FT België: Geen licentie voor Lierse, wel goed nieuws voor Westerlo, Oostende en Moeskroen - "Dortmund wil Benavente" De voetbalredactie

11 april 2018

15u45 17 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Geen licentie voor Lierse

Minder goed nieuws kwam er voor Lierse, al is dat geen verrassing: de Pallieters krijgen voorlopig geen licentie voor het seizoen 2018-2019. "De licentiecommissie verklaarde onze aanvraag ontvankelijk, maar ongegrond" , luidt het op de website van de club. "Dat wil dus zeggen dat Lierse voorlopig geen licentie krijgt voor volgend seizoen. Uiteraard is de belangrijkste zorg van de commissie het niet kunnen garanderen van de continuïteit van onze club, en dat is een absolute vereiste voor het bekomen van de licentie. Die continuïteit kan enkel worden aangetoond wanneer Lierse een overnemer heeft, en hiervoor kon de club op datum van de zitting vorige week helaas geen garanties geven. De opdracht blijft dus hetzelfde als voordat het Lierse licentiedossier werd ingediend: zo snel mogelijk proberen een overname af te ronden om dan met een nieuw dossier naar het BAS te trekken."

Lierse trekt dus sowieso naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). CEO Jan Van Elst had rekening gehouden met deze situatie. Er is immers nog steeds geen witte rook over de overname. De Egyptische eigenaars van Wadi Degla betalen de tussentijdse schulden, maar gaan sowieso niet verder met Lierse. Vorige week liet Van Elst weten dat er nog met vier kandidaat-overnemers gesproken wordt. Als de Pallieters ook voor het BAS naast een licentie voor 1B in het seizoen 2018-2019 zouden grijpen, is er geen sportieve degradant. Lierse zakt dan zelf naar de amateurreeksen.

Ook licentie voor Moeskroen

De volgende in het rijtje die met zijn licentie voor volgend seizoen mag pronken, is Moeskroen. Dat melden de Henegouwers op hun website.

KV Oostende heeft licentie voor komend seizoen binnen

KV Oostende heeft vanmiddag zijn licentie voor komend seizoen binnengehaald. De kustploeg moest in verband met de overname van Peter Gallant wel nog wat extra uitleg geven aan de licentiecommissie alvorens de licentie binnen te rijven. "Na de eerste zitting wou de licentiecommissie nog een aantal verduidelijkingen rond de overname. Vorige week gaven voorzitter Peter Callant en Algemeen Directeur Patrick Orlans meer tekst en uitleg aan de commissie tijdens een zitting in het Bondsgebouw", klinkt het in een persmededeling op de website van KVO. De licentiecommissie onthaalde die tekst en uitleg positief en gaf Oostende dus een licentie voor komend seizoen.

Westerlo heeft licentie voor volgend seizoen op zak

KVC Westerlo heeft zijn licentie voor komend seizoen beet, dat meldt de club op zijn website. "De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag 11 april 2018 aan KVC Westerlo op navolgende gronden de Europese licentie, de licentie profvoetbal 1A en 1B en de licentie nationale amateurclub verleend voor het seizoen 2018 - 2019."

Lierse wacht op Egyptisch geld

Een week nadat het Egyptische 'moederbedrijf' Wadi Degla beloofde om de meest dringende schulden van Lierse aan te zuiveren, werd er nog altijd geen euro overgeschreven op de rekeningen van spelers en ander personeel. De directie van Lierse maakt zich sterk dat die transactie eerstdaags in orde komt, maar een aantal spelers - het is niet duidelijk wie exact - stuurde gisteren toch al maar een ingebrekestelling op. Als Lierse de betrokkenen niet voor 20 april de twee achterstallige maanden loon heeft uitbetaald, kunnen zij bij de FIFA hun vrijheid aanvragen. Overigens is het administratieve personeel nog veel langer niet betaald. De mensen in kwestie 'vierden' gisteren hun honderdste dag zonder loon. Op een structurele oplossing - lees: een overname van de club - blijft het wachten. Volgens de laatste geruchten zouden er nog drie geïnteresseerden in de running zijn. (KDC)

"Dortmund wil Benavente"

Ondanks zijn vormdip scoort Cristian Benavente (23) van Charleroi goed bij internationale topclubs. Volgens Duitse media hebben Dortmund en Wolfsburg de Peruaan op de radar. De kans is sowieso groot dat Benavente in de zomer Charleroi verlaat. (PJC)

Hanni mee op restaurant met ex-ploegmakkers

Anderlecht leeft ontspannen toe naar de topper tegen Club. Nadat er eerder deze week op training kinderen welkom waren, ging de A-kern gisterenavond samen eten. Opvallend: ook Sofiane Hanni, zittend naast Trebel op de foto, tekende daarbij present. De Algerijn vertrok in de winter naar Spartak Moskou maar heeft nog veel vrienden in de vestiaire. (PJC)

