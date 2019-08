FT België. Garcia (STVV) enkele weken out De voetbalredactie

15 augustus 2019

Garcia (STVV) enkele weken out

Een MRI-scan heeft uitgewezen dat de Spaanse centrale verdediger Pol Garcia wekenlang out is met een scheurtje in de adductoren. Die blessure liep hij op in het slot van de match tegen Standard. Voor Marc Brys, die al heel magertjes in de defensie zit, is dat een hele tegenvaller. Gelukkig is Ibrahima Sankhon hersteld. Hij traint deze week alles mee. (FKS)

Videoanalist STVV stopt ermee

STVV zit niet alleen met een inkomend transferprobleem, ook videoanalist Dieter Peeters heeft er de brui aan gegeven. Hij stopt zijn samenwerking met de kanaries om persoonlijke redenen. Peeters kwam vorig seizoen samen met Marc Brys en zijn staf naar Stayen. De club moet nu dringend op zoek naar een opvolger. (FKS)