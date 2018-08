FT België. Drie duels schorsing voor Vranjes, die zo topper tegen Club Brugge mist De voetbalredactie

Drie duels schorsing voor Vranjes

De Geschillencommissie van de KBVB heeft Anderlecht-verdediger Ognjen Vranjes voor drie wedstrijden geschorst na zijn rode kaart tegen Moeskroen. Vranjes mist zo de topper van volgende zondag op het veld van Club Brugge. Commissievoorzitter Hubert Poncelet ging niet in op het verzoek van Anderlecht om de debatten een week uit te stellen. Volgens advocaat Luc Deleu had paars-wit daar recht op omdat de indicatieve tabel waarop de strafvordering gebaseerd is, nog ter discussie staat. In het kader van de strafdossiers van Wesley (Club Brugge), Carcela (Standard) en Ocansey (Eupen) doet de Geschillencommissie in principe deze week nog een uitspraak over de geldigheid van die tabel.

Tenzij Anderlecht in beroep gaat, moet Hein Vanhaezebrouck zijn verdediger missen in het lastige drieluik tegen Club Brugge (26 augustus), Antwerp (2 september) en RC Genk (15 september). Advocaat Luc Deleu liet wel al weten "automatisch in beroep te zullen gaan" als zijn verzoek tot uitstel niet werd ingewilligd. Dat beroep wordt dan vrijdag behandeld.

Jacky Mathijssen zijn U19-staf krijgt vorm

Voormalig profvoetballer Tim Smolders is de nieuwe assistent van Jacky Mathijssen bij de Belgische nationale ploeg bij de min 19-jarigen, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bekend.

De bijna 38-jarige Smolders zat zonder werkgever sinds zijn contract bij amateurclub Zwevezele begin juli afliep. Voordien was hij onder meer bij Cercle Brugge, AA Gent en Club Brugge aan de slag. In de Belgische eerste klasse heeft de voormalige middenvelder bijna driehonderd wedstrijden op de teller staan.

Nu er met Pieter-Jan Sabbe ook een keeperstrainer is aangeduid, krijgt de technische staff van Mathijssen stilaan vorm. De Limburger is zelf nog maar sinds eind juni bondscoach, als opvolger van de naar KV Oostende vertrokken Gert Verheyen. Mathijssen zat zonder ploeg sinds zijn ontslag bij het Griekse Larissa in september 2017, amper elf dagen na zijn aantreden.

Van 5 tot 10 september werken de U19 van Mathijssen een stage in het nationaal oefencentrum in Tubeke af, met als afsluiter een duel tegen Engeland

Grote boetes voor Antwerp en STVV

STVV en Antwerp moeten naar aanleiding van supportersincidenten op de tweede speeldag in de Jupiler Pro League grote boetes betalen. Voor de Kanaries bedraagt de geldstraf 4.000 euro, Antwerp moet 3.000 euro ophoesten. Dat heeft de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) beslist.

STVV moest zich in het bondsgebouw komen verantwoorden voor rookbommetjes in de Limburgse derby op het veld van KRC Genk (0-0). Enkele bommetjes kwamen terecht in tribunes met kinderen. Scheidsrechter Wim Smet onderbrak de partij al na vijf minuten, maar zette de wedstrijd snel voort.

Antwerp stond dan weer terecht voor Bengaals vuur in de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk (0-0). Ref Erik Lambrechts moest de partij even stilleggen in het begin van de tweede helft, omdat in het thuisvak Bengaals vuur was afgestoken. Door de hevige rookvorming was het zicht beperkt. Nadien kon het duel probleemloos voortgezet worden.

Het Bondsparket had voor beide clubs een boete van 3.000 euro voorgesteld, maar gezien de ernst van de feiten besliste de Geschillencommissie de straf voor STVV te verhogen. De vordering voor Antwerp werd wel gevolgd.

De Witte riskeert 4 speeldagen schorsing, KV Mechelen kijkt aan tegen 4.000 euro boete

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft gevraagd de rode kaart van Seth De Witte van afgelopen weekend tegen SK Lommel te bestraffen met vier speeldagen schorsing en 1.500 euro boete. Zijn club KV Mechelen moet wegens supportersongeregeldheden in en tegen Leuven dan weer vrezen voor 4.000 euro boete.

De Witte werd wegens recidive opgeroepen voor de Geschillencommissie, nadat hij in de thuiswedstrijd tegen Lommel (1-2) met een stevige tackle op Geert Berben de angel uit een snelle tegenaanval had gehaald. De aanvoerder had immers nog een speeldag schorsing achter zijn naam staan. Het Bondsparket vroeg om die effectief te maken en vorderde daarbovenop nog eens drie speeldagen schorsing voor "de brutale fout".

Voorzitter Johan Timmermans en De Witte betwistten dat Berben met de studs op de kuit werd geraakt. "De Witte is een fysieke speler, zoals u zal zien in zijn disciplinair dossier. Maar in deze fase neemt hij de bal af en had hij geen intentie om de speler te kwetsen. Hij raakt de tegenstander op de zijkant van zijn been. Ik begrijp dat de ref denkt dat De Witte hem raakt, maar moet dit wel gekwalificeerd worden als een brutale fout?", vroeg Timmermans zich af. "Berben vroeg zich zelf af wat er gebeurde. Hij stond ook meteen recht en probeerde mij opnieuw de bal te ontfrutselen", voegde De Witte daaraan toe.

Bondsprocureur Ebe Verhaege vorderde ook 4.000 euro boete voor supportersincidenten op het veld van OH Leuven op de openingsspeeldag in 1B. Die partij werd op het uur tijdelijk stilgelegd, omdat supporters van Malinwa in de tweede helft tot twee keer tot volle flesjes op het veld gooiden. Het eerste flesje raakt OHL-doelman Thamsatchanan tegen het hoofd. KV Mechelen ontkent de feiten niet, maar ziet wel verzachtende omstandigheden. "Er waren veel suppporters die bij elkaar gepropt zaten in de tribunes. Het was ook bijna 37 graden die zondagnamiddag, maar bij de rust was OHL al door zijn drankvoorraad heen. Onze stewards zijn dan zelf in de supermarkt drank gaan halen. Als OHL voldoende drank had voorzien was dit incident wellicht niet gebeurd. De flessengooier is in elk geval geïdentificeerd en zal worden bestraft", zei voorzitter Timmermans, die er ook op wees dat KV Mechelen al 15.000 euro boete had betaald aan de Pro League voor deze feiten.

Paars-wit wint oefenduel tegen OHL

Anderlecht oefende vandaag tegen tweedeklasser OH Leuven en won met 5-0. Dauda vond twee keer de netten, ook Bakkali, Adzic en Sambi pikten hun doelpuntje mee. Hein Vanhaezebrouck wil dat soort wedstrijden gebruiken om jongens met minder speelminuten ritme te laten opdoen. De match vond plaats in Tubeke achter gesloten deuren.

Imke Courtois is opnieuw Red Flame... in de zaal

In 2019 wordt het eerste EK futsal voor vrouwen georganiseerd. De eerste kwalificatieronde start voor de Belgische ploeg vandaag in Noord-Ierland. België zit in groep A. De tegenstanders in die eerste groepsronde zijn Nederland, Zweden en Noord-Ierland. Alleen als België groepswinnaar wordt in de eerste voorronde, dan stoten ze door naar een tweede voorronde. De tegenstanders in die kwalificatieronde zijn Rusland, Slovenië en Kroatië. Wanneer ze ook die groep kunnen winnen, plaatsen ze zich voor de eindronde. Kwalificatie is dus niet evident. Zeker omdat op de eigenlijke eindronde in februari maar 4 landen strijden om eindwinst.

Opvallende aanwezige in de selectie van bondscoach Luca Cragnaz is Imke Courtois. De voormalige Red Flame moet samen met 11 andere vrouwelijke zaalvoetballers voor een stunt zorgen in Noord-Ierland. Courtois is in het zaalvoetbal actief bij ZVK Gelko Eisden-Dorp.

Vertenten moet duel in goede banen leiden

Bart Vertenten is aangeduid om de topper tussen Club Brugge en Anderlecht in goede banen te leiden. Voor de 30-jarige ref wordt het al zijn tweede topper in vier maanden tijd. Vorig seizoen leidde hij ook al de play-offconfrontatie in het Astridpark. Vertenten krijgt zondag hulp van lijnrechters Rien Vanyzere en Thibaud Nijssen. Bram Van Driessche is vierde ref. (VDVJ)

Beste Genkse start sinds kampioenenjaar

Met een 10 op 12 is Racing Genk uitstekend aan het seizoen begonnen, in de rangschikking moeten ze enkel Anderlecht laten voorgaan. Knap, gezien de drukke Europese agenda. Voor de Limburgers is het de beste competitiestart sinds het seizoen 2010-2011. Onder Aimé Anthuenis startte Racing Genk de competitie toen met vier overwinningen op rij, 12 op 12. Op het einde van dat seizoen pakte Genk de derde en voorlopig laatste landstitel uit de geschiedenis. In de twee andere titelcampagnes ('98-'99 en '01-'02) begon Racing Genk het seizoen telkens met 7/12. (KDZ)

Anderlecht oefent tegen OHL

Anderlecht gaat verder met zijn beproefde recept. Na de vriendschappelijke partij van vorige week tegen Al-Batin (0-0) oefent paars-wit vandaag tegen tweedeklasser OH Leuven. Hein Vanhaezebrouck wil dat soort wedstrijden gebruiken om jongens met minder speelminuten - zoals Kara, Obradovic, Najar en Bakkali - ritme te laten opdoen. De match vindt plaats in Tubeke achter gesloten deuren. (PJC)