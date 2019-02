FT België. Genkse fans willen Pozuelo alles behalve mooi afscheid geven - Red Flames starten gezwind aan Cyprus Cup De voetbalredactie

27 februari 2019

14u36 2

Red Flames starten Cyprus Cup met vlotte 3-0 zege tegen Slovakije

De Red Flames hebben deze middag hun eerste wedstrijd op de Cyprus Cup met 3-0 gewonnen van Slovakije. Janice Cayman (13. en 65. pen) bracht de voetbalvrouwen van bondscoach Ives Serneels in Larnaca 2-0 voor, invalster Yana Daniëls (90.+1) zorgde in de toegevoegde tijd voor de 3-0 eindstand. De score had hoger kunnen oplopen, maar Lenie Onzia miste in de tweede helft nog een strafschop.

Opvallend was het experimentele elftal dat de bondscoach aan de aftrap bracht, met onder meer sterspeelster Tessa Wullaert op de bank.

Hierna volgen nog confrontaties met Oostenrijk (1 maart) en Nigeria (4 maart). Na de drie wedstrijden in groep C, volgt nog een afsluitende plaatsingswedstrijd op woensdag 6 maart. Het is voor de Red Flames de vierde deelname aan de Cyprus Cup. De eerste keer was in 2015, daarnaast waren ze ook van de partij in 2017 en 2018. Vorig jaar zetten ze met een vijfde plaats hun beste prestatie neer in Cyprus.

De Cyprus Women’s Cup duurt nog tot 7 maart. De maand nadien, van 2 tot 8 april, trekken Tessa Wullaert en co naar Los Angeles op oefenstage. Hoogtepunt wordt op 7 april een vriendenmatch in het Banc of California Stadium tegen de VS, in het vrouwenvoetbal een absolute grootmacht.

Gokken op Lommel - KVM onmogelijk

Gokkantoren als Napoleon Games en Unibet hebben de wedstrijd van komende zondag tussen Lommel en KV Mechelen uit hun assortiment gehaald. Ze zouden vernomen hebben dat Malinwa met een b-ploeg of jeugdelftal aan de aftrap zou verschijnen. Aangezien Mechelen zondag nog kans maakt op de periodetitel en de promotie zou het wel bijzonder vreemd zijn mocht Wouter Vrancken niet met zijn sterkste elf starten. Ook bij KVM zijn ze verbaasd. “Geen idee waar deze info vandaan komt. Wij stellen altijd onze beste ploeg op.” Op de laatste speeldag van de tweede periode kan Malinwa kampioen worden als het zelf wint tegen Lommel én als concurrent Beerschot-Wilrijk punten laat liggen in Leuven. Als Beerschot wint, komen er titelmatchen. (AB)

KV Oostende: “Er kan ons niets ten laste gelegd worden”

KV Oostende reageert met vertrouwen na het in de krant Het Nieuwsblad verschenen artikel omtrent de zaak ‘Propere Handen’, waarin de club samen met nog drie andere (gewezen) eersteklassers in verband gebracht wordt met betalingen aan verdachte bedrijven van Dejan Veljkovic in Cyprus en Montenegro. “Het is jammer dat de krant de naam van onze club zo uitdrukkelijk meeneemt in de titels. De club is er immers van overtuigd dat ons niets ten laste kan worden gelegd”, klinkt het in een persmededeling.

Even voordien had KV Oostende-woordvoerder Bram Keirsebilck al kort gereageerd. “Wat ons betreft, is er niets aan de hand”, zo liet hij aan persagentschap Belga weten. “In oktober, toen de zaak losbarstte, zijn er bij ons dossiers ingekeken, net als bij acht à negen andere ploegen. Dat wisten we dus wel. In ons geval lijkt het om de transfer van Adam Marusic te gaan. We hebben intussen ons licht daarover opgestoken, maar we zien daar niets verkeerd in.”

“Ze vroegen enkel documenten op uit het transferdossier van Adam Marusic, waarbij Dejan Veljkovic handelde in opdracht van de eigenlijke makelaar Mateja Kezman”, gaat het in de mededeling verder. “KV Oostende heeft toen een aantal opgevraagde facturen aan het parket bezorgd. Het gaat om klassieke en correct betaalde facturen voor geleverde diensten (met omschrijving - begeleiding transfer Adam Marusic), net zoals we die ook dagelijks van verschillende andere leveranciers krijgen. De club heeft bijgevolg in deze zaak naar eer en geweten gehandeld, op een integere, verantwoordelijke manier. KVO heeft er alle vertrouwen in dat dit ook duidelijk uit het onderzoek zal blijken.”

Pozo-saga: verzekeringsclausules in contract met Toronto

Racing Genk wil ervoor zorgen dat Alejandro Pozuelo (27) zonder muizenissen zijn laatste drie wedstrijden kan afwerken. Daarom laat het een aantal verzekeringsclausules opnemen in het contract met Toronto FC. Je mag er niet aan denken dat de 27-jarige Spanjaard zich tijdens de komende drie wedstrijden ernstig zou blesseren. Anderzijds wil Genk natuurlijk vermijden dat Pozuelo met de handrem op speelt tegen Charleroi, Lokeren en Zulte Waregem. Zodra alle partijen het eens zijn over die modaliteiten worden de handtekeningen gezet. Dat is, gezien het grote tijdsverschil met Toronto, iets voor vandaag of morgen.

Intussen regent het op de Genkse sociale media negatieve reacties op de transfer van Pozuelo. De Spanjaard rekent de komende weken best niet op een afscheid in grandeur, integendeel. Een aantal sfeergroepen beraden zich over mogelijke acties om hun afkeur over de transfer te laten blijken. Daar kan de transfersom van tien miljoen euro die Genk vangt niets aan veranderen. Vooral de timing van zijn vertrek is bij de meeste supporters in het verkeerde keelgat geschoten.

Talmende ballenjongens kosten Roeselare 1.500 euro

Omdat ballenjongens in de thuiswedstrijd tegen Lommel het spel vertraagden, moet tweedeklasser KSV Roeselare een boete van 1.500 euro betalen. Dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist.

Scheidsrechter Kevin Van Damme stelde op Schiervelde vast dat ballenjongens na de 3-2 van Roeselare in het duel tegen Lommel (4-2) talmden om het leer terug in het spel te brengen. Minstens twee keer zorgde dat voor aanzienlijke vertraging. “Aangezien het pas gebeurde na het doelpunt dat Roeselare op voorsprong bracht, kan er met zekerheid van uitgegaan worden dat het om intentionele vertragingsmanoeuvres gaat”, aldus de Geschillencommissie.

Bondsprocureur Kris Wagner ging uit van een spontane actie, uit eigen initiatief van de ballenjongens. Een boete van 1.500 euro, waarvan 500 met uitstel, was het voorstel van het Bondsparket. De Geschillencommissie betwijfelt echter dat de ballenjongens op eigen initiatief het spel vertraagden, en had Roeselare graag uitgehoord naar de rol van de club. Maar de West-Vlaamse 1B-club stuurde dinsdag geen vertegenwoordiger naar de zitting.

“Uit de documenten in informatie waarover de Geschillencommissie beschikt, kan niet uitgesloten worden dat het om een georkestreerde aansturing gaat. Daarom lijkt het ons gepast een strengere straf op te leggen dan deze die door het Bondsparket wordt gevorderd”, luidt het vonnis. De sanctie werd bij verstek opgelegd.

Berge opnieuw op trainingsveld

Goed nieuws voor Sander Berge, hij is opnieuw aan het trainen. De 21-jarige Noor sukkelde sinds de wedstrijd op het kunstgras van Stayen in Sint-Truiden met een kuitblessure. Gisteren maakte hij opnieuw zijn opwachting op het trainingsveld. Bij Genk zijn ze in elk geval niet van plan om hem overhaast te laten terugkeren. De bedoeling is dat hij opnieuw topfit is voor de start van de play-offs eind maart. (KDZ)

Bornauw mag weer buiten trainen

Play-off 1-stress? Niet op Anderlecht, waar de sfeer gisteren ontspannen was - de lachende gezichten zeggen genoeg. Sebastiaan Bornauw kon zich niet mengen in de groepspret, maar ook de verdediger had alle redenen om gelukkig te zijn. Hij mocht immers buiten trainen na een operatie aan de knie, de revalidatie verloopt volgens plan. Adrien Trebel (knie) gaat volgende week dan weer een tweede keer naar specialist Ramón Cugat in Barcelona, hij mikt op de start van de play-offs. Anderlecht en de speler hopen een operatie af te wenden. (PJC)

Limbombe mag niet weg bij AA Gent

AA Gent heeft na overleg beslist dat het Stallone Limbombe niet laat vertrekken. De 27-jarige flank kon rekenen op interesse van het Kazachse Ordabasy, dat hem tot het einde van het seizoen wou huren. AA Gent concludeerde dat het Limbombe zelf nog kan gebruiken. Limbombe werd vorige week door Thorup weer opgenomen in de A-kern, nadat hij een maand lang naar de B-kern was verwezen. (RN)

Cercle moet boete van 2.500 euro betalen

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een boete van 3.500 euro, waarvan 1.000 euro met uitstel, opgelegd aan Cercle Brugge. Groen-zwart houdt die straf over aan het gebruik van pyrotechnisch materiaal tijdens de Brugse derby van 10 februari tegen stadsrivaal Club. Nog voor de match op gang werd getrapt moest een steward een brandende toorts verwijderen uit het strafschopgebied. In de tribunes van het Jan Breydelstadion werd Bengaals vuur afgestoken, en in de 27e minuut viel een groene rookbom vanuit de hoofdtribune in de neutrale zone ter hoogte van de spelerstunnel.

Het Bondsparket eiste een boete van 3.500 euro, maar na het horen van de pleidooien - waarin Cercle alle maatregelen opsomde die de club preventief neemt om dergelijke incidenten te vermijden - werd 1.000 euro daarvan met uitstel verleend. Die hangt de Vereniging tot 5 maart 2020 boven het hoofd. “De Geschillencommissie stelt vast dat dit een relatief nieuw fenomeen is voor Cercle Brugge, maar dat de club wel maatregelen neemt die verregaander en vermoedelijk adequater zijn dan bij andere clubs”, luidt de verklaring.

“Het gebruik van pyrotechnische materiaal is echter ontoelaatbaar en kan op geen enkele manier gedoogd worden, zij het alleen al omwille van de desastreuze gevolgen die eruit kunnen voortvloeien ten aanzien van de aanwezigen.