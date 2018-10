FT België. Fans Anderlecht willen excuses van Hein - Mist Saelemaekers vier duels? - Wesley en Carcela kunnen zondag spelen De voetbalredactie

02 oktober 2018



Najar hervat, fans willen excuses van Hein

Een bedrukte sfeer op training gisteren bij Anderlecht na het gelijkspel tegen STVV, maar er was ook goed nieuws. Andy Najar hervatte namelijk de groepssessies na een kniestoot. Adrien Trebel (adductoren) won dan weer extra informatie in over zijn slepende blessure. Terwijl de Fransman bij een specialist zat - gisteravond laat was er nog geen informatie -, staken de vertegenwoordigers van de supportersfederaties de koppen bij mekaar. Zij plannen acties om te protesteren tegen de huidige malaise. Ook willen zij excuses van Hein Vanhaezebrouck, die de fans na STVV verweet te negatief te zijn.

Donderdag in de Europa League-match tegen Dinamo Zagreb is de scheidsrechter de Rus Vladislav Bezborodov (45). (PJC)

Club zonder Cools, Rezaei en Amrabat naar Madrid

Met 21 zijn ze, de jongens van Ivan Leko die deze ochtend om 10 uur vanuit Oostende het vliegtuig nemen naar Madrid. Opvallend: daarbij geen Sofyan Amrabat, Dion Cools en Luan Peres, nochtans alle drie op de Champions Leaguelijst. Het trio ontbrak ook afgelopen weekend in de selectie voor de Brugse derby, na hun teleurstellende prestaties tijdens de bekerblamage tegen Deinze. Ook recordaankoop Kaveh Rezaei blijft achter in Brugge. Club neemt geen risico met zijn spits die zich tegen Lokeren blesseerde aan zijn knie. Rezaei miste daardoor ook al de openingsspeeldag tegen Dortmund.

Reizen wel mee: Letica, Horvath, Lammens; Denswil, Decarli, Poulain, Mitrovic, Mechele, Mata, Vlietinck; Nakamba, Rits, Vormer, Vanaken, Schrijvers, Danjuma; Wesley, Vossen, Diatta, Dennis, Openda. (NP)

Vier speeldagen schorsing voor Saelemaekers?

Zijn natrap en rode kaart tegen Union kan hem duur komen te staan. Het bondsparket wil vier speeldagen schorsing voor Alexis Saelemaekers. Hoewel de uitsluiting in de beker te noteren viel, is een mogelijke straf ook geldig in de competitie. Anderlecht heeft tot 9 oktober om te beslissen of het het voorstel aanvaardt. Dat betekent dat Saelemaekers komend weekend sowieso kan spelen tegen Zulte Waregem. Tegen Dinamo Zagreb is hij er niet bij, de rechterflank is geschorst na een rode kaart in de Youth League vorig seizoen. (PJC)

Carcela en Wesley: beslissing na 5 oktober

Goed nieuws voor Standard en Club Brugge. Zij kunnen zondag rekenen op respectievelijk Mehdi Carcela en Wesley. Pas eind deze week valt de beslissing wanneer ze moeten voorkomen voor de Geschillencommissie Hoger Beroep in het dossier rond de indicatieve tabel. Bij de Belgische voetbalbond valt te horen dat er voor 5 oktober zeker geen zitting zal zijn. (FDZ)

STANDARD_ Oulare heeft de training hervat. Manuel Schüttengruber (35) is donderdagavond de scheidsrechter in de wedstrijd Standard-Akhisarspor. Hij debuteerde op zijn 26ste in de Oostenrijkse Bundesliga en werd zo de jongste ref ooit in zijn land. (FDZ)

RC GENK_ De wedstrijd tegen Sarpsborg komende donderdag in de Europa League wordt in goede banen geleid door Ivan Bebek. De 41-jarige Kroaat was in zijn jeugd nog nationaal kampioen karate. (KDZ)

CHARLEROI_ Benavente is voor het eerst sinds maart opgeroepen voor de interlands van Peru tegen Chili (12/10) en de USA (16/10). Nurio (dij) krijgt rust. (AR)