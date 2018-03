FT België: Geen EK voor U19 na nederlaag tegen Spanje - Standard-voorzitter Venanzi zet kleedkamer helemaal op stelten De voetbalredactie

24 maart 2018

24 maart 2018

Geen EK voor U19

De Rode Duivels U19 hebben zich niet weten te plaatsen voor het EK in Finland in juli. Ze verloren in Benidorm met 3-0 van Spanje op de tweede speeldag van de eliteronde en zijn uitgeschakeld.

De troepen van bondscoach Gert Verheyen gingen op de eerste speeldag al met 2-3 onderuit tegen Frankrijk. Tegen Spanje was het Alejandro Pozo die de score opende, gevolgd door twee doelpunten van Barcelona-aanvaller Abel Ruiz. Brahim Diaz liet vanop de stip de kans op de 4-0 liggen.

De Belgische U19 speelt dinsdag nog tegen Bulgarije, maar is na een nul op zes al zeker van de uitschakeling. Alleen de groepswinnaars spelen het EK, van 16 tot 29 juli in Finland. Frankrijk is leider met zes op zes.

Mini-abonnementen Anderlecht voor PO1 uitverkocht

Aan steun van het thuispubliek zal het niet liggen voor Anderlecht in de jacht naar landstitel nummer 35. De Brusselaars maakten vandaag immers bekend dat alle mini-abonnementen voor de vijf thuismatchen in play-off 1 de deur uit zijn. Paars-wit opent de eindstrijd met een thuismatch tegen AA Gent.

Standard-voorzitter Bruno Venanzi gaat helemaal uit de bol

Standard heeft beelden vrijgegeven van juichende spelers nadat ze net de bekerfinale hebben gewonnen tegen Racing Genk. Op de beelden is te zien hoe voorzitter Bruno Venanzi met de beker binnen komt en de kleedkamer mee helemaal op stelten zet. Venanzi liet zich helemaal gaan terwijl hij getrakteerd werd op een champagnedouche.

Quand notre président @BrunoVenanzi met le feu dans le vestiaire... - Als onze voorzitter @BrunoVenanzi de kleedkamer in vuur en vlam zet...

Jug scheidsrechter van dienst

Matej Jug: dat is de ref die komende dinsdag België-Saoedi-Arabië in goede banen moet leiden. De 37-jarige Sloveen, die bekend staat als een talent, is een oude bekende voor Leander Dendoncker, Matz Sels en Dedryck Boyata. In de groepsfase van de Champions League floot de scheidsrechter immers Celtic-Anderlecht, toen paars-wit met 0-1 won in Glasgow. Jug heeft sinds 2007 een FIFA-badge.

Chadli sluit aan in Tubeke

Nacer Chadli is momenteel in Tubeke bij de nationale ploeg. De flankspeler van West Brom traint er niet met de groep, maar werkt intern individueel. Bij de fotosessies tekende hij wel present. Chadli is op de terugweg na blessureleed. Het is niet duidelijk of het de bedoeling is dat hij dinsdag speelt. (PJC)

Thuis-acteurs en Red Flames slaan handen in elkaar

De Red Flames staan op 6 april voor een enorm belangrijke interland. Dan zakt Portugal in het kader van de WK-kwalificaties af naar Leuven. Onze voetbalvrouwen kunnen dan ook alle steun gebruiken en daarvoor komen ze met een opvallend initiatief op de proppen. De acteurs van de Eén-serie Thuis zullen namelijk ook aanwezig zijn aan Den Dreef. "Wij gaan met een bus van Thuis komen. Met acteurs, met mensen die hier werken, we komen allemaal af naar het stadion", wist personage Waldek, gespeeld door Bart Van Avermaet, te vertellen.

Special guests

En jij? Koop nu je kaartje! 😉



🇧🇪🆚🇵🇹

📅 06/04

🏟️ @ohl_official

🎫 €5 online ! 👉 https://t.co/qiaQw4Vtqb

REDTOGETHER FIFAWWC BELPOR

Kara vecht letterlijk hard aan comeback

Anderlecht lijkt het nog een tijdje zonder Kara Mbodji te moeten rooien. Na zijn operatie aan de knie is de Senegalees druk in de weer om weer terug op de grasmat te staan. Op Instagram plaatste de centrale verdediger alvast een video waarop te zien is hoe 'King Kara' de bokshandschoenen boven haalt. "Elke dag vecht ik hard om beter en sterker terug te keren", klinkt het.

Everyday I'm fighting hard to comeback better and stronger

Courtois traint nog steeds individueel

Nieuwe naam bij de Rode Duivels vanochtend: Ortwin De Wolf. Roberto Martínez haalde de doelman van Lokeren, die normaal gezien met de U21 traint, eenmalig bij zijn groep. Dit om met vier keepers op training te zijn, want Courtois werkte binnen nog steeds individueel. Dat deed ook Fellaini. Vermaelen sloot wel aan (PJC)

Licentiecommissie: "Uitspraak voor 15 april"

De berichten over toegekende of geweigerde licenties zijn voorbarig, zo meldt de Licentiecommissie. "We wensen te benadrukken dat er nog geen enkele licentie voor 2018-2019 werd toegekend aan een club uit het Profvoetbal of het Amateurvoetbal", aldus licentiemanager Nils Van Brantegem. " De beslissing is er pas als een getekend document afgeleverd wordt aan de clubs. Uiterlijk 15 april wordt dat gedaan."

Voorlopig heeft de Licentiecommissie enkel de dossiers bestudeerd en beoordeeld met een positief of negatief advies. Op 4 april kunnen clubs opgeroepen worden om extra uitleg te geven. Enkele clubs, waaronder STVV en Lommel, kregen de voorbije dagen wel al de bevestiging dat ze geen bijkomende informatie moeten verschaffen. Zij gaan ervan uit dat ze gewoon hun licentie krijgen.

KV Mechelen ontslaat keeperstrainer

KV Mechelen heeft gisteren keeperstrainer Jugoslav Lazic (38) ontslagen. De Serviër kwam in de zomer van 2016 de technische staf versterken, maar wordt nu op straat gezet. Het is een beslissing die op weinig begrip kan rekenen binnen de spelersgroep. Lazic was graag gezien en leverde bovendien goed werk met doelmannen Coosemans en Moris. Het is nog onduidelijk wie hem opvolgt, maar het bestuur heeft een lijstje klaar waar drie namen op staan.