FT België. Eerste maker van goal in een CL-finale reikt Trofee Raymond Goethals uit - RSCA-jonkie Lokonga: “Coach spaarde me voor Genk”

30 november 2018

Basile Boli zal Trofee Raymond Goethals uitreiken

Basile Boli zal maandag de Trofee Raymond Goethals 2018 overhandigen aan Marc Brys (STVV), Philippe Clement (KRC Genk) of Ivan Leko (Club Brugge), de drie genomineerden voor de award.

De voormalige Franse international (45 caps) speelde onder Raymond Goethals bij Marseille. In 1993 maakte de ex-verdediger tegen AC Milan het enige doelpunt in de finale van de allereerste editie van de Champions League. Tot op vandaag is Goethals de enige Belgische trainer die erin geslaagd is het kampioenenbal te winnen.

De band tussen Boli en Goethals is altijd innig gebleven. Na het overlijden van ‘De Tovenaar’ in december 2004 mocht Boli zijn doodskist dragen in de Basiliek van Koekelberg.

De jury bekroont met de Trofee Raymond Goethals de Belgische trainer (of coach met dubbele nationaliteit zoals Leko) die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid.

De onderscheiding wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt. De jury is samengesteld uit onder meer ex-bondscoaches en andere invloedrijke figuren uit de Belgische voetbalwereld. Eric Gerets (toenmalig bondscoach van Marokko) was de eerste laureaat. Daarna wonnen Peter Maes (Lokeren), Francky Dury (Zulte Waregem), Marc Wilmots (Rode Duivels), Hein Vanhaezebrouck (AA Gent), Michel Preud’homme (Club Brugge) en Felice Mazzu (Charleroi). De prijs wordt op maandag 3 december uitgereikt in het stadion van RWDM.

Lokonga: “Coach spaarde me voor Genk”

Voor de Anderlecht-fans viel het hoogtepunt van de wedstrijd van de Europa League tegen Spartak Trnava in de 81ste minuut. Toen bracht Vanhaezebrouck drie jonkies in: Amuzu, Verschaeren en Sambi Lokonga, drie uitblinkers op het veld van STVV. Vanhaezebrouck had ze gespaard in het vooruitzicht van de wedstrijd van zondag tegen RC Genk. “Dat klopt”, bevestigde Lokonga. “De trainer heeft me gezegd dat het beter was om te rusten. De matchen volgen mekaar snel op en opnieuw 90 minuten spelen zou van het goede te veel zijn geweest.” (MJR)

Yaremchuk klaar voor de strijd

AA Gent-coach Jess Thorup kan weer rekenen op Roman Yaremchuk. De Oekraïense spits is hersteld van een infectie. Vadis Odjidja heeft geen last meer van de knie en staat wellicht aan de aftrap tegen Lokeren. Eric Smith is klaar om te debuteren voor AA Gent, Igor Plastun komt terug uit schorsing. De Buffalo’s moeten het nog zonder de geschorste Birger Verstraete doen, het herstel van Renato Neto gaat de goede kant uit. “Maar hij is nog niet klaar om een hele wedstrijd te spelen”, stelde Thorup. (ABD)

Hagi zakte af naar Luik

Mooi volk in Luik gisteren. Gheorghe Hagi zakte af naar Sclessin om zijn poulain Razvan Marin aan het werk te zien. Standard haalde de middenvelder twee jaar geleden bij Viitorul Constanta, de ploeg waar Hagi trainer is. De Roemeen maakte furore in de jaren 90 toen hij onder meer uitkwam voor Real Madrid en Barcelona. Helaas voor hem begon Marin op de bank. Hij sukkelde de afgelopen weken met een lichte enkelblessure. Hagi kwam naar Luik op uitnodiging van voorzitter Venanzi. (FDZ)