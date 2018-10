FT België. Genk is Trossard mogelijk enkele weken kwijt - Maand rijverbod en boete voor Club-aanvaller Openda Redactie

05 oktober 2018

11u55

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Maand rijverbod en boete voor Club-aanvaller Openda

De Brugse politierechter heeft Club-aanvaller Loïs Openda (18) veroordeeld tot 1.600 euro boete en een maand rijverbod, beide voor de helft met uitstel, voor het rijden zonder rijbewijs. Op 22 april zag de lokale politie van Brugge hoe een Mercedes midden op de rijbaan stilstond. De bestuurder trok snel op toen hij de politie in de gaten kreeg. Even later reed hij ook over een strook die enkel bestemd is voor bussen en taxi's. Tijdens de daaropvolgende controle bleek dat Openda niet over een rijbewijs beschikte.

Meester Walter Van Steenbrugge legde uit dat het voertuig ter beschikking gesteld was door Club Brugge, maar in principe enkel bestuurd werd door zijn moeder. Die bewuste dag had Openda in het geniep toch zelf de wagen genomen. "Hij wil zich hier vandaag persoonlijk excuseren. De mensen van Club Brugge hebben me verteld dat het een voorbeeldige jongen is. Toen zat hij nog niet vast bij de A-ploeg, maar hij doet het dit seizoen zeer goed." De jonge aanvaller mocht woensdag zelfs invallen in de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid. "Hij heeft dat doelpunt toch niet gescoord?", reageerde de politierechter.

Ondertussen heeft Openda wel een voorlopig rijbewijs gehaald. De verdediging vroeg om hem voor zijn jeugdzonde niet met een rode, maar met een gele kaart te bestraffen. "Ik wil me excuseren voor wat ik gedaan heb. Het was een dommigheid", zei de voetballer zelf.

De politierechter veroordeelde Loïs Openda voor het rijden zonder rijbewijs uiteindelijk tot 1.600 euro boete en een maand rijverbod, beide voor de helft met uitstel. Voor de verkeersinbreuken kreeg hij een boete van 160 euro opgelegd.

Trossard mogelijk weken out met schouderblessure

Een nederlaag bij Sarpsborg én een blessure bij een sleutelspeler. De vrees vooraf van technisch directeur Dimitri de Condé is uitgekomen. Leandro Trossard werd een kwartier voor tijd van het veld gedragen met een schouderblessure. De Genkse Rode Duivel werd hard aangepakt in een luchtduel en kwam daarbij slecht neer op de linkerschouder, die uit de kom schoot. Hij werd gisteravond nog naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek, de eerste signalen wijzen op een inactiviteit van meerdere weken. Pech voor Trossard, die zo ook verstek moet geven voor de dubbele interland met de Rode Duivels tegen Zwitserland en Nederland. (KDZ)

Cercle-coach Guyot met 22 spelers op afzondering

Om de vrije val na de 1 op 15 in te dijken, trok Laurent Guyot gisteren met 22 spelers op afzondering om de wedstrijd van vanavond tegen Charleroi voor te bereiden. Zoals hij eerder al had aangekondigd, rekent de Fransman nog niet op de pas herstelde spits Irvin Cardona.

"We zitten momenteel in een moeilijke periode, maar het is absurd om van Cardona onze redder in nood te maken. Hij is Messi niet, hé? Vorig seizoen is Irvin heel lang geblesseerd geweest, dit seizoen speelde hij nog niet. En op dit niveau heeft hij nog geen ervaring. Ik zit even erg op zijn terugkeer te wachten als alle supporters, want ik wil heel graag zien hoe hij kan harmoniëren met Bruno, met Tormin, met Gakpé. Maar ik moet er vooral over waken dat hij klaar is wanneer ik hem terug breng. Daarom blijft de wedstrijd in Anderlecht, na de interlandbreak, het objectief."

Gianni Bruno is dan wel weer bij de 22, maar de kans dat hij zal starten lijkt gering. Bruno liep tegen Club Brugge een dijletsel op en kon pas woensdag de looptraining hervatten. De jonge Robbe Decostere haalt voor het eerst de wedstrijdselectie. (LUVM)

Mbokani fit voor Eupen

Mbokani sloot gisteren weer bij de groep aan en kan vooralsnog morgen aantreden in Eupen. Yatabaré haakte woensdag voortijdig af op training met een kuitblessure, maar hernam gisteren weer voluit. Onderzoek wees uit dat de enkelblessure van Teunckens geen ernstige schade inhoudt. Hij krikt volgende week het trainingsritme weer op. (SJH)