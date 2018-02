FT België: Geen lichtere straf voor Sa Pinto en Mpoku - Tweede amateurklasse dreigt voor Lierse De voetbalredactie

23 februari 2018

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Kristof D'Haene verlengt bij Kortrijk

Kristof D'Haene heeft zijn contract verlengd bij KV Kortrijk, dat maakte de West-Vlaamse club zopas bekend. De nieuwe overeenkomst duurt tot en met 2021 D'Haene arriveerde in 2015 bij KV Kortrijk. In 3 seizoenen bij de Kerels speelde hij reeds 85 wedstrijden, waarin hij drie doelpunten maakte en tien assists gaf.

D'Haene startte zijn voetballoopbaan bij Stasegem, daarna trok hij naar KRC Harelbeke, Moeskroen en Club Brugge. Tussen 2010 en 2015 maakte hij furore met Cercle Brugge. Bij de vereniging speelde hij in 5 seizoenen 177 wedstrijden en scoorde hij 14 doelpunten en gaf hij 13 assists. In 2013 speelde hij met Cercle de bekerfinale tegen KRC Genk die uiteindelijk verloren ging.

Geen lichtere sanctie voor Sa Pinto en Mpoku

Standard heeft voor de Geschillencommissie Hoger Beroep geen lichtere sanctie kunnen bekomen voor coach Ricardo Sa Pinto en vicekapitein Paul-José Mpoku. Beiden zijn geschorst voor de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen op de voorlaatste speeldag in de Jupiler Pro League.

Sa Pinto kreeg drie weken schorsing, waarvan twee met uitstel, en een boete van 1.200 euro opgelegd. Daarmee volgde de beroepskamer de vordering van het bondsparket. In eerste aanleg had hij dezelfde sanctie gekregen. Ook voor de straf van Mpoku werd geluisterd naar de bondsprocureur. De Congolese middenvelder kreeg twee wedstrijden schorsing opgelegd, waarvan één met uitstel. Mpoku, die zich niet kwam verdedigen omdat hij elk moment papa kan worden, moet ook 800 euro boete betalen.

De schorsing treedt pas vanaf maandag in werking, waardoor Sa Pinto en Mpoku de topper tegen Club Brugge zondag niet vanuit de tribunes moeten volgen. Enkel de wedstrijd tegen KV Mechelen gaat aan hen voorbij.

Lierse en Beerschot-Wilrijk riskeren opnieuw duel achter gesloten deuren

Het bondsparket gaat in beroep tegen de voorwaardelijke sanctie die Lierse en Beerschot-Wilrijk kregen na de incidentrijke derby van begin januari. In die strafmaat was geen boete voorzien, die wil bondsprocureur Ebe Verhaegen wel graag. Het bondsparket vond de beslissing in eerste aanleg bovendien onvoldoende beargumenteerd.

"Het was een risicowedstrijd, dat was op voorhand bekend. Toch zijn er een aantal zaken verkeerd gelopen. Ik kan alleen maar vaststellen dat er niet voldoende maatregelen getroffen zijn", aldus Verhaegen. De bondsprocureur onderstreepte dat clubs wel degelijk aansprakelijk zijn voor het gedrag van hun supporters. Daarvoor haalde hij rechtspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en het International Sporttribunaal (TAS) aan.

Het bondsparket vorderde voor zowel Lierse als Beerschot-Wilrijk één wedstrijd achter gesloten deuren en een boete van 5.000 euro. Voor Beerschot-Wilrijk staat er ook nog een voorwaardelijke boete van 625 euro open. De Geschillencommissie had in eerste aanleg een speeldag achter gesloten deuren, met één jaar uitstel, opgelegd aan Lierse en Beerschot-Wilrijk.

Procedurefout maakt beroep van Mpoku en Sa Pinto mogelijk ongeldig

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) spreekt zich vandaag uit over de sancties voor Standard-speler Paul-José Mpoku en zijn coach Ricardo Sa Pinto na incidenten in de wedstrijd bij Zulte Waregem. Bondsprocureur Ebe Verhaegen noemde het beroep van de Rouches "onontvankelijk".

Advocaat Gregory Ernes, die voor Standard de honneurs waarnam, anticipeerde al op het argument van het Bondsparket. Verhaegen vindt dat het beroep van Standard niet ontvankelijk is, omdat Mpoku en Sa Pinto hun mandaat niet hadden overgedragen. Standard stuurde nog wel een document dat door speler en trainer op 12 februari werd ondertekend, maar de KBVB ontving die volmacht pas om 13u06. Dat is 6 minuten te laat en dus is het beroep niet geldig, oordeelde het Bondsparket.

De Boeck boos over Harbaoui

Glen De Boeck kent de waarde van Hamdi Harbaoui. De Tunesiër scoorde vijf doelpunten in vijf wedstrijden voor Zulte Waregem en is niet geschorst voor de derby van zondagavond. "Ik begrijp niet waarom hij deze week niet voor de Geschillencommissie moest komen nadat de Reviewcommissie besliste dat hij moet worden opgeroepen", zegt de Kortrijk-coach over Harbaoui wiens duidelijke elleboog naar Mulumba onbestraft bleef. "Moet dat dan een week langer duren?" Zo wil het systeem het inderdaad. En Zulte Waregem met of zonder Harbaoui maakt natuurlijk een behoorlijk verschil. (ESK)

Tweede amateurklasse dreigt voor Lierse

Binnen een maand valt de beslissing over de licentiedossiers. Dirk Devos, die namens Sporta de belangen van de profs en jeugdtrainers behartigt, verklaarde gisteren in deze krant dat hij het niet logisch zou vinden als Lierse een licentie zou halen, gezien de financiële problemen. En hij zou wel eens gelijk kunnen krijgen. Volgens de reglementen wordt een club die de continuïteit niet kan garanderen, teruggezet naar eerste amateurklasse. En een club die de continuïteit niet kan garanderen én niet-betaalde schulden blijkt te hebben, moet zelfs naar tweede amateurklasse. Lierse ging vorig jaar een engagement aan om alle opeisbare schulden weg te werken. Op dit moment lijken ze dat engagement niet te kunnen nakomen. CEO Jan Van Elst reageerde bij RTV alvast dat hij beseft dat een licentie er in eerste zit niet inzit. Volgens hem zit eigenaar Maged Samy wel in de laatste lijn met zes mogelijke overnemers. (WDK/KDC)

Fusie? Westerlo zegt niet neen

Als mogelijke oplossing voor Lierse oppert Van Meir op termijn een samengaan met Westerlo. "Al zal dat niet evident zijn", voegt hij er evenwel meteen aan toe. Hallo, Herman Wijnants? "Ik sta voor alles open", reageert de sterke man van Westerlo. "Een fusie met Lierse, Turnhout en Geel kan. Maar er is een hefboom nodig en een nieuw stadion zou daarvoor ideaal zijn. Op dit moment heeft elke club nog te veel zijn eigenheid. Maar een nieuw stadion in de Kempen zou alle supportersclans tevreden kunnen stellen." (WDK/KDC)