FT België. Genk stelt Clement beter contract voor - Nu al meer dan 10.000 abo’s verkocht bij Club voor volgend seizoen De voetbalredactie

20 maart 2019

06u50 0

Genk stelt Clement beter contract voor

Het bestuur van Racing Genk is tevreden over het werk van Philippe Clement en wil graag ook de komende seizoenen verder met hem. De gesprekken daarover zijn aan de gang. Clement heeft in Genk een contract voor onbepaalde duur, maar de club wil dat alvast openbreken en de coach een fikse loonopslag geven. Clement is sinds december 2017 aan de slag in de Luminus Arena. Hij zette Racing Genk dit seizoen weer helemaal op de kaart. De Limburgers beginnen als leider aan de play-offs en stootten in Europa door tot de 1/16de finales van de Europa League. (KDZ)

Nu al 10.230 abo’s verkocht bij Club voor volgend seizoen

Terwijl AA Gent nog maar net gestart is met de verkoop van play-off 1-abonnementen, telt Club Brugge al 10.230 abonnees voor het volgende seizoen. Straf.

Het experiment is met andere woorden méér dan geslaagd. Voor het eerst in zijn geschiedenis begon Club na de feestdagen al met de abonnementenverkoop voor het komende seizoen - een primeur in België. De mosterd werd gehaald over de grens, bij Feyenoord. “Enerzijds wilden we onze trouwe fans belonen voor hun loyauteit”, legt woordvoerder Kirsten Willem uit. “Ze kregen tot 20 euro korting, plus een gepersonaliseerd geschenk. Anderzijds was het administratief en logistiek gezien ook een stuk interessanter. Waar normaal 24.000 mensen in een korte periode hun abonnement komen verlengen, verliep dat nu een stuk gespreider. Zodat we hen een betere service konden bieden.”

Bijna de helft van de abonnees - voor de vips geldt een aparte regeling - heeft al verlengd. En dat zonder de uitkomst van play-off 1 te weten. De gebruikelijke voorverkoop zal overigens nog steeds plaatsvinden. Die start op 6 mei. Vanaf 11 juni begint de vrije verkoop, maar of er dan nog veel abonnementen beschikbaar zullen zijn, is sterk de vraag. Nog dit: bij Club zijn de play-offs sowieso in het abonnement inbegrepen. (NP)

Coucke en Kompany willen samenwerken

“Een topmeeting”, noemde Marc Coucke de ontmoeting. De Anderlecht-voorzitter zat begin deze week samen met Vincent Kompany. De Rode Duivel, die moest afhaken voor de interlands tegen Rusland en Cyprus, zet vanuit Manchester zijn schouders onder BX Brussels - meer een sociaal project dan een voetbalploeg, inzettend op de Brusselse jeugd. Anderlecht en BX Brussels bekijken nu hoe ze mekaar daarin kunnen ondersteunen. “IJveren voor voetbal als bindmiddel van alle generaties en culturen in Brussel”, zo omschreef Coucke het opzet op Instagram. Het gaat voorlopig om verkennende gesprekken, bij BX Brussels zegt men te hopen op een doorbraak in juni. (PJC)

Zitting van Noubissi wordt een week uitgesteld

Marius Noubissi, aanvaller van Beerschot Wilrijk, kent pas volgende week zijn straf voor zijn rode kaart op het veld van KV Mechelen. De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stelde zijn zitting gisteren met een week uit.

Noubissi werd gisterennamiddag op de bondszetel in Brussel verwacht, maar zijn raadsman slaagde er niet in daar tijdig te zijn. Omdat de advocaat gehinderd werd en er komend weekend toch geen voetbal in competitieverband wordt gespeeld, kreeg Beerschot Wilrijk uitstel.

Voor zijn trap met studs vooruit op het scheenbeen van Rob Schoofs vorderde het Bondsparket drie speeldagen schorsing en 1.500 euro boete, waardoor Noubissi geschorst dreigt te worden voor de duels tegen Westerlo, STVV en Oostende in play-offs 2B.