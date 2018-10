FT België. Genk is Trossard enkele weken kwijt, operatie niet nodig - Maand rijverbod en boete voor Club-aanvaller Openda Redactie

05 oktober 2018

17u35

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1

Trossard weken out met schouderblessure

Het vermoeden werd in de vooravond bevestigd. Racing Genk moet het enkele weken zonder Leandro Trossard stellen. De sleutelspeler werd gisteravond in Sarpsborg een kwartier voor het einde naar de kant gedragen met een schouderblessure. "Verder onderzoek vandaag in het ZOL wees uit dat de bijkomende schade aan het gewricht beperkt is. Hij heeft geen operatie nodig, maar heeft wel nog veel pijn en zal hierdoor enkele weken onbeschikbaar zijn. Van zodra de pijn vermindert zal Leandro de trainingen kunnen hervatten", klinkt het op de clubwebsite van de Limburgers.

Pech voor Trossard, die zo ook verstek moet geven voor de dubbele interland met de Rode Duivels tegen Zwitserland en Nederland. "Hoe dan ook vond ik het belangrijk hem te selecteren want hij is heel goed op dreef bij Genk", verklaarde bondscoach Martinez, die Trossard vorige maand voor het eerst selecteerde voor de wedstrijden tegen Schotland en IJsland. Hij kreeg toen wel geen speeltijd. Of Martinez een vervanger oproept, is nog niet duidelijk.

Lommel vist Laurens Paulussen op

SK Lommel heeft zich vandaag versterkt met Laurens Paulussen. De Limburgers bereikten een overeenkomst voor een seizoen met de transfervrije rechtsachter. Paulussen bedong ook een optie voor een bijkomend jaar.

De 28-jarige Paulussen kreeg afgelopen zomer bij KV Mechelen geen contractverlenging. Sindsdien zat de verdediger zonder club. SK Lommel zag zijn kans schoon om een speler met ervaring op het hoogste niveau onder contract te leggen.

Paulussen genoot zijn opleiding bij Germinal Beerschot, waar hij zijn eerste profcontract tekende. In 2010 kwam hij terecht bij KV Mechelen, dat hem achtereenvolgens aan Waasland-Beveren (2010-2012) en Westerlo (2012-2014) uitleende. De voorbije vier seizoenen verdedigde hij de rood-gele kleuren van Malinwa.

Laurens Paulussen krijgt bij Lommel SK rugnummer 23 Lommel SK(@ LommelSKOff) link

Anderlecht riskeert sanctie voor veldbestormer en vuurwerk tegen Union

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgt RSC Anderlecht, nadat een supporter van paars-wit in de bekermatch tegen Union op het veld was gekomen. In die Brusselse bekerderby staken enkele fans van RSCA ook vuurwerk af.

In de zestiende finales van de Beker van België schakelde Union grote broer Anderlecht uit na een 0-3 overwinning. Een supporter kon het niet langer aanzien en sprong na het derde doelpunt van Niakaté over de omheining van het Constant Vanden Stockstadion. Het duurde even voor de stewards de man in kwestie bij de lurven konden vatten.

Tijdens diezelfde bekermatch staken enkele fans van paars-wit ook vuurwerk af. Voor beide feiten wordt Anderlecht vervolgd. Op dinsdag 9 oktober komt de zaak om 15u00 voor de Geschillencommissie. Om 14u45 staat de zaak van RSCA-verdediger Alexis Saelemakers geprogrammeerd.

Ook Excelsior Virton moet voorkomen voor een veldbestormer in de verloren bekerwedstrijd tegen AA Gent (2-4). In de 75e minuut liep een supporter van Virton plots op het veld. Dat dossier wordt om 14u30 behandeld door de Geschillencommissie.

Club Brugge kan tegen Standard nog niet op Rezaei rekenen

Club Brugge moet het zondag (18u) in de clash op het veld van Standard nog zonder topaankoop Kaveh Rezaei doen. De Iraanse spits is al bijna een maand op de sukkel met zijn knie en is nog niet fit. "Hij heeft nog steeds last van zijn knie sinds de match tegen Lokeren, een spijtige zaak voor ons", vertelde coach Ivan Leko vandaag tijdens een persbabbel.

De voormalige Charleroi-aanvaller kwam voor het laatst in actie tegen Lokeren op 14 september. Sindsdien miste hij onder meer de competitieduels tegen Gent en Cercle, de Champions Leaguematchen tegen Dortmund en Atletico en de bekerwedstrijd tegen Deinze.

Club telt als leider in de competitie al 10 punten meer dan Standard, maar toch vindt Leko de Rocuhes de favoriet voor zondag. "Dat zijn ze thuis altijd", stelt de Kroaat. "We weten wat ze kunnen. We zullen moeten tonen dat we mentaal sterk staan en fysiek ons kunnen klaarstomen na de Champions League. Dat zijn enorm belangrijke wedstrijden. Michel (Preud'homme) is dan weer één van de beste trainers in België over de laatste 10 jaar. Elke trainer heeft tijd nodig om zijn stempel te drukken, maar hij zal zeker resultaten halen in Luik."

Over de selectie van Brandon Mechele voor de Rode Duivels is Leko niet verbaasd. "Ik zie hem elke dag op training, hij was vorig seizoen al één van de beste verdedigers in België en ook de laatste drie wedstrijden was hij goed. Hij verdient dit."

Maand rijverbod en boete voor Club-aanvaller Openda

De Brugse politierechter heeft Club-aanvaller Loïs Openda (18) veroordeeld tot 1.600 euro boete en een maand rijverbod, beide voor de helft met uitstel, voor het rijden zonder rijbewijs. Op 22 april zag de lokale politie van Brugge hoe een Mercedes midden op de rijbaan stilstond. De bestuurder trok snel op toen hij de politie in de gaten kreeg. Even later reed hij ook over een strook die enkel bestemd is voor bussen en taxi's. Tijdens de daaropvolgende controle bleek dat Openda niet over een rijbewijs beschikte.

Meester Walter Van Steenbrugge legde uit dat het voertuig ter beschikking gesteld was door Club Brugge, maar in principe enkel bestuurd werd door zijn moeder. Die bewuste dag had Openda in het geniep toch zelf de wagen genomen. "Hij wil zich hier vandaag persoonlijk excuseren. De mensen van Club Brugge hebben me verteld dat het een voorbeeldige jongen is. Toen zat hij nog niet vast bij de A-ploeg, maar hij doet het dit seizoen zeer goed." De jonge aanvaller mocht woensdag zelfs invallen in de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid. "Hij heeft dat doelpunt toch niet gescoord?", reageerde de politierechter.

Ondertussen heeft Openda wel een voorlopig rijbewijs gehaald. De verdediging vroeg om hem voor zijn jeugdzonde niet met een rode, maar met een gele kaart te bestraffen. "Ik wil me excuseren voor wat ik gedaan heb. Het was een dommigheid", zei de voetballer zelf.

De politierechter veroordeelde Loïs Openda voor het rijden zonder rijbewijs uiteindelijk tot 1.600 euro boete en een maand rijverbod, beide voor de helft met uitstel. Voor de verkeersinbreuken kreeg hij een boete van 160 euro opgelegd.

Komende week maar 15 spelers op training bij STVV

Maar liefst tien spelers van STVV zijn komende week opgeroepen om te spelen bij hun nationale ploeg. Tel daar nog bij dat Sekine, Koike en De Petter geblesseerd zijn, dan houdt coach Marc Brys maar 15 spelers over op training. Zijn opgeroepen voor de nationale ploeg: Samuel Asamoah (Ghana), Ibrahima Sankhon (Guinee), Mohamed Buya (Sierre Leone), Duckens Nazon (Haïti), en de Japanners Wataru Endo en Takehiro Tomiyasu. Alexis De Sart, Casper De Norre en Samy Mmaee moeten aan de slag bij onze nationale beloften. (FKS)

Cercle-coach Guyot met 22 spelers op afzondering

Om de vrije val na de 1 op 15 in te dijken, trok Laurent Guyot gisteren met 22 spelers op afzondering om de wedstrijd van vanavond tegen Charleroi voor te bereiden. Zoals hij eerder al had aangekondigd, rekent de Fransman nog niet op de pas herstelde spits Irvin Cardona.

"We zitten momenteel in een moeilijke periode, maar het is absurd om van Cardona onze redder in nood te maken. Hij is Messi niet, hé? Vorig seizoen is Irvin heel lang geblesseerd geweest, dit seizoen speelde hij nog niet. En op dit niveau heeft hij nog geen ervaring. Ik zit even erg op zijn terugkeer te wachten als alle supporters, want ik wil heel graag zien hoe hij kan harmoniëren met Bruno, met Tormin, met Gakpé. Maar ik moet er vooral over waken dat hij klaar is wanneer ik hem terug breng. Daarom blijft de wedstrijd in Anderlecht, na de interlandbreak, het objectief."

Gianni Bruno is dan wel weer bij de 22, maar de kans dat hij zal starten lijkt gering. Bruno liep tegen Club Brugge een dijletsel op en kon pas woensdag de looptraining hervatten. De jonge Robbe Decostere haalt voor het eerst de wedstrijdselectie. (LUVM)

Mbokani fit voor Eupen

Mbokani sloot gisteren weer bij de groep aan en kan vooralsnog morgen aantreden in Eupen. Yatabaré haakte woensdag voortijdig af op training met een kuitblessure, maar hernam gisteren weer voluit. Onderzoek wees uit dat de enkelblessure van Teunckens geen ernstige schade inhoudt. Hij krikt volgende week het trainingsritme weer op. (SJH)