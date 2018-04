FT België: Geen licentie voor Lierse, wel goed nieuws voor Westerlo, Zulte Waregem, Oostende en Moeskroen De voetbalredactie

11 april 2018

Geen licentie voor Lierse

Lierse krijgt voorlopig geen licentie voor het seizoen 2018-2019. "De licentiecommissie verklaarde onze aanvraag ontvankelijk, maar ongegrond" , luidt het op de website van de club. "Dat wil dus zeggen dat Lierse voorlopig geen licentie krijgt voor volgend seizoen. Uiteraard is de belangrijkste zorg van de commissie het niet kunnen garanderen van de continuïteit van onze club, en dat is een absolute vereiste voor het bekomen van de licentie. Die continuïteit kan enkel worden aangetoond wanneer Lierse een overnemer heeft, en hiervoor kon de club op datum van de zitting vorige week helaas geen garanties geven. De opdracht blijft dus hetzelfde als voordat het Lierse licentiedossier werd ingediend: zo snel mogelijk proberen een overname af te ronden om dan met een nieuw dossier naar het BAS te trekken."

Lierse trekt dus sowieso naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). CEO Jan Van Elst had rekening gehouden met deze situatie. Er is immers nog steeds geen witte rook over de overname. De Egyptische eigenaars van Wadi Degla betalen de tussentijdse schulden, maar gaan sowieso niet verder met Lierse. Vorige week liet Van Elst weten dat er nog met vier kandidaat-overnemers gesproken wordt. Lierse verkreeg ook geen nationale amateurlicentie. Als de Pallieters voor het BAS naast een licentie voor het seizoen 2018-2019 zouden grijpen, is er geen sportieve degradant. Lierse zakt dan zelf naar de provinciale reeksen.

Licentiecommissie keurt dossiers van alle eersteklassers goed

Alle clubs die volgend seizoen in de Jupiler Pro League aantreden, kregen vandaag hun licentie voor 1A. Dat bevestigde de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) aan persagentschap Belga.

Niet alleen de zestien huidige clubs, maar ook promovendus Cercle Brugge voldoet helemaal aan de licentievoorwaarden. De vooraf geanticipeerde problemen na het vertrek van Marc Coucke bij KV Oostende om als voorzitter van RSC Anderlecht verder te gaan, bleken dus uit de lucht gegrepen. Ook de overname van Moeskroen door Thaise investeerders leverde de Henegouwers geen problemen op.

Moeskroen kreeg als enige club geen Europese licentie. Met 6 op 6 in play-off 2 blijven 'les Hurlus' nochtans in de running voor een Europees ticket. Alle andere clubs mogen wel Europees voetbal spelen, al moeten sommigen daarvoor eventueel uitwijken naar een ander stadion. STVV en Eupen moeten naar Sclessin in Luik, Antwerp speelt Europees in het Koning Boudewijnstadion en Waasland-Beveren kreeg toestemming om in het stadion van Zulte Waregem te voetballen. Het is echter heel onwaarschijnlijk dat dit viertal via play-off 2 nog een Europees ticket kan bemachtigen.

Degradant KV Mechelen kreeg bovenop een 1A- en 1B-licentie ook een Europese licentie en zou in Leuven moeten spelen, maar voor Malinwa is het onmogelijk om voor volgend seizoen een Europees ticket te bemachtigen.

SV Zulte Waregem werd zonet op de hoogte gebracht dat het zijn licentie voor het seizoen 18/19 krijgt toegekend



Eddy Cordier (CEO): "Ons dossier beantwoordt aan alle eisen van de licentiecommissie. Ik ben dan ook verheugd om onze fans en partners dit nieuws te kunnen melden"

Westerlo heeft licentie voor volgend seizoen op zak

KVC Westerlo heeft zijn licentie voor komend seizoen beet, dat meldt de club op zijn website. "De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 11 april 2018 aan KVC Westerlo op navolgende gronden de Europese licentie, de licentie profvoetbal 1A en 1B en de licentie nationale amateurclub verleend voor het seizoen 2018 - 2019."

Lierse wacht op Egyptisch geld

Een week nadat het Egyptische 'moederbedrijf' Wadi Degla beloofde om de meest dringende schulden van Lierse aan te zuiveren, werd er nog altijd geen euro overgeschreven op de rekeningen van spelers en ander personeel. De directie van Lierse maakt zich sterk dat die transactie eerstdaags in orde komt, maar een aantal spelers - het is niet duidelijk wie exact - stuurde gisteren toch al maar een ingebrekestelling op. Als Lierse de betrokkenen niet voor 20 april de twee achterstallige maanden loon heeft uitbetaald, kunnen zij bij de FIFA hun vrijheid aanvragen. Overigens is het administratieve personeel nog veel langer niet betaald. De mensen in kwestie 'vierden' gisteren hun honderdste dag zonder loon. Op een structurele oplossing - lees: een overname van de club - blijft het wachten. Volgens de laatste geruchten zouden er nog drie geïnteresseerden in de running zijn. (KDC)

"Dortmund wil Benavente"

Ondanks zijn vormdip scoort Cristian Benavente (23) van Charleroi goed bij internationale topclubs. Volgens Duitse media hebben Dortmund en Wolfsburg de Peruaan op de radar. De kans is sowieso groot dat Benavente in de zomer Charleroi verlaat. (PJC)

Hanni mee op restaurant met ex-ploegmakkers

Anderlecht leeft ontspannen toe naar de topper tegen Club. Nadat er eerder deze week op training kinderen welkom waren, ging de A-kern gisterenavond samen eten. Opvallend: ook Sofiane Hanni, zittend naast Trebel op de foto, tekende daarbij present. De Algerijn vertrok in de winter naar Spartak Moskou maar heeft nog veel vrienden in de vestiaire. (PJC)