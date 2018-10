FT België. Essevee in dialoog met supporters voor topper tegen Anderlecht De voetbalredactie

06 oktober 2018

Essevee gaat dialoog aan met supporters

Een wake-up call. Dat hoopten de supporters van Zulte Waregem te bereiken door deze ochtend een bezoek te plannen aan de slottraining voor de topper tegen Anderlecht. De 300 fans eisten aan betere wedstrijdmentaliteit. Coach Francky Dury en aanvoerder Davy De fauw beloofden daar alles aan te doen. (VDVJ)

Antwerp spreekt met Owusu over contractverlenging

Gaan Antwerp en William Owusu (29) ook na dit seizoen nog met mekaar verder? We moeten u het antwoord vooralsnog schuldig blijven. De topschutter én publiekslieveling van de Great Old heeft een aflopend contract en is dus vanaf 1 januari vrij om te onderhandelen én tekenen bij eender welke club. De voorbije zomer was er vage interesse van Zulte Waregem en enkele Turkse clubs. Die kunnen straks een nieuwe poging doen om hem voor volgend seizoen gratis vast te leggen. Owusu staat dus voor belangrijke weken, maanden in zijn carrière. De Ghanees scoorde dit seizoen al vijf keer en de interesse kan alleen maar toegenomen zijn, maar ook Antwerp polste naar zijn toekomstplannen.

"Een paar weken geleden riep de directie me na de training binnen", zegt Owusu. "Een voorstel kreeg ik nog niet, maar ze zouden opnieuw contact met me opnemen. Dat gebeurde nog niet. Ik wacht af en verwacht snel nieuws. Ik ben hier gelukkig en krijg speelkansen, maar in een voetbalcarrière kan het snel gaan. Als Antwerp me geen nieuw contract aanbiedt, verwacht ik dat ze me in januari nog willen verkopen om nog een transfersom op te strijken. Anders kan ik na het seizoen gratis naar een andere club. Voor mij is het prima om te blijven, maar ik wil graag zekerheid." (SJH)