FT België: Eupen ontvangt Lokeren op nagelnieuwe grasmat - Vanden Stock verwelkomt Coucke zondag in Astridpark

20 februari 2018

18u55 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Eupen legt nieuwe grasmat aan

Eupen zal komende zaterdag Lokeren ontvangen op een nagelnieuwe grasmat in het Kehrwegstadion. Dat maakten de Panda's vandaag bekend op hun website. "De vele herfstbuien en het gebrek aan zonlicht in de maanden december en januari zijn de reden voor de slechte kwaliteit van de grasmat", luidt het. "De mat werd als gevolg van de vele trainingen en wedstrijden steeds slechter. De vervanging gebeurt deze week, op dinsdag en woensdag."

Eupen is de rode lantaarn in de Jupiler Pro League. De Oostkantonners ontvangen zaterdag om 20 uur nummer veertien, Lokeren.

Pro League stelt haar actieplan voor om racisme uit de stadions te bannen

De Raad van Bestuur van de Pro League heeft een actieplan uitgewerkt om racisme en discriminerende en kwetsende spreekkoren uit onze stadions te bannen. De Pro League vraagt het bondsparket om deze zaken niet meer te behandelen via minnelijke schikking, maar dat clubs vanaf nu zouden opgeroepen worden voor de bevoegde disciplinaire kamer.

"Clubs uit de Pro League die met dergelijke spreekkoren en acties geconfronteerd worden in hun stadions zullen deze systematisch en ondubbelzinnig veroordelen", laat de Pro League weten in een persbericht. "Ze zullen actief, met behulp van de veiligheidsdiensten, op zoek gaan naar degenen die zich schuldig maken aan deze inbreuken. Zonder te wachten op een eventuele toepassing van de voetbalwet zullen clubs proactief handelen en personen die zich schuldig maken aan deze overtredingen een stadionverbod opleggen van minstens 1 voetbalseizoen."

De Raad van Bestuur van de Pro League herinnert er bovendien aan dat de scheidsrechter naar aanleiding van deze spreekkoren of acties de wedstrijd tijdelijk of definitief kan schorsen, met ernstige gevolgen voor de clubs in kwestie (schadevergoeding van 25.000-50.000 euro, een wedstrijd achter gesloten deuren of de gedeeltelijke sluiting van tribunes).

Beker met Grote Oren is in het land

De Champions League is in België en dat mogen we gerust letterlijk nemen. De trofee voor de eindwinnaar van het kampioenenbal is vandaag en morgen in ons land te bezichtigen. Het kleinood is vandaag nog te bezichtigen in de Proximus-winkel City 2 in Brussel. Morgen verhuist de Beker met de Grote Oren naar de Antwerpse Meir. Hét ideale moment voor de voetbalfans om snel even zelf van de Champions League-glorie te proeven in een Proximus-shop.

Club traint zonder Clasie, maar met de glimlach

Nog steeds geen Jordy Clasie op training vandaag bij Club Brugge. Blauw-zwart hoopt de Nederlander eerstdaags op het oefenveld te verwelkomen, daar waar Leko en co vol moed de moeilijke uitmatch tegen Standard voorbereiden.

Club staat voor de lastige verplaatsing naar Luik, dit terwijl de Bruggelingen na Nieuwjaar nog maar één keer konden winnen. Hoewel blauw-zwart in een soort van sportieve crisis verkeert, was de sfeer op training vandaag en gisteren opperbest. Leko schotelde zijn jongens twee veelzijdige trainingen voor: met oefeningen op balbezit, pass - en wedstrijdvormen en afwerking. Het tactische werk is voor later deze week. Vandaag gaan de poorten van de oefenvelden opnieuw dicht.

Bij Club vandaag nog steeds geen Jordy Clasie en Ruud Vormer. Het duo wordt klaargestoomd om zondag samen met Vanaken het middenveld te vormen. De beste man vandaag op training, Marvelous Nakamba, ontbreekt dan wegens schorsing. De geblesseerde Vossen (enkel), Poulain (adductoren) en Decarli (achillespees) werken nog steeds binnen aan hun herstel. (TTV)

Intussen deelde Club via de sociale kanalen ook een ludiek filmpje als reactie op het 'Beer-incident' met Genk-fans. “Toen de beer het bezoekersvak passeerde, stak hij zijn middenvinger op en deed hij alsof hij zijn broek liet zakken”, zei Rudy Claessens van de Genkse supportersfederatie. "Ik heb veel geweend en twee nachten niet geslapen”, reageert Bene, de mascotte. “Mijn middelvinger of poep tonen aan de supporters, zou nooit in mij opkomen. Ik heb die gasten graag, iedereen is welkom bij mij. Ja, dit is de zwaarste periode uit mijn leven.”

ClubTV sprak exclusief met de verdachte van het Beer-incident 🐻 pic.twitter.com/q4ozsfCRlE Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Vanden Stock verwelkomt Coucke zondag in Astridpark

Zaterdag zwaait Marc Coucke af als voorzitter van KV Oostende, zondag maakt hij zijn eerste acte de présence in de eretribune van Anderlecht. Aan de trappen van de hoofdtribune zal hij opgewacht worden door de huidige voorzitter Roger Vanden Stock. Ook Couckes gedoodverfde technisch directeur Luc Devroe wordt verwacht. Coucke zal alvast best een plan meebrengen om de malaise binnen de ploeg aan te pakken. Daar snakt heel Anderlecht naar.

Chinese club van Capello wilde Teo

De Chinese club die een bod deed op Lukasz Teodorczyk is Jiangsu Suning. De miljoenenploeg van trainer Fabio Capello, die naar verluidt gecharmeerd was door de Pool - of toch diens statistieken in 2016 - is op zoek naar vers bloed in de aanval na een matig seizoen.

De Chinese club is geen onbekende onderhandelingspartner voor Anderlecht: in de zomer van 2017 onderhandelde paars-wit nog met een delegatie van Jiangsu over de verkoop van Stefano Okaka, maar de Italiaanse spits begroef mede door zijn onbeleefde bedrag tegenover de Chinese delegatie zijn kansen op een transfer. Ook Teodorczyk zal niet naar Jiangsu trekken: Vanhaezebrouck stelde zijn veto wegens acuut gebrek aan spitsen in de kern. (NVK)

Club stoomt Clasie klaar, Vormer krijgt extra rust

Geen Ruud Vormer gisteren op training bij Club Brugge. De nog steeds wat vermoeide Nederlander, die ook wat last heeft aan de enkel, kreeg twee dagen extra rust en hervat morgen met de groep. Ook van Jordy Clasie was er nog geen spoor. De middenvelder gaf zaterdag forfait tegen Genk met een probleem aan de adductoren en wordt klaargestoomd voor de match van zondag tegen Standard. Als Clasie niet tijdig hersteld is, moet Leko sleutelen. Nakamba liep zaterdag immers tegen een vijfde gele kaart aan en is geschorst voor het duel tegen Standard. Poulain ten slotte heeft de groepstraining nog niet hervat. (TTV)

Christiansen hervat bij beloften

Anders Christiansen is hersteld van de contractuur aan zijn kuit. De Deense middenvelder speelde gisteravond een kleine 70 minuten met de Gentse beloften, op het veld van KV Oostende (2-1-nederlaag). Een dag eerder was hij nog negentiende man tegen KV Mechelen. Naast Christiansen kwamen ook Koita - die een vrijschop rechtstreeks in doel krulde - , Avila, Dussenne en De Smet in actie. (NP)

Rajsel hervat na acht maanden blessureleed

Voor Nicolas Rajsel kan het seizoen eindelijk beginnen. Na bijna acht maanden afwezigheid deed de Franse Sloveen gisteren wedstrijdritme op met de beloften tegen AA Gent. De flankaanvaller die afgelopen zomer Union voor Oostende ruilde, is helemaal hersteld van een knieblessure die hij al in de voorbereiding opliep. In een oefenmatch tegen Oudenburg scheurde hij de kruisbanden. Pas op winterstage kon hij de veldtrainingen hervatten. (TTV)