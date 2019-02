FT België. Dimata en Trebel naar toparts Cugat - Neefje Carcela in selectie Standard, geen Djenepo



15 februari 2019

Dimata en Trebel naar Barcelona

Adrien Trebel en Nany Dimata zijn deze week naar Barcelona gereisd om de vermaarde arts Ramón Cugat te bezoeken. Dat valt in de entourage van de spelers te horen. De Spanjaard is een specialist wat knieletsels betreft - hij mag vele FC Barcelona-sterren en Rode Duivels tot zijn klanten rekenen -, wat maakt dat Anderlecht het een verstandig idee vond om zijn twee sterkhouders vrijblijvend bij hem op visite te laten gaan. Het is onduidelijk wat Cugat hen vertelde, niemand wilde details kwijt. Het is hoe dan ook een feit dat de aanhoudende kniepijn bij Trebel stilaan kopzorgen oplevert op Neerpede. Hij blijft onzeker voor Antwerp. Dimata wisselt goeie dagen met slechte af, daarom drong ook hij aan op een consultatie in Barcelona. In principe kan hij wel spelen komend weekend. (PJC)

Eerste Europese thuiszege in meer dan drie jaar

Club Brugge moest er lang op wachten, maar na meer dan drie jaar heeft blauw-zwart nog eens een Europese thuiszege beet. Op 5 november 2015 moest Legia Warschau er met 1-0 aan geloven in de Europa League. Daarna speelde Club nog vier keer gelijk (tegen Monaco, Atlético Madrid, Basaksehir en AEK Athene) en leed het vijf nederlagen (tegen Dortmund, Leicester, FC Porto, Kopenhagen en Napoli). Nu was het eindelijk dus nog eens raak, een opsteker voor de kraker zondag tegen competitieleider Genk. (VH)

Neefje Carcela in selectie, geen Djenepo

Opnieuw pech voor Michel Preud’homme. Moussa Djenepo is niet inzetbaar, hij heeft te veel last van de rug. “Hopelijk is het niets ergs”, zei MPH. Zijn plaats in de selectie wordt ingenomen door Joachim Carcela (19) - de neef van Mehdi - waardoor Nicolas Raskin naast de kern valt. “We missen een paar aanvallend ingestelde spelers, meer moet je daar niet achter zoeken.” (FDZ)