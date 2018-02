FT België: Domper voor Beerschot-Wilrijk, dat sterkhouder mist in finalewedstrijden De voetbalredactie

18 februari 2018

11u24 30 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Westerlo en Tubeke komen niet tot scoren in degradatietopper

Westerlo en Tubeke hebben vandaag 0-0 gelijk gespeeld in een ontmoeting tussen de twee belangrijkste degradatiekandidaten in de Proximus League. Tubeke blijft laatste.

Het was vooral Westerlo dat voor de zege leek te willen gaan. Het bleef aandringen tot in het slot, maar de grootste kansen waren er in de eerste helft. Benjamin De Ceulaer kwam verschillende keren in een uitstekende uitgangspositie en zelfs alleen voor doel, maar scoren wilde niet lukken. Ook het slotoffensief van de jongens van Bob Peeters leverde niets op.

Westerlo behoudt zijn vier punten voorsprong op Tubeke en doet geen slechte zaak met het oog op het behoud, maar in de play-downs worden de punten wel gehalveerd. Het zal er dus nog om spannen voor de Kemphanen.

Enkelbreuk voor aangeslagen verdediger Beerschot-Wilrijk

Beerschot-Wilrijk kan in de twee finalewedstrijden van de Proximus League tegen Cercle Brugge niet rekenen op Tom Pietermaat. De verdedigende middenvelder liep zaterdag een enkelbreuk op in het duel met OH Leuven (1-1). Dat heeft de club vandaag bekendgemaakt.

"Dit is klote. Een breuk is sowieso altijd erg. Maar nu dit zo dicht bij de apotheose van het seizoen gebeurt, komt dit dubbel hard aan"", aldus een aangeslagen Pietermaat, die dit seizoen achttien wedstrijden speelde voor Beerschot-Wilrijk. Eerder deze jaargang was hij al out met een spierscheur in de hamstrings.

Eersteperiodekampioen Beerschot-Wilrijk neemt het begin maart in twee finalewedstrijden op tegen Cercle Brugge met de promotie naar 1A als inzet. Groen-zwart pakte gisteren op de voorlaatste speeldag de tweede periodetitel na een 1-1 gelijkspel op Union.