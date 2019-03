FT België. Genk wil Benson terug - Zulj en Lawrence opgeroepen - RSZ-aanpak pas na verkiezingen De voetbalredactie

13 maart 2019

Genk wil Benson terug

Manuel Benson (21) wordt eind juni weer gewoon op training verwacht bij Racing Genk. De flankaanvaller toonde zich de voorbije maanden nadrukkelijk bij Moeskroen, dat hem huurt van de Limburgers. Sportief directeur Dimitri de Condé is dan ook vastberaden om de kleine dribbelaar weer naar de Luminus Arena te halen. “Hij moest groeien en is klaar om een volgende stap te zetten: bij een topclub voor een plekje knokken”, zei De Condé bij Le Grand Débrief, de talkshow van Proximus en La Dernière Heure. (KDZ)

Zulj en Lawrence international

Met Zulj heeft Anderlecht alvast een international binnengehaald. De middenvelder werd opgeroepen voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden met Oostenrijk thuis tegen Polen (21/3) en uit bij Israël (24/3). Ook Lawrence behoort opnieuw tot de nationale selectie van Wales. De 18-jarige Thierry Lutonda, die aan een goed seizoen bezig is bij de U21, verlengde zijn contract in het Astridpark. Lutonda is een beloftevolle linksachter. (MJR)

RSZ-aanpak pas na verkiezingen

De sport- en vakbonden kwamen gisteren voor een derde keer samen om te praten over hervormingen van de RSZ en regeling over de bedrijfsvoorheffing. Sportclubs en atleten betalen veel minder sociale bijdragen dan een ‘normale’ werkgever en -nemer. Een regeling die na het voetbalschandaal onder druk komt te staan. Het zogenaamde ‘paritair comité’ gisteren was andermaal geen succes. De partijen kwamen opnieuw niet in de buurt van een consensus. Wellicht zal een hervorming nu opgelegd worden vanuit de politiek. Alleen is de vraag wannéér dat zal gebeuren. Aangezien we met een federale regering van lopende zaken zitten, zal daar voor de verkiezingen van 26 mei niets meer bewegen.

Twee voetbalclubs uit 1B hebben schulden inzake bedrijfsvoorheffing en BTW - de totale schuld bedraagt 369.025,64 euro. Met betrekking tot de BTW hebben twee clubs uit 1B een totale schuld van 45.673, 51 euro. In 1A is er één club met een schuld van 9,90 euro inzake de bedrijfsvoorheffing. (NVK)