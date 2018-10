FT België. Geen enkele Belg te bespeuren op lijst van '40 beste jonge voetballers', Standard-winger wel genomineerd De voetbalredactie

01 oktober 2018

21u05 4

Djenepo (Standard) genomineerd voor Golden Boy Award

Moussa Djenepo, de Malinese aanvaller van Standard, is de enige speler uit de Jupiler Pro League die de shortlist van veertig namen haalde voor de Golden Boy Award, een trofee waarmee de beste voetballer onder 21 in Europa wordt onderscheiden. Djenepo was gisteren met Standard nog twee keer trefzeker op bezoek bij Oostende (1-3).

Djenepo krijgt op de shortlist het gezelschap van onder meer Moussa Wagué (deze zomer van Eupen naar FC Barcelona getransfereerd), Kylian Mbappé (PSG), Christian Pulisic (Dortmund) en de Nederlanders Matthijs de Ligt (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord) en Justin Kluivert (AS Roma). Mbappé won de prijs vorig jaar al en is ook dit jaar topfavoriet.

De voorbije drie jaar werd Youri Tielemans telkens genomineerd. In de jaren daaraan voorafgaande waren er ook nominaties voor onder meer Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Zakaria Bakkali, Adnan Januzaj, Divock Origi en Jason Denayer.

De Golden Boy Award is een trofee die sinds 2003 uitgereikt wordt door een internationale jury van journalisten. Ronkende namen op de erelijst zijn Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014), Anthony Martial (2015) en Renato Sanches (2016).

Alle Genomineerden:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kelvin Adou Amian (Toulouse), Houssem Aouar (Olympique Lyon), Musa Barrow (Atalanta), Justin Bijlow (Feyenoord), Josip Brekalo (Wolfsburg), Patrick Cutrone (AC Milan), Daniel Carvajal (Dinamo Zagreb), Thomas Davies (Everton), Matthijs de Ligt (Ajax), Moussa Diaby (PSG), Teixeira Diogo Dalot (Manchester United), Moussa Djenepo (Standard), Ritsu Doan (FC Groningen), Gabriel Eder Militao (FC Porto), Odsonne Edouard (Celtic), Ferreira da Silva Evander (Midjylland), Philip Foden (Manchester City), Achraf Hakimi (Dortmund), Amadou Haidara (Salzburg), Joao Felix Sequeira (Benfica), Joao Pedro Neves Filipe Jota (Benfica), Dejan Joveljic (Rode Ster Belgrado), Boubacar Kamara (Olympique Marseille), Moise Bioty Kean (Juventus), Abdoulaye Jules Keita (Dijon), Justin Kluivert (AS Roma), Alban Lafont (Fiorentina), Manuel Alonso Manu Garcia (Toulouse), Kylian Mbappé (PSG), Pietro Pellegri (Monaco), Christian Pulisic (Dortmund), Marcelo Josemir Pintos Saracchi (RB Leipzig), Ismaila Sarr (Rennes), Dayotchanculle Upamecano (RB Leipzig), Vinicius Junior (Real Madrid), Moussa Wagué (FC Barcelona), Timothy Weah (PSG), Nicolo Zaniolo (AS Roma)

Bailly weg bij Moeskroen

Excel Moeskroen laat weten zonder doelman Logan Bailly verder te gaan. De 32-jarige Bailly, die sinds vorige zomer aan de slag was op Le Canonnier, had nog een overeenkomst in Henegouwen tot medio 2019, maar was overbodig geworden.

Na zijn transfervrije overgang vorige zomer van Celtic naar Moeskroen was Bailly lange tijd eerste doelman bij les Hurlus. Hij speelde vorig seizoen twintig officiële duels, maar vertoefde de voorbije weken in de B-kern. Zijn - naar Moeskroense normen - zware contract zou voor de Henegouwers moeilijk langer draagbaar zijn.

De Luikse doelman heeft er al een woelig carrièrepad opzitten. Na zijn doorbraak bij Heusden-Zolder (2003-2004), op huurbasis van Racing Genk (2004-2008), volgden passages bij Borussia Mönchengladbach (2009-2001), Neuchâtel Xamax (2011), opnieuw Racing Genk (2012), OH Leuven (2012-2015) en Celtic (2015-2017). Bailly is zevenvoudig Rode Duivel en was de vaste doelman van de jonge Duivels op de Olympische Spelen in Peking in 2008.

Thaise ondervoorzitter van OHL sust kritische supportersclub met blog

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, de Thaise ondervoorzitter van Oud-Heverlee Leuven, is op de clubwebsite gestart met een persoonlijke blog om de verhitte gemoederen te bedaren. Daarmee reageert hij op een protestbrief die supportersclub Louvaniste vorige vrijdag stuurde aan de voorzitter van het noodlijdende OHL.

Oud-Heverlee Leuven heeft de start van het nieuwe seizoen in de Proximus League compleet gemist. Voor supportersclub Louvaniste was dat het sein om aan de Thaise voorzitter een protestbrief - in het Thais - te sturen. De club is sinds vorig seizoen eigendom van de Thaise investeringsgroep King Power. Louvaniste stelde openlijk de positie van trainer Nigel Pearson in vraag en benadrukte dat de communicatie met de supporters te wensen overlaat.

"We zijn halfweg de eerste periode van dit seizoen en moeten toegeven dat de positie in het klassement geen weergave is van onze ambitie", begon Srivaddhanaprabha in zijn blog. "De ontwikkeling van een nieuw team kost tijd. We willen zo snel mogelijk promoveren naar 1A, maar dat moet niet overhaast gebeuren. Er zijn shortcuts om succes te bereiken, maar die zijn nefast op de langere termijn."

Volgens de ondervoorzitter investeert OHL niet alleen in spelers maar ook in faciliteiten. "We blijven werken aan de uitbouw van het King Power at Den Dreef Stadion en van het trainingscentrum in Oud-Heverlee."

Club heeft Slovaakse ref

De Slovaak Ivan Kruzliak zal woensdagavond (21u) de confrontatie tussen Atlético Madrid en Club Brugge op de tweede speeldag van de Champions League in goede banen leiden. De 34-jarige Kruzliak floot eerder dit seizoen al de ongelukkige terugwedstrijd van Standard, in de derde voorronde van de Champions League, bij Ajax (3-0). Het wordt zijn derde groepsduel in de Champions League, na twee wedstrijden vorig seizoen. In een verder verleden was Kruzliak in de Europa League ook al scheidsrechter van dienst voor Racing Genk, thuis tegen Rapid Wien (1-0) in november 2016, en voor Standard, uit bij Salzburg (2-1) in oktober 2013.

Proximus en Pro League lanceren eerste officiële FIFA19-competitie in België

De Pro League en Proximus hebben de handen in elkaar geslagen voor de lancering van de Proximus ePro League, de eerste officiële FIFA19-competitie in België. Fans van het spel (amateurs of professionals) kunnen zich, vanaf de leeftijd van zestien jaar, inschrijven en hun favoriete club vertegenwoordigen.

Het toernooi, waaraan deelname gratis is, vraagt enkel een inschrijving op de website van Proximus. Vanaf 20 oktober mogen de spelers zich schrap zetten. In eerste instantie wacht hen een kwalificatieronde, waarna de vier beste spelers per club overblijven. Nadien volgt een selectiefase, waarin elke club zijn vertegenwoordiger mag kiezen.

De zestien vertegenwoordigers werken tussen 11 en 13 januari 2019 hun klassieke kampioenschap af, waarna op 23 maart de play-offs wachten die de kampioen aanduiden.

"De Proximus ePro League is een nieuwe stap in de duurzame partnerships van de Pro League", legde Pierre François, CEO van de Pro League uit. "Het partnership op lange termijn met Proximus en met EA is met de komst van de Proximus ePro League sterker dan ooit. We willen ook PlayStation bedanken voor de samenwerking. We kijken ernaar uit om de eerste en enige officiële nationale e-voetbalcompetitie te beleven en willen op die manier de e-sportfans warm maken voor onze traditionele competities."

Ook Guillaume Boutin, Chief Consumer Market Officer van Proximus, toonde zich tevreden. "We zijn blij dat we met de Pro League kunnen samenwerken om dit kampioenschap op poten te zetten. De verschillende generaties voetbalfans kunnen zo hun passie samen beleven, waarbij de virtuele wereld en zijn technologie samenkomen met de werkelijke wereld en zijn terrein."

Het kampioenschap zal te volgen zijn op de platformen van Proximus en wordt uitsluitend gespeeld op PlayStation4.

Trainer Bracconi (Tubeke) riskeert opnieuw twee matchen schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft twee speeldagen schorsing en 1.000 euro boete voorgesteld als minnelijke schikking aan Tubeke-trainer Christian Bracconi, die afgelopen speeldag in de Proximus League naar de tribunes van het Schierveldestadion werd gestuurd.

Hoewel de West-Vlamingen met tien op het veld stonden, bezorgde Rajsel thuisploeg Roeselare in de 87e minuut de overwinning tegen Tubeke (2-1). Bracconi kon de pijnlijke nederlaag maar moeilijk verkroppen en liet zijn frustratie de vrije loop. Voor zijn "buitensporige reactie" werd de coach na de 2-1 uit de neutrale zone verwijderd.

Bracconi was nog meer net teruggekeerd na een schorsing van twee wedstrijden, maar riskeert nu opnieuw twee matchen in de tribunes plaats te moeten nemen. Tenzij Tubeke het schikkingsvoorstel weigert, zal dat gebeuren in de duels tegen Beerschot Wilrijk (6 oktober) en KV Mechelen (14 oktober).

Bondsparket vraagt drie speeldagen schorsing voor Ceballos (STVV)

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete gevorderd tegen Cristian Ceballos. De aanvallende middenvelder van STVV riskeert die sanctie na zijn rode kaart op het veld van RSC Anderlecht.

Halverwege de eerste helft stonden de Kanaries met tien man op het veld in het Constant Vanden Stockstadion. Ceballos trapte de kous van Saelemaekers helemaal aan flarden en schraapte ook wat vel van diens kuit. Eerst hield ref Van Driessche het op geel, maar na een goede tussenkomst van de videoref veranderde de kleur van het karton in rood. Ondanks het numerieke overwicht slaagde een inspiratieloos Anderlecht er niet in de Truiense muur te slopen. Het bleef 0-0.

Door het voorstel tot minnelijke schikking riskeert Ceballos geschorst te zijn voor de competitieduels tegen Moeskroen (6 oktober), KV Kortrijk (20 oktober) en Club Brugge (27 oktober). STVV heeft zich intussen verzet tegen het schikkingsvoorstel. De club rekent op een milder vonnis en zal zich morgen met de Spaanse middenvelder voor de Geschillencommissie begeven. De zitting van Ceballos vangt aan om 14u30.

Rode Duivels houden open training voor duel met Nederland

Komende vrijdag (12u) maakt bondscoach Roberto Martinez zijn nieuwe selectie Rode Duivels bekend voor de Nations League-confrontatie met Zwitserland (12/10 om 20u45) en de vriendschappelijke interland tegen Nederland (16/10 om 20u45), telkens in het Koning Boudewijnstadion. Daar kunnen de supporters op zondag 14 oktober (11u) Eden Hazard en co. aan het werk zien tijdens een open training.

De Belgen openden hun avontuur in de Nations League overtuigend met een 0-3 zege bij IJsland. Hetzelfde kan gezegd worden van de Zwitsers, die voor eigen publiek de IJslanders een 6-0 pandoering gaven. Zwitserland en België staan dan ook met drie punten aan de leiding in groep 2 van de A-divisie.

Vier dagen na het duel met Zwitserland kijken de Rode Duivels Nederland in de ogen, de 127ste Derby der Lage Landen. Eind 2016 speelden de Duivels een laatste keer tegen Nederland. In de Amsterdam Arena eindigde de oefenwedstrijd toen op 1-1.

Dejaegere is bankzitten beu

Brecht Dejaegere mocht gisteravond nog invallen op Antwerp. In de 4-4-2 waarmee Vanderhaeghe gisteravond speelde, ziet hij wel mogelijkheden voor zichzelf. "In die bezetting kan ik zowel achter de spitsen als links of rechts spelen", zegt Dejaegere, die dit seizoen al meer op de bank zat dan hem lief was. "Het is moeilijk voor mij. Ik ben iemand die altijd alles gespeeld heeft. Dit is dan ook een zware dobber. Het kan zo niet blijven duren. Op training en als ik inval, doe ik 300 procent mijn best. Als de trainer vindt dat er iemand beter is, moet hij die zetten. Maar op de bank blijven is voor mij geen optie." (RN)

Dury pakt rugnummer Bongonda af

Maradona, Pelé, Zidane,... Allemaal schitterden ze met nummer 10 op de rug. Theo Bongonda deed dat de voorbije weken allerminst. En dus kreeg hij de voorbije week opnieuw zijn oude nummer 95 van vorig seizoen toegewezen. Een wake-upcall van Francky Dury, die veel meer verwacht van de recordaankoop - zeker met zo'n symbolisch getal op zijn shirt. Tegen Genk kregen we de '95' trouwens niet te zien: Bongonda bleef negentig minuten op de bank. (VDVJ)