FT België. Genkfans kunnen bekerduel in Charleroi gratis bijwonen - Marc Rubens stopt als bondsprocureur De voetbalredactie

27 november 2018

16u21 0

Genkfans kunnen bekerduel in Charleroi gratis bijwonen

Supporters van Racing Genk die hun favoriete team willen aanmoedigen in het bekerduel op het veld van Charleroi, hoeven niet te betalen voor hun ticket. De Limburgse club krijgt duizend plaatsen ter beschikking en engageert zich om de toegangskaartjes zelf te betalen. Charleroi en Genk treffen elkaar volgende week woensdag (5 december) in het Stade du Pays van de Carolo’s.

“Geen evidente verplaatsing, op een weekdag, in een zeer drukke speelkalender”, stelt Genk in een persbericht. “We krijgen 1.000 plaatsen in het Stade du Pays de Charleroi, en die 1.000 plaatsen willen we vullen! Onze supportersclubs zorgen voor bussen en coördinatie. KRC Genk betaalt de tickets.” De kosten van de bus moeten de fans wel zelf dragen.

Volgende week woensdag, 1 wedstrijd, duizend kelen, WINNEN!! Ga je mee? 💪🙌🔵⚪ #krcgenk #samengenk https://t.co/jej38a7cHa KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

Lardot en Van Driessche fluiten toppers

Geen Sébastien Delferière en Bart Vertenten meer en dus mogen andere refs dit weekend Super Sunday in goede banen leiden. Zo werd Jonathan Lardot aangeduid voor de topper Club Brugge - Standard en trekt Bram Van Driessche naar Anderlecht voor de kraker tegen Racing Genk. Antwerp - STVV ten slotte, nog een wedstrijd in de top zes, wordt geleid door Bert Put.

Marc Rubens stopt als bondsprocureur

Marc Rubens stopt aan het einde van dit jaar als bondsprocureur. Rubens was 25 jaar actief voor de bond en beet zich al die tijd met bescheiden middelen vast in flink wat netelige dossiers. De opvolger van Rubens zal eerstdaags door de Pro League voorgedragen worden.

De bond gaat samenwerken met de KU Leuven om het bondsreglement, met inbegrip van de disciplinaire processen, te moderniseren. Dit proces zal tegen mei 2019 afgerond zijn. Op korte termijn zal ook een eerste voorzitter worden aangesteld binnen de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal. “Deze voorzitter zal de algemene leiding nemen van deze onafhankelijke disciplinaire instantie en waken over de uniformiteit van de bondsrechtspraak”, aldus de bond. (RN)