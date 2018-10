FT België. Dury: "Wie problemen heeft, moet dat in mijn bureau komen zeggen” - Morioka niet fit, hoofd scouting weg bij Anderlecht Voetbalredactie

20 oktober 2018

08u52 0

Morioka niet fit

De Japanse journalisten die wekelijks present tekenen in het Astridpark zullen ontgoocheld zijn. Hein Vanhaezebrouck kan tegen Cercle Brugge geen beroep doen op Ryota Morioka. De aanvallende middenvelder ondervindt te veel hinder aan de knie. “Het is wel geen ernstige blessure, maar Cercle komt sowieso te vroeg”, aldus Vanhaezebrouck. Frank Boeckx (lies) is onzeker. (PJC)

Dury: “Wie problemen heeft, moet dat in mijn bureau komen zeggen”

“Het deed pijn.” Francky Dury kwam gisteren voor het eerst terug op de negatieve verhalen over zijn functioneren binnen Zulte Waregem. “Zeker omdat het van personen binnen de club kwam. Kijk, je hebt mensen die zoeken naar oplossingen en anderen die altijd voor problemen zorgen. Hoe klein je inbreng ook is: je loopt niet naar de media om je ongenoegen van de voorbije tien jaar te ventileren. Ik vind dat spijtig, want dit schaadt het imago van onze club. Bovendien stond er veel onzin in. Als je problemen hebt, moet je dat komen zeggen op mijn bureau. Maar net dié mensen zie je niet.” Dury benadrukt dat eendracht de enige manier is om uit de malaise te geraken. “Ik ben een professional en laat me niet beïnvloeden door negatieve mensen. Iedereen die hier werkt, moet zich voor honderd procent engageren om hieruit te komen. Tonen aan iedereen dat je aan hetzelfde zeel trekt. Niet door op het moeilijkste moment in twaalf jaar in de pers te reageren. Wanneer een grote club in de problemen komt, blijft ze overeind door hand in hand naar oplossingen te zoeken. Dat moeten we nu ook doen.” (VDVJ)

Hoofd scouting Mbuyu vertrekt bij Anderlecht

Reorganisatie bij de scouting van Anderlecht. Dimitri Mbuyu, die aan het hoofd van de cel stond, heeft Anderlecht in onderling overleg verlaten. Dat deed hij na een goed gesprek met manager Luc Devroe. Op korte termijn is de verwachting dat Pieter Eecloo, die al bij de recordkampioen werkte als secretaris van de scouts, het takenpakket van Mbuyu overneemt. (NVK/PJC)