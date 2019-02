FT België. Dimata na operatie vijf maanden out, jeugdproduct verlengt bij Anderlecht - Dejaegere fit voor Standard? De voetbalredactie

21 februari 2019

10u49 0

Jeugdproduct Sieben Dewaele jaartje langer in Astridpark

Sieben Dewaele (20) heeft zijn contract bij Anderlecht met een jaartje verlengd. Het jeugdproduct ondertekende een nieuwe overeenkomst tot de zomer van 2020. Youth Director Jean Kindermans is opgetogen met de contractverlenging van de middenvelder. “Het bewijst dat hij gelooft in het traject dat wij opbouwen met onze jeugdspelers en dat hij een toekomst ziet bij deze club. Ik wens hem snel zijn eerste speelminuten bij het A-elftal toe. Het zou een beloning zijn voor de geduldige uitbouw van zijn carrière.”

✒ Nadat hij al heel wat handtekeningen uitdeelde na de open training, plaatste Sieben er nog eentje… ▶ https://t.co/0lll9XLqpF



✒ Après avoir distribué beaucoup de signatures à l’entraînement ouvert, Sieben en a ajouté une de plus… ▶ https://t.co/OkKAFGselV



⚽ #RSCA #COYM pic.twitter.com/wjaZwNfFfH RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

KBVB en Pro League overleggen over uitrol van clearinghouse

Het expertenpanel van de Pro League heeft gisterenmiddag overleg gepleegd met de juridische dienst van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) over de oprichting van het clearinghouse. De Pro League keurde twee maanden geleden enkele aanbevelingen van het expertenpanel onder leiding van Melchior Wathelet goed. Die moeten de komende weken en maanden in de praktijk omgezet worden. Daar werd al een tijdschema voor opgesteld.

In dat kader zat het expertenpanel van de Pro League samen met de juridische dienst van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Er moeten namelijk nieuwe regels, zoals registratievoorwaarden voor makelaars, in het bondsreglement gegoten worden. Daarnaast werd ook vergaderd over de uitrol van het clearinghouse. Dat orgaan kijkt toe op alle contracten die makelaars en spelers afsluiten, maar buigt zich ook over de transferregelingen. Makelaars zullen een lijst moeten neerleggen met daarop alle spelers die ze vertegenwoordigen, die lijsten worden publiek gemaakt. Het clearinghouse moet bij elke transfer nagaan of aan alle voorwaarden voldaan is. Zo niet, geldt de overeenkomst niet. Alle bedragen die al betaald zijn of nog betaald moeten worden, zullen vastgesteld worden door het clearinghouse. Die beschikt onder meer over de mogelijkheid om betalingen te blokkeren als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, of om het dossier ter controle door te spelen aan de licentiecommissie.

“De leden van het panel (Melchior Wathelet, Wouter Lambrecht en Pierre François) bevestigden hun voornemen om de eerste concrete maatregelen klaar en van kracht te hebben voor de start van de zomermercato. De komende weken staan nog verschillende meetings gepland met diverse gesprekspartners”, luidt het in een persbericht.

Vandaag of morgen beslissing rond Dimata

Zijn knie onder het mes: ja of neen? En indien ja, wanneer? Dat is het dilemma waar Landry Dimata momenteel voor staat. Sportief directeur Michael Verschueren en clubdokter Kristof Sas hadden deze week een gesprek met de speler waarbij alle scenario’s overwogen werden. Anderlecht laat de beslissing volledig aan de speler over. Die lijkt de situatie stilaan beu en neigt naar een operatie. Vraag is dan wanneer die wordt uitgevoerd: nu of na de play-offs? Feit is dat na een operatie rekening gehouden moet worden met een inactiviteit van vijf maanden. Laat hij zich nu opereren, dan kan hij in juli met de groep het volgende seizoen voorbereiden. Volgt de operatie na de play-offs, dan zal hij pas in september weer beschikbaar zijn. Vandaag of morgen wordt de knoop doorgehakt. Laat Dimata zich opereren, dan mist hij sowieso het EK voor beloften. (MJR)

Kums en co maken jonge fans blij

‘t Zou kunnen dat de Anderlecht-spelers vandaag met krampen zitten. Niet in de benen, wel in de vingers. Na de open training gisteren moesten er immers veel handtekeningen gezet worden. Maar liefst 400 supporters, onder wie veel kinderen, zakten af naar Neerpede, om eerst de oefensessie te volgen en nadien op de foto te gaan met hun helden. Vooral Didillon, Kums, Bakkali en Verschaeren waren populair. Amuzu kregen de aanwezige fans niet te zien. Hij liep maandag bij de beloften een kneuzing op. Zonder veel erg overigens: vandaag hervat de aanvaller wellicht al. (PJC)

T2 Cossey ziek in België

Hij was naar Brugge gereden om de bus richting Oostende en vervolgens het vliegtuig naar Salzburg te nemen, maar keerde finaal terug naar huis. Assistent-coach Rudi Cossey voelde zich té ziek om de Europese trip mee te maken. Leko moet het vanavond dus zonder zijn T2 stellen. Zijn bank zal hoe dan ook goed gevuld zijn. Sinds Cercle volgt Timmy Simons niet langer de wedstrijden vanuit de tribune, wel vanuit de dug-out. (NP/JKB)

Red Flames kennen vandaag tegenstanders op weg naar EK

Vanmiddag kennen de Red Flames hun tegenstanders op weg naar het EK 2021 in Engeland. De voetbaldames zitten tijdens de loting in het Zwitserse Nyon in pot 2 en moeten op papier dus slechts één zware opponent vrezen. De negen groepswinnaars en drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks, de zes andere tweedes strijden voor de drie overige tickets. (GVS)

Dejaegere fit voor Standard?

Brecht Dejaegere geraakt mogelijk fit voor de topper van morgenavond tegen Standard. De middenvelder van AA Gent raakte zaterdag geblesseerd aan de enkel. Aanvankelijk werd gevreesd voor een blessure aan de ligamenten, maar uiteindelijk viel de schade nog mee. Dejaegere reageerde goed op een intense behandeling en trainde gisteren voor het eerst weer. (RN)