FT België: "Dit is een groot gebrek aan respect van Michel Preud'homme" - Meer slecht nieuws voor Club Brugge

07 mei 2018

06u33 0 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Sá Pinto over Preud'homme: "Groot gebrek aan respect van Michel"

Het zit Ricardo Sá Pinto hoog dat Michel Preud'homme in een interview toegaf dat hij openstaat voor een toekomst bij Standard. "Ik zit nu al 37 jaar in het voetbal, waarvan zeven à acht jaar als hoofdcoach. Er is toch iets wat ik jullie moet vertellen. Ik heb nog nooit gezien wat hij (Preud'homme, red.) vorige week gedaan heeft. Ik ben een coach die in functie is en die nog een jaar contract heeft. Dit kan voor onrust zorgen bij de spelers, de groep destabiliseren. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan. Ik vind het een groot gebrek aan respect van hem. Of ik hier over gesproken heb met Bruno Venanzi? Neen en meer wil ik niet zeggen over dit onderwerp." (FDZ)

Ook in Charleroi zonder Limbombe

Geen Anthony Limbombe bij Club gisteren en het ziet er naar uit dat de smaakmaker ook de trip naar Charleroi moet missen. De linkerflank heeft last van een kneuzing aan de voet en moet één à twee weken aan de kant blijven. Mogelijk volgt er nog meer slecht nieuws voor Club. Abdoulay Diaby kwam niet ongehavend uit de topper tegen Anderlecht. De spits verliet het Jan Breydelstadion al hinkend en moet worden opgelapt voor de matchen in Charleroi en Luik. (TTV)

Assistent-coach West Ham bekijkt Dendoncker

Leander Dendoncker staat voor een transfer naar het buitenland. Er is interesse vanuit Spanje, Duitsland en ook de Engelse clubs die deze winter reeds interesse toonden - West Ham en Crystal Palace - blijven op het spoor van de Anderlecht-kapitein. Dendoncker werd tegen Club Brugge gevolgd door verscheidene clubs. Opgemerkte scout was alvast Stuart Pearce, de assistent van David Moyes bij West Ham. (SK/MJR)

KVO-doelman Vanhamel dicht bij Beerschot-Wilrijk

Mike Vanhamel kon al even wennen aan de sfeer op het Kiel, waar hij hoogstwaarschijnlijk volgend seizoen aan de slag gaat. De 28-jarige doelman kwam vorige zomer naar Oostende om het vertrek van Proto op te vangen, maar verloor zijn plaats aan Dutoit. Bij Beerschot-Wilrijk kan hij wel eerste keus zijn, want Romo houden wordt moeilijk. (DPB)