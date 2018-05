FT België: Genk haalt 20-jarige Pool - Rechter verklaart voetbalclub Lierse effectief failliet - Smaakmaker blijft langer bij Antwerp De voetbalredactie

14 mei 2018

15u02 6 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Ivo Rodrigues blijft langer bij Antwerp

De Portugese flankspeler Ivo Rodrigues heeft een contract tot 2021 getekend bij Antwerp. Dat maakte de eersteklasser bekend op de clubwebsite. Antwerp huurde Rodrigues dit seizoen van de Portugese topclub FC Porto en slaagde er nu dus in om de smaakmaker definitief aan te trekken. De 23-jarige winger is een jeugdproduct van Porto.

Rechter verklaart voetbalclub Lierse effectief failliet

De rechtbank van koophandel in Mechelen heeft het faillissement uitgesproken van voetbalclub SK Lierse. Het gaat om de cvba en een aanverwante jeugd-vzw.

Afgelopen woensdag raakte bekend dat de voetbalclub uit de Proximus League de boeken neerlegt. Een eerste poging op woensdag mislukte omdat het dossier niet volledig was. Op vrijdag werd wel het hele dossier binnengebracht. Op maandag (vandaag) heeft de rechtbank de voetbalclub dan ook effectief failliet verklaard.

Het faillissement geldt voor de cvba 'Koninklijke Lierse Sportkring' en de aanverwante vereniging 'K Lierse SK jeugd'. Meteen zijn ook twee curatoren aangesteld, Jeroen Pinoy en Luc De Pretre.

Reviewcommissie roept Ritchie De Laet (Antwerp) op het matje

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft op basis van de tv-beelden van de negende speeldag in play-off 2 belist Antwerp-verdediger Ritchie De Laet te laten vervolgen door het Bondsparket.

De centrale verdediger pakte tien minuten voor affluiten van de thuiswedstrijd tegen STVV een gele kaart na een stevige tackle op de Truiense doelpuntenmaker Chuba Akpom. Hoewel De Laet het leer niet had geraakt, was hij het niet eens met de beslissing van scheidsrechter Christof Dierick. De verdediger stak zijn middelvinger uit naar de ref en maakte andere obscene gebaren. Dierick hield de rode kaart op zak, maar de Reviewcommissie kan zich daar niet in vinden en roept de voormalige Rode Duivel alsnog op het matje.

Op de slotspeeldag in play-off 2 kan De Laet nog wel in actie komen. Zaterdag zakt Antwerp nog af naar de kust voor de overbodige wedstrijd tegen Oostende. Pas volgende week dinsdag (22 mei) moet de 29-jarige De Laet zich voor de Geschillencommissie van de KBVB gaan verantwoorden. Een eventuele schorsing gaat volgend seizoen pas in.

Ook beelden van Jovan Kostovski (OH Leuven) en Valiente Hernandez (KAS Eupen) werden onder de loep genomen, maar zij gaan vrijuit.

Werder Bremen verlengt uitleenbeurt van Standard-spits Belfodil niet

De Algerijnse spits Ishak Belfodil moet terugkeren naar Standard. Werder Bremen, dat Belfodil huurt van Standard, wil de uitleenbeurt niet verlengen. Dat zegt Frank Baumann, sportief directeur van de Duitse club, maandag in het Duitse voetbaltijdschrift Kicker.

De Algerijn verlaat Werder Bremen, dat elfde eindigde in de Bundesliga, dus al na een jaar. "De uitleenovereenkomst met Standard loopt af en volgend seizoen zullen we niet meer met Belfodil samenwerken", zegt Baumann in het magazine.

Oorspronkelijk wilde Werder Bremen de spits, die dit seizoen amper vier tot scoren kwam in 26 wedstrijden, na het seizoen definitief inlijven, maar na een conflict tussen Belfodil, zijn makelaar en de club kwam daar verandering in. Daardoor moet Belfodil normaal gezien terugkeren naar Standard, al vertrok hij ook bij de Luikenaars met slaande deuren. Of Belfodil ook effectief terugkeert naar Standard valt af te wachten, want Hoffenheim en Schalke 04 zouden interesse tonen in de Algerijn.

Sander Coopman (Zulte Waregem) riskeert een speeldag schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een speeldag schorsing en een boete van 400 euro voorgesteld aan Zulte Waregem-middenvelder Sander Coopman, die afgelopen weekend een rode kaart kreeg.

De heroptredende Coopman kende op de negende speeldag in play-off 2 een frustrerende avond op het veld van OH Leuven. De 23-jarige huurling van Club Brugge kopte Essevee al na vijf minuten op voorsprong, maar werd net voor het half uur rechtstreeks uitgesloten. Coopman trok aan de noodrem en haalde als laatste man de weggeglipte Jovan Kostovski onderuit. Scheidsrechter Erik Lambrechts duwde de middenvelder van Zulte Waregem de rode kaart onder de neus.

Tot overmaat van ramp voor Coopman viel de gelijkmaker uit de vrije trap die na de rode kaart volgde. Zulte Waregem won uiteindelijk wel met 1-2.

Racing Genk strikt Poolse middenvelder

Jakub Piotrowski speelt volgend seizoen voor Racing Genk. De 20-jarige Poolse middenvelder legde zijn medische tests al af en zat afgelopen weekend op de bank bij zijn club Pogon Szczecin. Vandaag bevestigde Racing Genk de transfer ook. "De jonge Poolse middenvelder tekent in de Luminus Arena een contract voor 3 jaar + 1 jaar optie", klinkt het op de clubwebsite.

"Jakub is een box-to-box middenvelder, snel met en zonder bal, gevaarlijk voor doel. Hij is ook een werker met groot loopvermogen en beschikt met zijn 1m88 ook over de nodige duelkracht." De speler van Pogon Szczecin én de draaischijf van de Poolse nationale U21 moet volgend seizoen een vaste waarde worden op het Genkse middenveld.

Nieuwe rol voor Simons in Brugge

Timmy Simons bouwde gisteren al zijn zevende titelfeestje in twintig seizoenen als prof. "Als je twee titels in drie jaar kan pakken, ben je zeer sterk bezig. De verdiende bekroning op een dominant seizoen. In de competitie staken we er met kop en schouders bovenuit, de play-offs waren een ander gegeven. Dit is mijn zevende titel en het went niet. In zo'n wedstrijd besef je hoe hard je hiervoor werkt. Als speler is het mijn laatste. Ik kan in alle euforie zeggen dat ik er nog een jaar mee doorga, maar dat doe ik niet. Mijn volgende titel zal niet als speler zijn." Er ligt nog een toekomst voor Simons bij Club, maar dan in een andere rol. Algemeen manager Mannaert heeft zeker nog plannen met de routinier. "Hij weet dat er iets klaarligt voor hem. We zullen hem een soort van wildcard geven om eerst mee te lopen binnen de club. Opdat hij weet hoe de club werkt. Daarna kan hij kiezen hoe hij zijn functie zal invullen. Maar eerst wil hij het rustig aan doen en tijd spenderen met familie en vrienden. Dat heeft hij nu wel verdiend."

Cercle gaat voor De Roeck

In de zoektocht naar een opvolger voor Frank Vercauteren is Cercle Bruge uitgekomen bij Jonas De Roeck (38). Hoewel men bij AS Monaco liever een Franstalige coach ziet overnemen, is de huidige trainer van TVV keuze nummer één. Als Cercle De Roeck overtuigt, is het afwachten of diens assistent Chris O'Loughlin mee in zijn zog zal volgen.

Laatste wedstrijd voor Dendoncker

Leander Dendoncker keek tegen AA Gent tegen een gele kaart aan, meteen zijn derde in deze play- offs. Hij is dan ook geschorst voorde laatste wedstrijd tegen Racing Genk. Aangezien het zo goed als vaststaat dat Dendoncker deze zomer Anderlecht verlaat, is de kans groot dat de wedstrijd op Gent, de laatste was voor Dendoncker bij Anderlecht. (MJR)

Gigot verkozen tot Speler van het Jaar

De fans van AA Gent reikten gisteren hun trofee 'Jean-Claude Bouvy' uit, die de beste Buffalo van het seizoen bekroont. De Gentse fans kozen voor verdediger Samuel Gigot. "Ik ben fier op deze trofee, die des te mooier wordt, omdat we van Anderlecht wonnen", aldus Gigot. (RN)

Genkse 'Gouden Schoen' voor Vukovic, "maar dat gefluit deed pijn"

Tijdens de (mogelijk) laatste thuiswedstrijd van het seizoen verkozen de Genkse fans traditioneel hun beste speler van het seizoen. De 'Gouden Schoen' ging naar doelman Danny Vukovic, voor Joseph Aidoo en Ruslan Malinovskyi. Merkwaardig: bij de uitreiking weerklonk wat gejoel vanuit een stadionhoek, en dat was niet uit het vak met Charleroi-fans. "Blijkbaar waren niet alle fans even blij met mij als winnaar", zuchtte de Australische doelman. "Kijk, ik keepte zeker niet het beste seizoen uit mijn carrière. Een paar keer had ik een tegengoal op mijn geweten, dat besef ik ook wel. Maar om dan uitgefloten te worden door een deel van je eigen fans, dat deed toch pijn. Ik ben ook maar een mens, hoor." (LUVM)

Zonder Malinovskyi naar Anderlecht

Racing Genk moet zondag op de slotspeeldag van de play-offs zonder Ruslan Malinovskyi naar Anderlecht. De Oekraïner kreeg tegen Charleroi zijn derde gele kaart van de play-offs, na een ingreep op Rezaei, en is geschorst. (KDZ)

Beloften winnen derde beker op rij

De Genkse beloften hebben zaterdag, voor het derde jaar op rij, de beker van België gewonnen. Racing Genk klopte Club Brugge in Jan Breydel met 2-3. Vanzeir opende de score, Openda bracht Club op voorsprong, maar nog eens Vanzeir en Sabak bezorgden Genk uiteindelijk de zege. Na finales tegen Roeselare en Anderlecht pakte Genk dus zijn derde beker op rij bij de beloften. (KDZ)

Makelele gunt Van Crombrugge geen afscheid van thuispubliek

Een eindeseizoensnederlaag: zo omschreef Makelele het resultaat. En dat hij in deze play-off 2 jongeren een kans geeft zich te bewijzen. Tot die categorie behoort doelman Niasse. Een spektakelman, maar geen volwaardige opvolger van Van Crombrugge. à propos, waarom gunde Makelele Van Crombrugge geen afscheid van het thuispubliek? "Hendrik heeft dat niet nodig. Hij weet zeer goed dat iedereen hier van hem houdt en hem een transfer met Europees uitzicht toewenst."

Eupen heeft van het Spaanse Leganés bekomen dat Koné mag blijven. Eerstdaags wordt met de Ivoriaanse spits gepraat. Voor Castro Montes (scheurtje in de dij?) is het seizoen afgelopen. (AR)

Legear: "Als mijn contract niet wordt opengebroken, ben ik weg"

Jonathan Legear (31) twijfelt plots over een verlengd verblijf. Hij heeft nog een contract voor een jaar plus een jaar optie bij STVV, maar wil boter bij de vis. "De Japanners zijn weinig concreet en dat staat me niet aan", zegt hij. "Toen ik Standard ruilde voor STVV, deed ik water bij de wijn. Ik wil graag blijven, maar ik moet ook aan mijn familie denken. Als mijn contract niet wordt opengebroken, ben ik weg. Logisch ook, want ik kan toch aardige statistieken voorleggen." (FKS)

Kopzorgen voor Bölöni

Antwerp-coach Laszlo Bölöni zit voor de laatste wedstrijd met kopzorgen achterin, want Batubinsika viel uit met een blessure aan het bovenbeen en Borges is geschorst. Ook Buta, Arslanagic, Corryn en Van Damme zijn out. Enkel Ritchie De Laet en Nader Ghandri blijven over als echte verdedigers, al moet eerstgenoemde wel nog naar de Geschillencommissie. (DPB)

Ook de laatste verdediger van @official_rafc onbeschikbaar voor zaterdag? Alles op @hlnsport https://t.co/s8gC5rJmzW Dieter Peeters(@ dtrptrs) link