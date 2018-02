FT België: Deschacht weer op Neerpede na ziekte - Vormer en Clasie fit bij Club De voetbalredactie

22 februari 2018

08u04 1 Belgisch Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Deschacht weer op Anderlecht

Het doktersbriefje was ten einde. Olivier Deschacht (37) heeft zich gisteren voor het eerst sinds zijn verwijdering naar de B-kern gemeld op Neerpede. De verdediger van Anderlecht was sinds zijn degradatie ziek, maar moest nu dus de trainingen hervatten. Dat deed Deschacht individueel. Mogelijk zal dat ook de komende weken zo zijn: Anderlecht is er nog niet uit of Deschacht ook effectief met de beloften moet trainen. Wat wel zeker lijkt, is dat van een terugkeer naar de A-kern momenteel geen sprake lijkt - dat is althans de versie die bij paars-wit en de entourage van Deschacht de ronde doet. Nog dit: toen Deschacht gisteren op het oefencomplex aankwam, gebeurde dat met gierende banden. Het clubicoon had duidelijk geen zin om zich uitgebreid te laten fotograferen. Hij vindt dat er de voorbije dagen al genoeg heisa rond zijn persoon was en wil nu in de eerste plaats rust. (PJC)

Vormer en Clasie fit voor Standard

Zonder onverwachte blessures staan zowel Ruud Vormer als Jordy Clasie zondag aan de aftrap tegen Standard. Beide Nederlanders trainden gisteren voluit. Dat is goed nieuws voor Ivan Leko, want Nakamba is geschorst en zo moet hij geen alternatieven in de vorm van Vanlerberghe of Simons uitproberen. (WDK)

Meer dan 7.000 fans op wachtlijst voor bekerfinale

Nog meer dan drie weken tot de bekerfinale tussen Genk en Standard, maar in Genk is het nu al duidelijk dat de vraag naar tickets groter zal zijn dan het aanbod. De voorrangsperiode voor abonnees loopt van 25 februari tot en met 4 maart. Niet-abonnees moeten zich registreren op een wachtlijst in de hoop om na 4 maart één van de overgebleven tickets te bemachtigen. Op die wachtlijst hebben al meer dan 7.000 fans zich geregistreerd. Zowel Genk als Standard krijgt 20.000 tickets ter beschikking. In 2013, toen Racing Genk in de finale tegen Cercle Brugge uitkwam, zakten er 30.000 Limburgse fans af naar de Heizel. (KDZ)

Jackers vervangt Vukovic

Genk moet het morgenavond tegen Antwerp zonder zijn nummer één doen. Danny Vukovic blesseerde zich dinsdag op training aan de hamstring en raakt niet speelkaar. Nordin Jackers (20) - die gisteren opnieuw aansloot met de groep - krijgt dus opnieuw zijn kans. Hij stond op speeldag één tegen Waasland-Beveren al eens onder de lat en mag dat nu overdoen. Nog dit: Samatta trainde individueel. (KDZ)

Trebel hersteld van ziekte

Opluchting voor Hein Vanhaezebrouck: hij mag vandaag opnieuw Adrien Trebel verwelkomen op de groepstraining. De Fransman sukkelde de voorbije weken met kwaaltjes en was op de koop toe ziek, maar zou nu speelklaar moeten geraken voor Moeskroen. Nog bij RSCA liet Andy Najar, die een operatie aan de hamstring onderging, in Hondurese media optekenen dat hij hoopt nog dit seizoen te spelen. "Maar ik zal niks forceren", aldus de rechterflank. Binnen Anderlecht klinkt het dat Najar zich moet focussen op de voorbereiding voor volgend seizoen. (PJC)

Kort nieuws

STVV

Tomiyasu (enkel) en Charisis (pubalgie) hebben nog enkele weken nodig om speelklaar te geraken. Ceballos (adductoren) komt dit seizoen mogelijk niet meer in actie. Bezus (adductoren) en Dussaut (enkel) trainen individueel. (FKS)

Beerschot-Wilrijk

Beerschot-Wilrijk startte gisteren met de vrije ticketverkoop voor zijn thuismatch in de titelfinales tegen Cercle Brugge. De grote zittribune aan de overkant van de hoofdtribune is al helemaal uitverkocht. (KDC)

Eupen

De thuismatch van zaterdag tegen Lokeren zal op een nieuwe grasmat worden gespeeld. Die werd gisteren afgewerkt. Peybernes is speelklaar en er is een goede kans dat ook Blondelle opnieuw inzetbaar zal zijn. (AR)