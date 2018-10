FT België. Domper voor Genk: Trossard niet mee naar Turkije - “Dury niet ter discussie” De voetbalredactie

23 oktober 2018

13u42 0

Trossard moet passen voor verplaatsing naar Turkije

Racing Genk kan komende donderdagavond op bezoek bij het Turkse Besiktas geen beroep doen op Leandro Trossard. De Genkse buitenspeler ondervond tijdens de ochtendtraining hinder aan de hamstrings. Hij wordt deze namiddag verder onderzocht en kan zo niet met de ploeg meereizen naar Istanboel.

De 23-jarige Trossard was nog maar net hersteld van een schouderblessure, die hij opliep tijdens de verplaatsing naar het Noorse Sarpsborg (3-1) op de vorige speeldag van de Europa League. Hij miste zo de zege van Genk in Gent (1-5) en de interlands van de Rode Duivels tegen Zwitserland (2-1) en Nederland (1-1). Afgelopen zaterdag maakte hij zijn wederoptreden in de 2-1 zege tegen Eupen. Trossard scoorde meteen beide treffers.

Raakt Danjuma op tijd fit?

Een race tegen de klok wordt het. Club Brugge probeert Arnaut Danjuma (21) klaar te stomen voor het cruciale Champions League-duel tegen AS Monaco. De flankaanvaller moest vrijdag tegen Waasland-Beveren geblesseerd naar de kant met een enkelletsel, nadat hij eerder bij Oranje een trap incasseerde. Danjuma bezocht gisteren de dokter en is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. (NP)

Kwalificatie na 0 op 6: 8,8 procent kans

Geen goede start voor Club Brugge in de Champions League. Toch niet als we kijken naar de cijfers, 0 op 6 - voetballend was het zeker niet slecht. Maar puur statistisch heeft Club weinig kans om door te stoten naar de volgende ronde van het kampioenenbal. In het huidige format van de Champions League gebeurde het 114 keer dat een ploeg met 0 op 6 begon. Slechts tien ploegen - ofwel 8,8% van de teams - slaagden erin om zich nadien te plaatsen voor de volgende ronde. Derde worden na 0 op 6 klinkt heel wat realistischer. Dat gebeurde in 22,8% van die 114 gevallen. (FDZ)

De tien ploegen die er wel in slaagden

‘99-’00 Dinamo Kiev

‘02-’03 Newcastle

‘02-’03 Bayer Leverkusen

‘05-’06 Werder Bremen

‘06-’07 Inter Milaan

‘07-’08 Lyon

‘08-’09 Panathinaikos

‘10-’11 Marseille

‘12-’13 Galatasaray

‘15-’16 Arsenal

Mag Dimata hopen op Fenerbahçe?

Zou het dan toch? Nany Dimata zou hoogstens een verrekking aan de hamstring opgelopen hebben. De aanvaller, goed voor drie goals tegen Cercle, moet de komende dagen nog extra onderzoeken ondergaan, maar gezien de geruststellende eerste resultaten leeft binnen Anderlecht de hoop dat hij alsnog klaargestoomd kan worden voor Fenerbahçe op donderdag. “Het wordt nipt, niks is uitgesloten”, zet ook Dimata’s zaakwaarnemer Didier Frenay de deur op een kier. Dokter Geert Declercq volgt het dossier, in overleg met RSCA, nauwgezet op. (PJC)

Slechts twee clean sheets voor Anderlecht: 16 jaar geleden

Déjà vu. Tegen Cercle pakte Anderlecht wéér stomme tegentreffers. ‘t Is een voortdurend weerkerend verhaal bij paars-wit, met als gevolg dat het amper twee clean sheets telt na elf speeldagen: tegen Moeskroen en STVV. Die slechte statistiek is evenwel geen primeur voor Anderlecht. Sinds de tweede wereldoorlog gebeurde het zeventien keer dat RSCA minstens even bedenkelijk begon, het laatst zestien jaar geleden, in het seizoen 2002-2003. Voor de fans van de recordkampioen beginnen te vrezen: vijf keer werd Anderlecht ondanks het matige verdedigende werk toch nog landskampioen (‘46-’47, ‘48-’49, ‘53-’54, ‘71-’72 en ‘94-’95). (JSe/PJC)

Onervaren Bulgaarse ref fluit duel tegen Fenerbahçe

Hopelijk kan hij de ongetwijfeld gespannen match aan. De UEFA heeft Georgi Kabakov aangeduid om Anderlecht-Fenerbahçe te fluiten. De 32-jarige Bulgaar, die pas vijf jaar geleden in Europa debuteerde, heeft nauwelijks ervaring. Kabakov staat bekend als een scheidsrechter die veel toelaat. Ook voor Besiktas-Racing Genk en Standard-Krasnodar zijn de refs bekend. De Pool Daniel Stefanski (41) trekt donderdagavond naar Turkije, de Italiaan Marco Guida (37) naar Sclessin. (PJC)

Sambi Lokonga in Youth League

Scoren is de boodschap. Anderlecht wil vandaag ten koste van het Oostenrijkse Admira Wacker doorstoten in de Youth League. De heenwedstrijd in Brussel eindigde op 0-0. De beloften van paars-wit kunnen rekenen op extra kwaliteit vanuit de A-kern: Albert Sambi Lokonga reisde mee af naar Oostenrijk. De centrale middenvelder, die vorig seizoen charmeerde, heeft het de laatste maanden moeilijk om zich door te zetten. RSCA oordeelde dan ook dat het voor zijn ontwikkeling beter is dat hij voorlopig minuten verzamelt bij zijn leeftijdsgenoten. (PJC)

“Dury niet ter discussie”

De rode lantaarn verandert niks. Zulte Waregem blijft als één blok achter Francky Dury staan. “Ik spreek in naam van de Raad van Bestuur als ik zeg dat de sportieve cel en de coach niet ter discussie staan”, is voorzitter Carl Ballière duidelijk. “Voor de volle honderd procent: Francky blijft onze trainer. In het verleden hebben we óók moeilijke momenten gekend. Wel, toen was Francky eveneens de aangewezen persoon om ons uit de miserie te helpen. Dat is nu niet anders, ook al is de situatie stilaan precair.”

De steun voor Dury, die ook in de kleedkamer de sterkhouders nog aan zijn kant heeft, is zo immens dat naar verluidt zelfs een negatief resultaat in de degradatietopper tegen Moeskroen geen invloed zou hebben op zijn positie. Essevee is laatste met amper vijf punten, het kon in de voorbije acht wedstrijden geen punten pakken. (PJC/VDVJ)

Zoektocht naar twee nieuwe UEFA-refs

Sebastien Delferière en Bart Vertenten hebben geen toekomst meer als scheidsrechter, zo liet de voetbalbond verstaan. België rest zo slechts vijf arbiters met internationale status. Om de zeven ‘FIFA-badges’ te behouden waarop ons land recht heeft, kan het Referee Office (RO) twee nieuwe namen voordragen.

Symbolisch: op de website van de voetbalbond zijn de foto’s van Delferière en Vertenten onder de categorie internationale refs al verdwenen. Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot en Lawrence Visser blijven over om Europees te fluiten. Door het schrappen van Delferière zakt België verder weg in de hiërarchie: hij zat als enige Belg in de hogere UEFA-categorie 1. De anderen fluiten in de lagere UEFA-klasse 2 of 3 nog minder grote affiches. In de elitegroep - de refs die in de Champions League en op een WK en EK mogen fluiten - ontbeert België al jaren een vertegenwoordiger. Geen enkele Belgische ref voldeed aan de criteria om te promoveren naar de UEFA-elite.

Ook al is de juridische zaak nog volop bezig, zei Gérard Linard als bondsvoorzitter al dat de carrière van Delferière en Vertenten als ref voorbij is. Hun twee internationale badges komen dus vrij. Het is logisch dat het Referee Office de vacante plaatsen invult, wil België zijn recht op zeven internationale refs niet ineengekrompen zien.

Intern is al overleg gepleegd over mogelijke vervangers voor Delferière en Vertenten als UEFA-ref. Niet alleen goede scheidsrechtersrapporten in België spelen een rol. Soms valt de keuze op jonge of veelbelovende refs met een grote groeimarge. Refs zoals Nathan Verboomen, Bram Van Driessche, Wesley Alen, Bert Put en Jan Boterberg lijken een kans te maken.

De timing is nog onduidelijk. De Europese voetbalbond beslist halfjaarlijks over de lijst met internationale refs. Promotie of degradatie tussen de elitegroep en lagere UEFA-categorieën gebeurt op basis van Europese rapporten door Referee Observers, met een evaluatie in juni en december. Het Referee Office hield in september nog vast aan dezelfde zeven refs met Vertenten en Delferière, maar dat was vóór het uitbreken van het schandaal. De kans bestaat dat als België twee nieuwe namen voordraagt, zij in januari al internationaal mogen fluiten, al starten zij dan wel in de laagste UEFA-categorie. (BF)