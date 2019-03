FT België. Enzo Scifo: “Zonder Fellaini winnen we nooit het EK” - 20 Red Flames naar Amerika Redactie

25 maart 2019

16u55

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Oud-speler Dimitri M’Buyu is nieuwe technisch directeur bij Sporting Lokeren

Voetbalclub Lokeren heeft vandaag Dimitri M’Buyu aangesteld als technisch directeur. Zijn taak is duidelijk omschreven op de clubwebsite: “hij moet de club op dit moeilijke moment in haar geschiedenis naar veiliger vaarwateren leiden”, klinkt het.

Dimitri M’Buyu is geen onbekende bij de degradatieploeg. Op zijn tiende tekende hij er zijn eerste aansluitingskaart en speelde vijf jaar in de eerste ploeg. M’Buyu woont al zijn hele leven in de stad en noemt Sporting Lokeren de club van zijn hart. “Ik weet dat ik aan een moeilijke opdracht begin. Het komt er op aan om de club weer op de rails te krijgen. De stad verdient dat, de supporters evenzeer. Uit ervaring weet ik dat de fans echte fans zijn. Kritisch als het moet, maar ook op post als de club hen nodig heeft. Kijk maar naar de actie op de laatste speeldag.”

M’Buyu weet meteen wat hem te doen staat. “Mijn eerste opdracht is praten met iedereen binnen de club, medewerkers, trainers, spelers. Wie wil blijven, wie is bereid de kar te trekken? Op basis van mijn bevindingen ga ik dan aan de slag. Concreet betekent dat het uitbouwen van een structuur die de ploeg sportief vooruit helpt. Dat moet het eerste werkpunt zijn om nadien op verder te bouwen.”

OFFICIEEL: Dimitri M'Buyu (54) is de nieuwe technisch directeur van Sporting Lokeren.

Lees meer 👉 https://t.co/zRbqhq3xfv 👈 pic.twitter.com/bv0D1GU5gj Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

“Zonder Marouane Fellaini winnen we nooit het EK"

De Rode Duivels begonnen hun EK-kwalificatiecampagne uitstekend met een zes op zes tegen respectievelijk Rusland en Cyprus. De toon is gezet, het EK 2020 missen zou een nationale schande zijn. Voor de Gouden Generatie is het daar zo goed als de laatste kans om een prijs mee te nemen naar België. Enzo Scifo vreest in Le Soir dat zonder Marouane Fellaini eindwinst niet mogelijk is.

“Je moet de feiten onder ogen zien: dit team is oud geworden, wat niet wil zeggen dat de Duivels aan kwaliteit hebben verloren”, zegt Scifo aan Le Soir. “Maar om de laatste stap te zetten, die ons naar een titel leidt, moet een coach spelers hebben die het verschil kunnen maken met hun creativiteit en persoonlijkheid. Lukaku, Hazard of De Bruyne passen in dit profiel.”

Naast spelers die in de schijnwerpers staan moeten er volgens de oud-international meer bescheiden profielen in de selectie zitten. “Fellaini is een niet te klasseren speler die nodig is wanneer het moeilijker gaat of een wedstrijd op slot zit. Hij staat er op de grote momenten.”

Roberto Martinez weet wat hem te doen staat. “Zonder Fellaini zullen we nooit Europees kampioen worden. Ik ben noch de vriend, noch de makelaar van Marouane, maar als ik in de bondscoach zijn schoenen stond, zou ik deze zomer naar China reizen om met Fellaini te praten en hem overtuigen terug te komen aan het eind van de kwalificatiecampagne om Euro 2020 mee voor te bereiden.”

Twintig Red Flames naar Amerika

Bondscoach Ives Serneels neemt twintig Red Flames mee op oefenstage naar de Verenigde Staten (2-8 april). Op 7 april ontmoeten onze nationale voetbaldames nummer één van de wereld én huidig wereldkampioen Amerika. “We moeten uitgaan van een goede organisatie, maar ook durven voetballen”, vertelde Serneels eerder over de wedstrijd tegen de absolute grootmacht.

📝 SQUAD LIST ! 🔥⚽️



🆚 @USWNT 🇺🇸

📅 7/4/2019

🏟 Los Angeles#COMEONBELGIUM 🇧🇪#USABEL #WEURO2021 pic.twitter.com/ZmxxLGGkrh Belgian Red Flames(@ BelRedFlames) link

Malinwa oefent tegen KV Kortrijk

In de voorbereiding naar de bekerfinale heeft KV Mechelen een vierde vriendschappelijke wedstrijd gepland. Malinwa oefent op dinsdag 23 april tegen KV Kortrijk, waar coach Wouter Vrancken begin dit seizoen nog assistent-trainer was onder Glen De Boeck. Verder staan er volgende maand ook oefenmatchen op het programma tegen Sporting Lokeren (10/04), RWDM (17/04) en Thes Sport (18/04).