanvaller van de Great Old stond een tijdje aan de kant met een knieblessure. Hij kreeg een injectie in het gewricht dat hem parten speelde en miste het laatste competitieduel tegen Kortrijk. Ook tijdens de interlandbreak stond hij op non-actief, maar gisteren kreeg Mbokani weer groen licht van de medische staf. Zonder negatieve reactie kan Antwerp Mbokani dus vrijdag weer inzetten tegen Standard. (SJH)

Verschueren: “Willen door met Obradovic en Kara”

De intenties zijn duidelijk. Sportief manager Michael Verschueren zegt hardop dat Anderlecht door wil met verdediger Ivan Obradovic (30) en Kara Mbodj (29). “Ik heb altijd betreurd dat zij aan de kant waren geschoven.” Met Obradovic zal Anderlecht binnenkort samenzitten, zijn overeenkomst loopt af. Voor Kara ligt het anders: hij ligt vast tot 2020, met optie op een extra jaar. Beide spelers zouden zelf graag bij RSCA blijven. Ze voelen er waardering en hebben er een stevig loon. Voorts verwacht Verschueren een rustige zomer. “Sowieso gaan we geen zeven à acht transfers doen. Dat heeft geen zin.” Nog bij Anderlecht heeft het er alle schijn van dat Adrien Trebel de start van de play-offs zal halen, gisteren trainde de middenvelder alweer voluit mee. Of ook Nany Dimata fit geraakt, valt af te wachten. (PJC)

Samatta krijgt bouwgrond

Voor elke speler een perceel grond in de hoofdstad - dus ook voor Genk-spits Ally Samatta. Tanzania plaatste zich voor de Africa Cup, tot grote tevredenheid van president John Magufuli. “Als erkenning voor hun goede werk en de grote eer die ze het land hebben bezorgd, krijgt elke speler een stuk grond in Dodoma.” Tanzania won met 3-0 van Oeganda en plaatste zich voor het eerst sinds 1980 voor de Africa Cup. (FDZ)

“Saief straks terug naar Anderlecht”

Een assist en een goal tegen New England Revolution. Kenny Saief (25) maakt indruk als huurspeler bij FC Cincinnati. De Amerikaanse club bezit ook een aankoopoptie om de Anderlecht-speler over te nemen, maar Dudu Dahan betwijfelt of het zover komt. “Het gaat om een hoog bedrag”, aldus de spelersmakelaar. “Als je het mij vraagt, zal Kenny straks terugkeren naar Anderlecht. Hij wil er tonen dat hij nog een meerwaarde kan zijn.” (PJC)