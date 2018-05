FT België: Genk biedt Trossard contract tot 2023 - KVO gaat voor Vanheusden - Geen Nakamba bij Club De voetbalredactie

19 mei 2018

09u01 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Belgisch Voetbal Geen Nakamba bij Club

Ivan Leko heeft z'n selectie voor de laatste wedstrijd van de play-offs rond. De Kroaat geeft voor het duel tegen Gent nog eens een kans aan Tomecak en Touba. Nakamba, Decarli en Diaby zijn er niet bij.

Ontdek de selectie voor #CluGnt, nog 1 keer #BluvnGoan! https://t.co/WzoWbgtlAd pic.twitter.com/s66506pP6K Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Beerschot-Wilrijk haalt Belgische spits

Rechtsbuiten Loris Brogno (25) komt transfervrij over van Sparta Rotterdam. Verder heeft de club interesse in verdediger Bourdin (24) en spits Joachim (31) die een nieuwe club zoeken na het faillisement van Lierse. Ook aanvaller Dylan de Belder (26) van Cercle Brugge wordt genoemd. (DPB/KDC)

KVO gaat voor Vanheusden

KV Oostende zet zijn zinnen op Zinho Vanheusden (18). De kustploeg hoopt de verdediger van Standard, die bij de U19 nog onder Verheyen en Van der Elst gewerkt heeft, in de voorbereiding te verwelkomen. Standard huurt Vanheusden sinds de winterstop van het Italiaanse Inter, maar het is de bedoeling dat Oostende het huurcontract overneemt. Vanheusden kwam dit seizoen na maanden revalidatie van een knieblessure enkel in de play-offwedstrijd tegen AA Gent in actie en maakte daarin een uitstekende indruk. (TTV/SJH/MVS)

Genk biedt Trossard contract tot 2023

Racing Genk wil het contract van Leandro Trossard (23) openbreken. De Genkse sterkhouder kan voor vijf seizoenen bijtekenen, maar er is nog geen akkoord tussen de beide partijen.

Racing Genk zat de voorbije dagen rond de tafel met Leandro Trossard, het Genkse bestuur heeft hun smaakmaker een nieuw en verbeterd contract tot 2023 voorgesteld. De huidige verbintenis, tot 2021, zou daarmee met twee jaar worden verlengd. Een akkoord is er evenwel nog niet, vooral over de financiële kant van de zaak wordt nog stevig gedebatteerd. Het spreekt voor zich dat een nieuw contractvoorstel voor vijf seizoenen gepaard gaat met een serieuze loonsopslag. Als Trossard ingaat op het nieuwe voorstel wordt hij in elk geval de bestbetaalde speler in de Genkse selectie. De insteek van het bestuur is duidelijk. Trossard moet volgend seizoen hét uithangbord van Racing Genk worden. Begrijpelijk. Een jongen van de streek, een eigen jeugdproduct én hij heeft een attractieve speelstijl. Hij is nu al de chouchou en daar wil het bestuur op inspelen. Hem nú al een langdurige verbintenis laten ondertekenen zou Racing Genk wat ademruimte geven in wat ongetwijfeld een drukke transferzomer zal worden.

Want dat er aan zijn mouw zal worden getrokken spreekt voor zich. Afgelopen zomer bood Celta Vigo al zes miljoen euro, maar dat bod werd geweigerd. Eerder kreeg ook Red Bull Salzburg een njet van Genk. Trossard is dé man van de play-offs voor Genk. Resulteert dat op het einde van de rit ook in Europees voetbal dan heeft Genk nog een extra troef in handen om Trossard te overhalen om zeker nog een jaartje langer bij de club te blijven. (KDZ)

Berge mogelijk in Genkse selectie

De ziekenboeg van Racing Genk is helemaal leeg. Bryan Heynen, herstellend van een kruisbandletsel, maakte een deel van de training vol. "Een historische dag", lachte Philippe Clement. "Voor het eerst sinds mijn komst was iedereen fit." Voor Heynen komt morgen te vroeg, Sander Berge zit mogelijk wel in de kern. "Hij zou kunnen invallen, alleen bekijken we of dat opportuun is voor hem en de ploeg. Die beslissing valt morgen (vandaag, red)." Berge staat sinds 25 oktober langs de kant met een hamstringblessure. (KDZ)

Saief misschien speelklaar

Getraind heeft Kenny Saief nog niet, maar toch was Vanhaezebrouck optimistisch over de speelkansen van zijn Amerikaanse linkerflankspeler. "Hij heeft geen scheur in de bil. Misschien kan hij aantreden." Ook Sá, Kums, Trebel, Najar en Spajic sukkelden de voorbije dagen met kleine kwaaltjes. Achter hun naam staat een vraagteken, maar de verwachting is dat ze gewoon aan de aftrap staan. Markovic is out. (PJC)

Geen erehaag, wel Gentse bloemen voor kampioenen

AA Gent trekt zondag met bloemen naar de landskampioen. Voorzitter Ivan De Witte zal een boeket overhandigen aan zijn Brugse collega Bart Verhaeghe, aanvoerder Asare zal hetzelfde doen tegenover Vormer. In onderling overleg hebben beide clubs besloten om geen erehaag te vormen, 'om de match in optimale omstandigheden te laten starten'. (RN)

Chakvetadze mogelijk toch mee naar Brugge

Giorgi Chakvetadze herstelt goed van zijn enkelblessure. Hij trainde al individueel met kinesist Mortier. Zaterdag probeert hij bij de groep aan te sluiten. De kans dat Chakvetadze aan de aftrap komt, lijkt klein, maar het is best mogelijk dat voor hem een invalbeurt is weggelegd in Brugge. Kalu blijft aan de kant met een hamstringletsel. Mitrovic en Horemans zijn bezig met hun revalidatie. Horemans loopt al af en toe op de Alter-G. (RN)

Cuypers op weg naar AEK

De Belgische aanvaller Hugo Cuypers van de Griekse tweedeklasser Ergotelis staat dichtbij een overgang naar de Griekse topclub AEK. De 21-jarge Cuypers speelde zich dit seizoen met twintig goals op 29 wedstrijden in de Griekse Football League in de kijker. (TTV)

Παίκτες του Εργοτέλη Μπουτσάκης, Hugo Cuypers, Ενταγιέ https://t.co/aWZvzwIjAj pic.twitter.com/pcWFvTCs1l exastal(@ exastal) link