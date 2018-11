FT België. Geen Trossard tegen Besiktas, dat Bolat op verlanglijstje heeft staan - Venanzi: “Geen spijt van samenwerking met Bayat en Veljkovic” Voetbalredactie

07 november 2018

Bolat op verlanglijstje Besiktas

Het Turkse Besiktas is niet meteen tevreden over de prestaties van Loris Karius (25). De Duitse doelman wordt gehuurd van Liverpool, waarvoor hij vorig seizoen grandioos blunderde in de Champions League-finale. Karius lost nu ook de verwachtingen niet in bij Besiktas. De Turkse topclub overweegt in januari op zoek te gaan naar een andere doelman en Sinan Bolat (30) is één van de mogelijke pistes. Dat melden Turkse media. Hij haalt al anderhalf seizoen lang een hoog niveau bij Antwerp en speelde intussen ook weer voor de Turkse nationale ploeg. Dat maakt hem een interessant target voor Besiktas. Alleen is Bolat niet de enige die op het verlanglijstje staat. Ook Fabri (30) en Volkan Babacan (30) worden genoemd. Fabri vertrok vorige zomer pas bij Besiktas, maar komt bij het Engelse Fulham niet aan spelen toe. Hij zint op een terugkeer naar Istanbul. Volkan Babacan zit wel nog in de Turkse selectie, maar is bij Basaksehir tweede keuze na Mert Günok.

Zulte Waregem gaat in beroep tegen schorsing Sylla

Zulte Waregem gaat in beroep tegen de schorsing die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gisteren oplegde aan aanvaller Mamadou Sylla. Dat bevestigde clubwoordvoerder Jeroen Devolder woensdag. Sylla hield aan zijn rode kaart in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Standard een schorsing van drie speeldagen, waarvan twee effectief en een voorwaardelijk, en een boete van 2.500 euro over. Essevee gaat niet akkoord en tekende beroep aan. Vrijdagmiddag komt het dossier voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Sylla riskeert een schorsing in de kelderkraker tegen Lokeren en de derby tegen Club Brugge.

Geen Trossard tegen Besiktas

Racing Genk kijkt morgen in eigen huis Besiktas in de ogen in de Europa League. De Limburgers, groepsleider met zes punten, kunnen mits winst een grote stap zetten richting kwalificatie voor de zestiende finales. “Maar wij zijn een ploeg die wil voetballen, niet een die rekent”, verklaarde Genk-trainer Philippe Clement op een persmoment in de Luminus Arena.

“We willen de wedstrijd gewoon winnen, met die ingesteldheid beginnen we aan het duel”, stak Clement van wal. “Met allerlei rekenkundige scenario’s houden we geen rekening, want dat helpt op het veld toch niet. Als we Besiktas kloppen zetten we inderdaad een grote stap richting kwalificatie, maar we zijn er nog niet. We recupereerden goed van de topper van afgelopen weekend tegen Club Brugge (1-1). Ik zag op training frisse jongens en vrees de vermoeidheid niet.”

Genk maakte twee weken geleden indruk in Istanboel. De Belgische competitieleider diende de Turken een verdiende 2-4 thuisnederlaag toe. Nu kan Besiktas wel opnieuw rekenen op Pepe en Ryan Babel. De beenharde Portugese verdediger en Nederlandse goalgetter waren er in Istanboel niet bij. “Ik verwacht daarom ook een sterker Besiktas”, vertelde de Genkse coach. “Ik weet niet of Besiktas ons twee weken geleden wat onderschatte, maar dat zal nu zeker niet meer het geval zijn. Maar aan ons om de sterke punten van de tegenstander lam te leggen. En wij gaan zoals altijd van ons eigen spel uit.”

De Limburgers kunnen nog altijd geen beroep doen op Leandro Trossard, die na een blessure aan zijn terugkeer timmert. Sander Berge, er net als Trossard in Turkije niet bij, is wel weer inzetbaar. “Leandro heeft twee dagen met de groep getraind maar is nog niet wedstrijdfit”, legde de T1 uit. “Dat is normaal, omdat hij toch even out was. Sander is medisch gezien klaar om negentig minuten te spelen. Maar dat betekent niet dat hij automatisch start. Ik moet de knopen nog doorhakken.”

Ndongala vreest bikkelharde Pepe niet: “Voor zulke wedstrijden ben ik voetballer”

Dieumerci Ndongala komt dit seizoen aan de oppervlakte bij Racing Genk. De 27-jarige flankaanvaller wil met de Limburgers op de vierde speeldag van de Europa League tegen Besiktas een stap zetten richting kwalificatie voor de zestiende finales.

Ndongala brak enkele seizoenen terug bij Charleroi door, maar latere passages bij AA Gent en Standard draaiden niet uit op een succes. In januari streek hij op huurbasis neer in de Luminus Arena, waarna Genk hem in de zomer definitief overnam. Dit seizoen is Ndongala, die zowel de Belgische als Congolese nationaliteit heeft, al goed voor in totaal vijf goals.

“Ik hoop bij Genk zo veel mogelijk progressie te boeken”, vertelde Ndongala woensdag op een persmoment in de Luminus Arena. “Elke kans die ik van de coach krijg, wil ik grijpen. Ik wil de ploeg helpen om het dit seizoen zo goed mogelijk te doen, in de Belgische competitie maar zeker ook in de Europa League. We willen ons plaatsen voor de volgende ronde, en ik voel me klaar. De trainer kan op me rekenen waar hij me nodig heeft. Uiteraard als flankaanvaller maar evengoed als tweede spits.”

Tijdens de wedstrijd in Istanboel twee weken geleden, die Genk met ruime 2-4 won, speelde Ndongala de negentig minuten. De eenmalige Congolese international scoorde de derde Limburgse treffer. Nu zal de aanvaller wel moeten opboksen tegen Pepe. De genadeloze verdediger was er in Turkije niet bij. “Pepe heeft een enorm palmares, en iedereen kent zijn kwaliteiten”, verklaarde Ndongala. “Maar dat geldt ook voor die andere centrale verdediger, Domagoj Vida, en die was er in Istanboel wel bij toen we wonnen. We kijken vooral naar onszelf en onze manier van voetballen. We hebben veel zin in de partij, want voor dit soort duels en tegenstanders voetbal je.”

In de andere partij in groep I, een Scandinavisch onderonsje, ontvangt Malmö in Zweden de Noren van Sarpsborg. Beide teams volgen in de groep achter leider Genk (6 punten) met vier punten. Besiktas is momenteel laatste met drie eenheden.

Venanzi: “Geen spijt van samenwerking met Bayat en Veljkovic”

Standard-voorzitter Bruno Venanzi heeft zijn eigen kijk op het voetbalschandaal met in het middelpunt: makelaars Veljkovic en Bayat. “Ik heb geen spijt dat ik met hen heb samengewerkt. Ze hebben goede spelers gebracht ook. Ik vind het wel jammer wat er gebeurt in het Belgisch voetbal. Hopelijk wordt het onderzoek snel afgerond, worden de schuldigen gestraft en de onschuldigen vrijgesproken. Maar wij als clubbestuurders moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen. De macht die bepaalde makelaars hadden, stonden wij toe. Misschien hebben we de deur te wijd opengezet. We moeten ook in de spiegel durven kijken.”

Over hoe het nu verder moet, was Venanzi duidelijk. “Enkele weken voor het schandaal zaten we met de clubs van de G5 al eens samen. We wilden bijvoorbeeld hervormen hoe we spelers transfereren. Zowel Coucke, Verhaeghe als ik vroegen ons af: ‘Als je interesse hebt in een speler, waarom bel je mij dan niet persoonlijk?’ Van dat principe moeten we misschien uitgaan in de toekomst. Wat er nu aan het licht gekomen is, kan dat proces versnellen. Wat er zoal kan veranderen? Een maximumbarema voor makelaars, hun macht beperken, transacties notarieel vastleggen... Er wordt over veel nagedacht.”