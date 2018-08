FT België. Genk-speler in Colombiaanse selectie - Antwerp bepleit de onontvankelijkheid van de strafvordering voor Govea Redactie

28 augustus 2018

19u12 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Antwerp bepleit de onontvankelijkheid van de strafvordering voor Govea

Antwerp heeft ter zitting van de onontvankelijkheid van de strafvordering bepleit in het dossier van Omar Govea. Die kijkt aan tegen drie speeldagen schorsing, maar volgens advocaat Jochen Van Laer kan dat wegens de soap rond de indicatieve tabel niet.

Bondsprocureur Gilles Blondeu baseerde zich voor zijn schikkingsvoorstel (3 matchen schorsing + 3.000 euro boete) naar eigen zeggen op de FIFA-rechtspraak. "Door de heisa rond de indicatieve tabel zijn we op zoek gegaan naar een andere rechtsgrond. In tegenstelling tot de Pro league heeft het parket niet de luxe om een week te wachten. De FIFA-code biedt een alternatief en schrijft voor dergelijke brutale fouten minstens 1 speeldag schorsing voor. Het Bondsparket volgt de lijn die we sinds het begin van het seizoen hanteren en vraagt daarom drie speeldagen", aldus Blondeau.

Advocaat Jochen Van Laer merkte echter op dat de overtreding gecatalogiseerd werd als een brutale fout. "Dat zijn dezelfde bewoordingen als in de indicatieve tabel. En toevallig wordt er ook dezelfde straf aan gekoppeld als de indicatieve tabel voorschrijft", zei de raadsman, die insinueerde dat het Bondsparket zich verstopte achter de FIFA-code. Op basis van de rechtsonzekerheid door de heisa rond de inficatieve tabel en het legaliteitsbeginsel (geen straf zonder wet) noemde Van Laer de vervolging door het Bondsparket onontvankelijk.

"Men moet consequent zijn. Antwerp heeft niet gevraagd om deze situatie, maar kan er wel de gevolgen van dragen. Het is een soort van competitievervalsing. Zolang de fout van de Pro League niet rechtgezet is, is er sprake van rechtsonzekerheid. De regels zijn duidelijk: de vordering gebeurt op basis van een indicatieve tabel die goedgekeurd is", aldus Van Laer.

Antwerp betwistte overigens ook de feiten. "Het is volgens ons eerder roekeloos gedrag dan een brutale fout. Volgens de FIFA is dat een gele en geen rode kaart. De vordering is dus niet gerechtvaardigd. Govea en Koné gaan op een gelijkaardige manier naar de bal, maar Koné staat gewoon iets dichter. We vragen om een of twee speeldagen met uitstel te verlenen. Ook al omdat Govea een uitstekende staat van dienst heeft."

De Geschillencommissie maakt zijn vonnis "in de loop van de week" bekend.

Antwerp riskeert 3.000 euro boete voor Bengaals vuur in Moeskroen, maar krijgt uitstel

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag ter zitting van de Geschillencommissie 3.000 euro boete gevorderd tegen Antwerp, nadat supporters Bengaals vuur hadden afgestoken in de verplaatsing naar Moeskroen op 11 augustus. Hubert Poncelet, de voorzitter van de Geschillencommissie, verleende de Great Old uitstel als een gevolg van de impasse rond de indicatieve tabel.

De Antwerp-supporters staken op Le Canonnier vlak voor de aftrap al vuurwerk af. Ook in minuut 72 en 81 werd het Bengaals vuur bovengehaald. Tussendoor gooiden supporters met volle bierbekers naar de doelman van Moeskroen. Bondsprocureur Gilles Blondeau wilde de incidenten met 3.000 euro bestraffen. In de oproeping baseerde hij zich daarvoor op de gecontesteerde indicatieve tabel. "Maar die is na afgelopen weekend rechtsongeldig. Dat betekent echter niet dat er straffeloosheid heerst. We kunnen nog altijd teruggrijpen naar de Disciplinary Code van de FIFA", aldus Blondeau. "Op basis daarvan en rekening houdend met de antecedenten van de club denk ik dat de 3.000 euro gerechtvaardigd is."

Advocaat Jochen Van Laer vroeg en kreeg uitstel. "In de oproeping baseert het Bondsparket zich op de indicatieve tabel, maar ter zitting meldt men mondeling dat men zich toch op een andere rechtsgrond baseert. We moeten de mogelijkheid krijgen om ons op deze mondelinge vordering voor te bereiden", aldus de raadsman van Antwerp.

Commissievoorzitter Hubert Poncelet had begrip voor het pleidooi van Van Laer en verleende de Great Old uitstel. "Er zijn nieuwe elementen in dit dossier. Antwerp kreeg niet de kans om de FIFA-reglementen helemaal door te nemen. Er zal een nieuwe oproeping volgen in de loop van de week", zei hij.

Jhon Lucumi (Genk) krijgt eerste oproepingsbrief van Colombia

De Colombiaanse interimbondscoach Arturo Reyes heeft zijn 23-koppige selectie voor de oefenwedstrijden tegen Venezuela (8 september) en Argentinië (12 september) bekendgemaakt. Jhon Lucumi, die deze zomer de overstap maakte naar Racing Genk, werd voor het eerst opgeroepen.

De 20-jarige Lucumi kwam half juli over van het Colombiaanse Deportivo Cali en ontpopte zich in Genk meteen tot een veelgebruikte pion. In het drukke seizoensbegin van de Limburgers kwam de verdediger al tot zes duels.

Arturo Reyes, die voorlopig José Pekerman als bondscoach - Pekerman tekende vooralsnog nog niet bij - vervangt, selecteerde verder ook oude bekenden als Carlos Bacca (Villarreal, ex-Club Brugge), Helibelton Palacios (Atletico Nacional, ex-Club Brugge) en Deiver Machado (door AA Gent verhuurd aan Atletico Nacional). Voor Machado kan het zijn debuut worden bij 'Los Cafeteros', Palacios speelde in 2015 al één interland.

Liefst negen Colombianen kunnen hun debuut maken in de komende interlandperiode. Bekende namen als James Rodriguez (Bayern München), Yerry Mina (Everton), Carlos Sanchez (West Ham) en José Izquierdo (Brighton, ex-Club Brugge) zitten niet in de kern.

. Selectie:

Doelmannen: David Ospina (Napoli/Ita), Ivan Arboleda (Banfield/Arg)

Verdedigers: Jeison Murillo (Valencia/Spa), Santiago Arias (Atlético Madrid/Spa), Helibelton Palacios (Atletico Nacional/Col), Jhon Lucumi (Racing Genk/BEL), Cristian Borja (Toluca/Mex), Deiver Machado (Atletico Nacional/Col), Davinson Sanchez (Tottenham/Eng)

Middenvelders: Jorman Campuzano (Atletico Nacional/Col), Wilmar Barrios (Boca Juniors/Arg), Gustavo Cuellar (Flamengo/Bra), Juan Cuadrado (Juventus/Ita), Mateus Uribe (América/Mex), Juan Fernando Quintero (River Plate/Arg), Sebastian Villa (Boca Juniors/Arg), Nicolas Benedetti (Deportivo Cali/Col)

Aanvallers: Carlos Bacca (Villarreal/Spa), Radamel Falcao (Monaco/Fra), Luis Muriel (Sevilla/Spa), Yimma Chara (Atletico Mineiro/Bra), Alfredo Morales (Rangers/Sch), Luis Diaz (Junior/Col)