FT België. FC Barcelona scout Chakvetadze - Waasland-Beveren beleeft met 3 miljoen euro winst boerenjaar De voetbalredactie

15 november 2018

Waasland-Beveren: meer dan 3 miljoen euro winst

Mede dankzij de transfers van Morioka, Seck, Camacho en anderen, heeft Waasland-Beveren er een boerenjaar opzitten. Meer nog: afgelopen boekjaar was financieel veruit het beste in de geschiedenis van de fusieclub. Aangezien de structuur van Waasland-Beveren uit een vzw en een cvba bestaat, worden geconsolideerde cijfers publiek gemaakt.

Waasland-Beveren is financieel gezond en het eigen vermogen is meer dan hersteld. Bovendien kreeg de club ook heel wat premies voor haar bloeiende jeugdwerking.

Het geconsolideerd eigen vermogen bedraagt net geen 3 miljoen euro. De geconsolideerde winst na belasting bedraagt 3,2 miljoen euro. (MVS)

Barça scout Chakvetadze

Als motivatie kan het tellen. Volgens het Catalaanse 'Diario Sport' heeft niemand minder dan FC Barcelona zijn oog laten vallen op Giorgi Chakvetadze (19). De topclub stuurt vanavond zelfs een scout naar Andorra - Georgië om het toptalent van AA Gent te bekijken. De interesse is niet nieuw, want Barça kwam de aanvaller eerder ook al bekijken in de Ghelamco Arena. Tot dusver was er wel nog geen enkel officieel contact over een eventuele transfer met de Buffalo's. Chakvetadze debuteerde in maart voor de nationale ploeg en was sindsdien goed voor drie doelpunten in vijf interlands. Ook bij Gent schoot hij dit seizoen al vier keer raak. (VDVJ/RN)