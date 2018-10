FT België. Dimata ontbreekt op training bij Anderlecht en moet allicht Fenerbahçe missen - Duel tegen Standard komt te vroeg voor Trossard De voetbalredactie

24 oktober 2018

Duel tegen Standard komt te vroeg voor Trossard

KRC Genk zal zondagnamiddag in de topper van de twaalfde speeldag op het veld van Standard nog niet op Leandro Trossard kunnen rekenen. De Limburgse smaakmaker heeft een contractuur in de hamstring van zijn rechterbeen, zo blijkt uit verder onderzoek.

“Leandro zal normaal gezien volgende week de training gedeeltelijk kunnen hervatten”, laat de competitieleider woensdag weten. Trossard kreeg gisteren tijdens de training last. Het stond al vast dat hij morgen niet zou meevoetballen in de Europa Leaguewedstrijd bij het Turkse Besiktas.

De 23-jarige winger was nog maar pas hersteld van een schouderblessure die hem onder meer de interlands tegen Zwitserland (2-1) en Nederland (1-1) kostte. Vorig weekend scoorde hij bij zijn comeback meteen twee keer tegen Eupen (2-1).

Geen Dimata op training bij Anderlecht

Paars-wit moet het morgen tegen Fenerbahçe allicht zonder Nany Dimata doen. Nadat hij zijn derde treffer had gemaakt tegen Cercle Brugge viel de spits van Anderlecht afgelopen weekend geblesseerd uit. Last aan de hamstring, klonk het. Het duel in de Europa League tegen het Turkse Fenerbahçe moet hij allicht dan ook aan zich voorbij laten gaan. Vandaag ontbrak Dimata namelijk op training, net als Ryota Morioka die binnen bleef. Wel aanwezig: belofte Ciryack Dhauholou.

Mpoku ontbreekt op training Standard, ook Djenepo onzeker

Bij Standard is het vizier al gericht op Krasnodar. Morgen komen de Russen op bezoek in het kader van de Europa League, maar Michel Preud’homme moest het vandaag op training wel zonder Paul-José Mpoku en Moussa Djenepo doen. Het valt dan ook af te wachten of zij morgen inzetbaar zijn.

Chevalier en Kumordzi weer van de partij bij Kortrijk

Na een weekje thuis om in zijn hoofd tot rust te komen, traint Teddy Chevalier weer mee. Kumordzi is na een schorsing van bijna zes maanden speelgerechtigd voor de wedstrijd op Cercle komende zaterdag. Ezekiel daarentegen is nog twee à drie weken out met een blessure aan de adductoren.