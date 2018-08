FT België. Einde van een tijdperk: Anderlecht stopt na meer dan 30 jaar samenwerking met kledingsponsor Adidas Redactie

25 augustus 2018

17u27 7 Belgisch Voetbal Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? Wie moet toekijken vanop het strafbankje? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Anderlecht ruilt Adidas in voor Joma

Na een samenwerking van meer dan dertig jaar neemt Anderlecht straks afscheid van Adidas. Paars-wit gaat vanaf volgend seizoen in zee met kledingsponsor Joma. "Dit vijf jaar durende samenwerkingsverband met Joma zal vanaf het seizoen 2019-2020 van start gaan en staat de club toe om zijn groeiplan te bekrachtigen, meer flexibiliteit in het shirtontwerp en de uitvoering ervan te verkrijgen, alsook meer betrokkenheid van de fans in het ontwerpproces van de uitrusting en een ruimere distributie in de kleinhandel. Dit alles zal voor een outfit zorgen die dicht bij de fans staat", schrijft de club op hun website.

"RSCA en adidas hebben in onderling overleg beslist hun langdurige samenwerking te beëindigen. De club wil adidas bedanken voor de steun die méér dan dertig jaar van kracht was. Op dit moment zal geen verdere commentaar gegeven worden."