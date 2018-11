FT België. Diatta op terugweg bij Club - Lokeren mist filipovic tegen Charleroi Redactie

22 november 2018

12u55

Bron: Eigen berichtgeving 0

Diatta (Club) op de terugweg

Nadat Dennis eerder de trainingen kon hervatten, is met Krépin Diatta nog een vleugelspits van Club Brugge op de terugweg. De Senegalees blesseerde zich enkele weken geleden in het CL-duel in Monaco, maar trainde gisteren alweer individueel op het veld. Diatta deed dat samen met Denswil (enkel), die klaargestoomd wordt voor de match komende woensdag in Dortmund. Ook Vlietinck trainde individueel, maar anders dan Denswil komt de vleugelspits wel nog in aanmerking voor de competitiewedstrijd morgen tegen Zulte Waregem. Danjuma (enkel) en Vossen (knie) zijn langere tijd onbeschikbaar. Materiaalman Herman Brughmans verliet na jaren dienst de club. (TTV)

Lokeren dit weekend zonder Filipovic

🤕 NEWS: geen Jakov FILIPOVIC dit weekend bij @KSCLokeren tegen @SportCharleroi.



🏥 De onfortuinlijke centrale verdediger brak een rib en raakt niet speelklaar. Mogelijk wel weer van de partij tegen @KAAGent. @hlnsport pic.twitter.com/ExQWK8Wx4L (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link