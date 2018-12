FT België. Fors bod voor Zivkovic, contract voor Tom De Sutter bij KVO? - Zoon Rapaic traint bij beloften Antwerp De voetbalredactie

05 december 2018

Oekraïense club wil fors betalen voor Zivkovic

Hoewel hij al anderhalf seizoen flink onder de verwachtingen blijft, lijkt Richairo Zivkovic (22) KV Oostende in de winterstop voor een fors bedrag te verlaten. De Servische Nederlander is flink gegeerd door een Oekraïense club, die van plan is om het grootste deel van de som die Oostende in 2017 aan Ajax betaalde op tafel te leggen. KVO trok 18 maanden geleden ruim één miljoen euro uit voor de centrumspits, die dit seizoen nog maar drie keer kon scoren. Gezien zijn slechte prestaties én zijn hoge loon is Zivkovic overbodig bij de kustploeg, die na het vertrek van Coucke financieel de tering naar de nering zet. Vandaar ook dat een vertrek van Zivkovic goed nieuws kan zijn voor Tom De Sutter, tot Nieuwjaar op proef bij KVO. De Sutter speelde maandag één helft bij de beloften en hoopt de komende weken een contract te versieren. De aanvaller traint meestal twee keer per dag om zijn fysieke achterstand snel weg te werken. (TTV)

Zoon Rapaic traint mee met beloften Antwerp

Boris Rapaic (21) traint al een tijdje mee met de beloften van Antwerp. De jonge Kroatische aanvaller zit momenteel zonder club. Tot de zomer stond hij onder contract bij het Turkse Fenerbahce, eerder was hij actief bij Hajduk Split en Inter. De jonge spits is Kroatisch jeugdinternational. Antwerp wil hem een contract aanbieden, maar beschikt nog niet over alle papieren om de deal af te ronden. Luciano D’Onofrio haalde in 2004 Rapaic’ vader Milan naar Standard. De Kroatische international speelde drie seizoenen op Sclessin. Rapaic senior stond zelf ook nog bij Fenerbahce onder contract. (SJH)