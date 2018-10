FT België. Essevee-fans plannen bezoek aan training: "Het is vijf na twaalf" - Goed nieuws voor Anderlecht Redactie

04 oktober 2018

09u43

Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Trebel en Lawrence inzetbaar

Goed nieuws vanuit de Anderlecht-ziekenboeg. Adrien Trebel en James Lawrence werkten gisteren zonder problemen de laatste training af. Het duo leek aanvankelijk onzeker voor Dinamo door kleine kwaaltjes, maar lijkt dus inzetbaar. Zeker kapitein Trebel wordt in de basis van Hein Vanhaezebrouck verwacht. "Als hij geen reactie ondervindt en bijgevolg fit is, speelt Adrien", bevestigde de Anderlecht-T1. (PJC)

Bestuur Essevee: "We zullen het tij keren"

Voor het tweede seizoen op rij moet het bestuur van Zulte Waregem z'n vertrouwen uitspreken in een goede afloop. "We hoeven ons geen illusies te maken: er staan ons dit seizoen geen makkelijke wedstrijden meer te wachten", klinkt het in een statement op de clubsite. "Toch zal Essevee het tij keren met het sterke team waar elke dag aan wordt gebouwd. De trainers en de volledige sportieve omkadering zoeken samen met het bestuur naar recepten die moeten helpen opnieuw resultaten te boeken. Dat gebeurt op een structurele manier." (VDVJ)

Fans brengen bezoek aan training

De 'South Lane Crew', een supportersgroep van Zulte Waregem, heeft via Facebook opgeroepen om komende zaterdag een bezoekje te brengen aan de training van Essevee. "De titel van het evenement ('Time To Stand up!', red) zegt alles. Het is vijf na twaalf. Tijd dat wij, supporters, opstaan en duidelijk stellen aan spelers en staff dat we het gebrek aan mentaliteit en vechtlust niet meer dulden. Tijd dat wij, supporters, de boel gaan wakker schudden. Tijd dat de spelers gaan opstaan. Want als het zo verder gaat, loopt het dit seizoen niet goed af...", zo luidt de beschrijving.