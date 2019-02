FT België. Genk geeft 15-jarige middenvelder eerste profcontract - Anderlecht kan Veljkovic en Bayat niet uit stadion weren De voetbalredactie

26 februari 2019

Racing Genk geeft 15-jarige middenvelder eerste profcontract

Bij Racing Genk heeft de 15-jarige middenvelder Maarten Swerts zijn eerste contract ondertekend. Dat heeft de competitieleider vanavond bekendgemaakt. De jeugdinternational wordt door de Limburgers omschreven als “een polyvalente middenvelder die technisch vermogen en hoge handelingssnelheid koppelt aan een zeer goede vista”. Swerts maakt sinds zijn achtste deel uit van de Jos Vaessen Talent Academy.

KBVB “tevreden” met vrijspraak in proces rond Devillage-camping

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is “tevreden” met de beslissing van het Brusselse hof van beroep om de KBVB en Sun Reizen vrij te spreken in het proces over WK-camping Devillage in Brazilië, zo reageerde woordvoerder Pierre Cornez vandaag. Devillage was een camping waar Belgische supporters logeerden tijdens het WK 2014 in Brazilië. In de informatie die de KBVB op voorhand had verspreid, werd die voorgesteld als een luxecamping, met accommodaties en eten van de hoogste kwaliteit.

Maar de accommodatie bleek een pak minder luxueus dan de supporters was beloofd. Zo waren er bijvoorbeeld onvoldoende sanitaire voorzieningen en was er geen wifi en te weinig elektriciteit aanwezig.

De Brusselse correctionele rechtbank had de KBVB en Sun Reizen in eerste aanleg nog veroordeeld tot boetes van 3.000 euro omdat ze zich lichtzinnig en onvoorzichtig zouden gedragen hebben bij de organisatie van de camping. Maar vandaag werd die veroordeling in beroep ongedaan gemaakt.

Het strafrechtelijke luik is daarmee ten einde, maar de burgerlijke procedure wordt voortgezet. Consumentenorganisatie Test Aankoop denkt via die burgerlijke procedure een schadevergoeding te kunnen bekomen, maar daar gaat de KBVB niet op in. “We onthouden ons van verdere commentaar, want hebben het vonnis nog niet bestudeerd”, aldus Cornez.

Anderlecht kan Veljkovic en Bayat niet uit stadion weren

Schrik niet als Dejan Veljkovic en Mogi Bayat nóg opduiken in het Constant Vanden Stockstadion. Navraag leert dat de twee besproken makelaars hun abonnement zelf gekocht hebben en dat Anderlecht die niet zomaar kan blokkeren. Wel heeft paars-wit Bayat gevraagd om in het vervolg niet meer te komen - de club wil zich distantiëren van figuren die in dossier Propere Handen betrokken zijn -, waarna zijn advocaat liet weten dat hij dat niet kon garanderen. Mogelijk stuurt RSCA een gelijkaardige brief naar Veljkovic. (PJC)

Dimata wellicht onder het mes

De consultatieronde is afgerond. Nany Dimata trok gisteren naar Londen om een laatste specialist te bezoeken over zijn knieblessure. Eerstdaags neemt de spits van de nationale beloften, in overleg met de medische staf, een beslissing over een eventuele operatie. In de entourage van de speler valt evenwel te horen dat Dimata een ingreep sowieso genegen is. Gaat hij effectief onder het mes, dan is hij in principe out tot het einde van het seizoen en houdt RSCA alleen Ivan Santini over voorin. (PJC)

KVK reageerde te laat op fout van ref : Van Der Bruggen blijft geschorst

Hannes Van Der Bruggen heeft geen verhaal meer tegen zijn schorsing vanwege 10 gele kaarten, hoewel hij er eigenlijk maar 9 kreeg. De middenvelder van KV Kortrijk mist de wedstrijden tegen Cercle Brugge en Anderlecht. Op 18 augustus maakte Bert Put een foutje in het duel tussen Kortrijk en Oostende. De scheidsrechter gaf toen een gele kaart aan het nummer 14 van KV Oostende, Aristote Nkaka. Put noteerde die kaart evenwel bij het nummer 14 van KV Kortrijk, Hannes Van Der Bruggen. KV Kortrijk had daar wat aan kunnen doen, op basis van artikel B1711 van het bondsreglement. Dat bepaalt dat de betrokken clubs ‘fouten bij het toewijzen van gele en rode kaarten’ kunnen aanklagen, maar dat moet gebeuren ‘ de eerste werkdag volgend op de dag van afsluiting van het wedstrijdblad door de scheidsrechter’. Kortrijk deed dat niet en reageerde pas maanden later, toen Van Der Bruggen naar aanleiding van zijn vijfde gele kaart - die eigenlijk maar zijn vierde was - op een eerste schorsing afstevende. Veel te laat, volgens het reglement. Kortrijk ging dus zelf in de fout, al blijft het vreemd dat een vergissing van de scheidsrechter reglementair niet makkelijker corrigeerbaar is. Zeker omdat Aristote Nkaka later de gele kaart die eigenlijk voor hem bestemd was, wél toegewezen kreeg. (RN)

Alavés en Torino tonen interesse in Bürki

Marco Bürki charmeert op linksachter bij Essevee. En dat is ook bepaalde buitenlandse ploegen niet ontgaan. Het Spaanse Deportivo Alavés en het Italiaanse Torino volgen de prestaties van de Zwitser op de voet. Zulte Waregem haalde Bürki deze zomer binnen als centrale verdediger, maar door tegenvallende prestaties van Erdin Demir posteerde Francky Dury hem op linksback. Een geslaagde zet. Daar vormt de voormalig belofte-international een uitstekende tandem met Theo Bongonda. Zulte Waregem vierde gisteren overigens het behoud door op teambuilding te trekken naar een avonturenpark in Villeneuve-d’Ascq. (VDVJ)