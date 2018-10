FT België: Dit weekend voetbal in 1A en 1B De voetbalredactie

16 oktober 2018

07u00 0

In de nasleep van het schandaal rond spelersmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic werd afgelopen weekend de speeldag in 1B uitgesteld. De mogelijke betrokkenheid van KV Mechelen in een vervalste wedstrijd was daarin doorslaggevend. Maar dit weekend zal er gewoon gevoetbald worden, zowel in 1A als in 1B. De kalendercommissie heeft ook de data vastgelegd voor de uitgestelde speeldag in 1B. Die zal op 30 en 31 oktober plaatsvinden. (NVK)