FT België. Draagt knaap van 21 aanval van Anderlecht tegen Lokeren? - Genkse revelatie zes weken out - Stijnen moet club van gokmaffia verlossen De voetbalredactie

31 oktober 2018

06u48 0

Twijfels rond álle RSCA-spitsen

Moet belofte Olivier Dhauholou depanneren? Hein Vanhaezebrouck wilde het niet uitsluiten, gezien de twijfels rond Landry Dimata (hamstring), Ivan Santini (kuit) en Mohammed Dauda (enkel). Wellicht recupereert Anderlecht wel minstens één van hen tegen donderdagmiddag, in dat geval zit Dhauholou gewoon op de bank. Naast hem mogelijk Zakaria Bakkali en Adrien Trebel. De eerste voelt de naweeën van een ziekte, Trebel heeft last aan de quadriceps. Elias Cobbaut (enkel) trainde deze week voor het eerst buiten, maar Lokeren komt veel te vroeg voor de linkerflank.

Evenepoel geeft de aftrap

Zou hij met de fiets komen? Remco Evenepoel geeft de aftrap van Anderlecht-Eupen. Het wielerfenomeen uit Schepdaal - hij werd op indrukwekkende manier wereldkampioen op de weg en in het tijdrijden bij de junioren, heeft een verleden bij paars-wit. Begin 2017 verliet Evenepoel Anderlecht, waarna hij bij KV Mechelen besliste om zich volledig op een loopbaan als renner te storten. (PJC)

Lucumi zes weken out

Racing Genk zal het minstens zes weken moeten stellen zonder Jhon Lucumi. De Colombiaanse nieuwkomer in de Genkse defensie dit seizoen maakte meteen indruk, maar is nu een poosje out met een scheurtje in de quadriceps. Een blessure die de 20-jarige Lucumi afgelopen zondag opliep in de topper tegen Standard.

Beter nieuws is er dan weer voor Sander Berge, hij kon de afgelopen dagen opnieuw voluit gaan en zit in de wedstrijdkern voor de partij tegen Antwerp. Trossard (hamstring) is er niet bij. Ook de partij van zaterdag tegen Club Brugge komt mogelijk nog te vroeg voor de international. (KDZ)

Stijn Stijnen moet Patro Eisden redden

Ex-Rode Duivel Stijn Stijnen en Salar Azimi van The Sky is The Limit moeten vandaag voetbalclub Patro Eisden redden. Om 8 uur vindt de besloten zitting van de algemene vergadering van de club plaats. Bedoeling is dat miljonair Azimi de club overneemt van Wayne Woo, de veelbesproken Britse Chinees die verdacht wordt van gokpraktijken en mensenhandel via de club. Het Limburgse parket opende al een onderzoek en Woo verdween met de noorderzon. Vandaag zal hij toch aanwezig moeten zijn om de club over te geven aan de steenrijke Azimi. Opvallend is dat alle Limburgse leden uit de vzw zullen worden gestemd, en dat alleen buitenlanders overblijven. (MMM)

Minuut stilte op alle velden

Alle wedstrijden in 1A en 1B beginnen tijdens de midweekspeeldag met een minuut stilte ter ere van Vichai Srivaddhanaprabha - de Thaise eigenaar van Leicester en OH Leuven. Hij kwam zaterdagavond om het leven bij een helikoptercrash. Het initiatief gaat uit van de Pro League. Zij willen zo hun medeleven betuigen aan de familie en nabestaanden van Srivaddhanaprabha. (FDZ)

Vandaag beslissing over Buffel

Het wordt kantje boord voor Thomas Buffel. De ervaren flankaanvaller moest tegen Moeskroen naar de kant met een rugblessure en is onzeker voor de komst van Standard. Vandaag ondergaat hij nog een ultieme test. Bij een positief resultaat kan Zulte Waregem mogelijk op hem rekenen. Voor Johan Bjørdal (knie) komt de partij sowieso te vroeg. (VDVJ)