FT België. Dury neemt Bongonda rugnummer 10 af - Dejaegere is bankzitten moe: "Kan zo niet blijven duren" De voetbalredactie

01 oktober 2018

07u26 0

Dejaegere is bankzitten beu

Brecht Dejaegere mocht gisteravond nog invallen op Antwerp. In de 4-4-2 waarmee Vanderhaeghe gisteravond speelde, ziet hij wel mogelijkheden voor zichzelf. "In die bezetting kan ik zowel achter de spitsen als links of rechts spelen", zegt Dejaegere, die dit seizoen al meer op de bank zat dan hem lief was. "Het is moeilijk voor mij. Ik ben iemand die altijd alles gespeeld heeft. Dit is dan ook een zware dobber. Het kan zo niet blijven duren. Op training en als ik inval, doe ik 300 procent mijn best. Als de trainer vindt dat er iemand beter is, moet hij die zetten. Maar op de bank blijven is voor mij geen optie." (RN)

Dury pakt rugnummer Bongonda af

Maradona, Pelé, Zidane,... Allemaal schitterden ze met nummer 10 op de rug. Theo Bongonda deed dat de voorbije weken allerminst. En dus kreeg hij de voorbije week opnieuw zijn oude nummer 95 van vorig seizoen toegewezen. Een wake-upcall van Francky Dury, die veel meer verwacht van de recordaankoop - zeker met zo'n symbolisch getal op zijn shirt. Tegen Genk kregen we de '95' trouwens niet te zien: Bongonda bleef negentig minuten op de bank. (VDVJ)