FT België. Deschacht donderdag geëerd door publiek - RC Genk zes weken zonder Lucumi - Krijgt Logan Bailly een nieuwe kans in Roemenië? De voetbalredactie

30 oktober 2018

16u52 1

“Rednic wil Bailly naar Dinamo Boekarest halen”

Begin oktober kreeg Logan Bailly te horen dat zijn contract bij Moeskroen ontbonden werd. De ex-Rode Duivel was ondertussen bij de B-ploeg van ‘Les Hurlus’ beland en moet op 32-jarige leeftijd dus op zoek naar een zoveelste nieuwe kans. Die biedt Mircea Rednic hem misschien wel. De ex-trainer van Moeskroen is momenteel aan de slag bij Dinamo Boekarest en wil volgens Roemeense bronnen doelman Bailly wel aantrekken.

Profclubs houden één minuut stilte voor aftrap ter nagedachtenis van Srivaddhanaprabha

Alle voetbalclubs in de Jupiler Pro League en de Proximus League zullen tijdens de midweekspeeldag een minuut stilte houden ter nagedachtenis van Vichai Srivaddhanaprabha. De Thaise eigenaar van Leicester City en Oud-Heverlee Leuven kwam zaterdag om het leven bij de helikoptercrash in de buurt van het stadion van de Engelse club.

Het initiatief gaat uit van de Pro League, die op die manier haar medeleven wenst te betuigen aan de familie en nabestaanden van Srivaddhanaprabha. Ook de supporters van Leicester City en OH Leuven, de clubs waarvan de Thaise man eigenaar en voorzitter was, worden zo een hart onder de riem gestoken.

Voor de wedstrijden van vandaag 30 oktober, woensdag 31 oktober en donderdag 1 november zal één minuut stilte gehouden worden. Op die dagen worden de dertiende speeldag in de Jupiler Pro League en de tiende speeldag in de Proximus League afgewerkt.

Vandaag raakte ook bekend dat de wedstrijd van morgenavond in de Proximus League tusen OH Leuven en Lommel SK wordt uitgesteld, zodat OHL kan rouwen. De match wordt op 4 december ingehaald.

Lierse Kempenzonen ontslaat Trost

Lierse Kempenzonen, de erfgenaam van het failliete Lierse SK, heeft zijn Nederlandse coach René Trost op de keien gezet. Trost - die in een vorig leven al eens trainer was op het Lisp - werd afgelopen zomer aangesteld om de ambitieuze club snel naar sportieve successen te stuwen, maar de resultaten bleven enigszins achterwege. Na negen speeldagen staat Lierse vijfde in het klassement, met 14 op 27. Het bestuur vond dat niet voldoende en dus werd Trost bedankt. Voorlopig neemt assistent Nico Van Kerckhoven over. Zaterdag ontvangt Lierse leider Thes Sport.

OHL-coach Nigel Pearson eert Vichai Srivaddhanaprabha in open brief

Nigel Pearson, de Engelse coach van Oud-Heverlee Leuven, richt zich in een vandaag gepubliceerde brief op de website van de 1B-club tot Vichai Srivaddhanaprabha. De Thaise eigenaar van Leicester en OHL kwam zaterdag samen met vier anderen om het leven bij de helikoptercrash in de buurt van het stadion van de Engelse club. “Hij had een immense invloed op het Engels voetbal”, verklaart de voormalige manager van The Foxes.

De 55-jarige Pearson coachte Leicester van 2008 tot 2010, hij vertrok net voor de club werd overgenomen door Srivaddhanaprabha. In november 2011 werd hij opnieuw aangesteld door de Thai. Pearson bezorgde Leicester in 2014 de promotie naar de Premier League, een jaar later werd hij de laan uitgestuurd. Sinds 2017 is hij aan de slag bij OH Leuven, eveneens in handen van Srivaddhanaprabha’s King Power Group.

Onder Srivaddhanaprabha wonnen The Foxes in 2016 de Premier League, tot verbazing van de hele wereld. “Een sportmirakel”, aldus Pearson op de website van OHL. “Het leiderschap en het management door hem bijgebracht en aangemoedigd in de club heeft op een bepaalde manier vruchten afgeworpen waarbij mensen over de hele wereld getuige waren van het onmogelijke, een club die de Premier League wint in de meest ongelooflijke omstandigheden.”

“Ik heb het voorrecht gehad de twee clubs in de portefeuille van King Power te coachen. Bij OHL heb ik de taak een club te bouwen die het succes van King Power in Engeland tracht te evenaren. Het stemt me triest dat hij niet de verwezenlijking van zijn visie zal zien. Het is belangrijk in herinnering te brengen dat hij ervoor koos om te investeren in clubs met potentieel, om een club met een ziel en een cultuur op basis van correcte waarden vooruit te helpen, in plaats van een ‘snelle reparatie’ te betrachten. Hij heeft niet alleen financieel veel bijgedragen, hij investeerde ook in de mensen en de gemeenschap rond de club. Hier in Oud-Heverlee Leuven zitten we nog in een vroeg stadium, maar de tweevoudige investering was substantieel.”

“Ik zal zijn raad en wijsheid missen, en zeker zijn schalks gevoel voor humor en zijn opmerkelijk gegniffel”, schrijft Pearson. “Een manager kan zich geen betere baas wensen. Zowel in goede als slechte tijden kreeg ik veel steun. Dat zorgde voor een enorme motivatie en bood, in persoonlijk moeilijke tijden, veel troost. Zijn warmte, humor en generositeit waren er ook voor mijn familie. Daarvoor zullen we hem eeuwig dankbaar zijn.”

Eerder vandaag raakte bekend dat de wedstrijd van morgenavond in de Proximus League tussen OH Leuven en Lommel SK wordt uitgesteld, zodat OHL kan rouwen. De match wordt op 4 december ingehaald.

Remco Evenepoel geeft aftrap van Anderlecht - Lokeren

RSC Anderlecht heeft oud-speler Remco Evenepoel uitgenodigd om de aftrap te geven voor de competitiewedstrijd van donderdag tussen paars-wit en Sporting Lokeren. Evenepoel was als voetballer actief voor de Brusselaars, maar schoolde zich intussen succesvol om tot wielrenner. De 18-jarige Evenepoel verliet Anderlecht begin 2017, om enkele maanden later helemaal te stoppen met voetballen. Hij focuste zich op de wielersport en toonde zich daarin het voorbije jaar een supertalent. Vorige maand won hij in Innsbrück de wereldtitel op de weg en in het tijdrijden bij de junioren. Eerder dit jaar werd hij in Glasgow ook al Europees kampioen in beide disciplines.

RC Genk moet Lucumi zes weken missen

RC Genk heeft meer informatie verstrekt omtrent de blessure van verdediger Jhon Lucumi. De Colombiaan viel zondag tijdens de topper bij Standard (1-1) geblesseerd uit. Verder onderzoek bracht een scheurtje in de linkerquadriceps aan het licht. Lucumi zal een zestal weken aan de kant staan en mist bijgevolg het duel van woensdagavond (20u30) bij Antwerp. De 20-jarige verdediger maakte afgelopen zomer de overstap van Deportivo Cali in eigen land. In Genk ontpopte hij zich meteen tot een toegevoegde waarde. Hij kwam voorlopig tot vijftien officiële duels voor de Limburgers.

Eerbetoon voor Deschacht

Donderdag keert Olivier Deschacht terug naar het Anderlecht. De Lokeren-verdediger had op het Astridpark een staat van dienst van 20 jaar, alvorens hij deze zomer noodgedwongen naar Daknam trok. Een afscheid voor en van het Anderlecht-publiek kwam er niet. Bij zijn terugkeer met Lokeren in het Constant Vanden Stockstadion roept nu toch een suppertersgroep op om Deschacht in minuut drie een staande ovatie te geven. Een verwijzing naar zijn vroegere rugnummer bij Anderlecht. De club zelf zal Deschacht net voor de aftrap ook even in de schijnwerpers zetten en hem eren als clubmonument.

OHL - Lommel dan toch uitgesteld

De wedstrijd tussen OH Leuven en Lommel SK, voorzien voor woensdagavond, is dan toch uitgesteld naar 4 december. Dat meldt de Kalendercommissie van de Belgische voetbalbond. OHL en Lommel hadden daartoe al een akkoord, maar reeksgenoot Union lag in eerste instantie dwars. De plooien werden nu alsnog glad gestreken, waardoor het uitstel naar 4 december officieel bevestigd werd.

“Op uitdrukkelijk verzoek van de club Oud-Heverlee Leuven om de wedstrijd van morgen (woensdag, red.) uit te stellen naar aanleiding van het overlijden van hun voorzitter én nadat wij het uitdrukkelijke akkoord met dit uitstel hebben ontvangen van alle andere clubs uit de Proximus League, hebben wij ten uitzonderlijke titel beslist om de wedstrijd Oud-Heverlee Leuven vs Lommel SK van woensdag 31 oktober uit te stellen tot dinsdag 4 december”, laat de Kalendercommissie in een persbericht weten.

De Thaise voorzitter van OH Leuven, Vichai Srivaddhanaprabha, liet afgelopen zaterdagavond het leven nadat zijn helikopter - met nog vier andere inzittenden - neerstortte na het opstijgen in het stadion van Leicester City, de club waar de Thai eveneens voorzitter van is.

De Leuvenaars danken in een perscommuniqué het bestuur van Lommel SK en van alle andere clubs van de Proximus League voor de bereidwillige medewerking om de partij - die kaderde in de al uitgestelde tiende speeldag van de Proximus League - opnieuw uit te stellen.

Matchen KVM nu ook op Telenet: reeksgenoten ontevreden

Enkele clubs uit 1B hebben hun bedenkingen bij het feit dat de wedstrijden van KV Mechelen sinds kort ook worden uitgezonden op Telenet. Onder andere Beerschot-Wilrijk, Lommel, Union en Westerlo vroegen de Pro League om een woordje uitleg hieromtrent. “Normaal zitten de matchen van 1B bij Proximus, maar blijkbaar werden de rechten voor duels van KV Mechelen nu ook ondergebracht bij Telenet”, stelt Herman Wijnants van Westerlo vast. “Samen met enkele bestuurders van andere clubs vind ik dat een vreemde gang van zaken, temeer omdat wij op geen enkel moment werden geconsulteerd. Ik weet niet hoe het zit bij Mechelen, maar de andere ploegen krijgen geen enkele compensatie van Telenet. Dat is gewoon niet correct.” Wijnants en co vrezen inkomstenverlies. “Met Westerlo ontvangen we zondag KV Mechelen, maar het valt te verwachten dat er Telenet-abonnees zullen wegblijven.” Dit is geen zaak voor de Pro League, liet voorzitter Pierre François weten. “Proximus heeft de exclusieve rechten voor 1B. Als zij beslissen om met een sublicentie voor Telenet te werken, dan is dat hun zaak. Daar hebben wij niets meer mee te maken.” (KDC/KDZ)

Niet enkel kommer en kwel op Anderlecht: Dimata is terug

Zou hij De Grote Verlosser zijn? Preses Marc Coucke en heel Anderlecht hopen alvast van wel. Nany Dimata geraakt wellicht fit voor de thuiswedstrijd tegen Sporting Lokeren. De aanvaller, die zich na zijn hattrick tegen Cercle Brugge blesseerde aan de hamstring, verscheen gisteren op het trainingsveld samen met revalidatietrainer Frederik Bracke. Verteert hij die sessie goed - wat de verwachting is -, dan staat niks speelminuten donderdagavond in de weg. Na de blamage tegen AS Eupen is de waarschijnlijke terugkeer van Dimata goed nieuws voor Hein Vanhaezebrouck: hij kan voorin opnieuw rekenen op zijn twee spitsen - naast Dimata is er ook nog Ivan Santini -, wat hem meer wisselmogelijkheden bezorgt. Ryota Morioka is er nog niet bij. Zijn herstel na een knieblessure verloopt goed, maar Lokeren komt sowieso te vroeg voor de Japanse middenvelder. (PJC)

Dennis ook out voor Genk

Hij mist niet alleen KV Oostende, ook de topper tegen Genk van zaterdag komt te vroeg voor Emmanuel Dennis. De Nigeriaan liep tegen AS Monaco een hamstringblessure op, waardoor Leko in Sint-Truiden moest teruggrijpen naar zijn derde optie: Diatta. Eerste keus Arnaut Danjuma herstelt namelijk nog altijd van een enkelletsel. Club hoopt zijn Nederlandse sensatie fit te krijgen tegen komend weekend. Nog dit: Stefano Denswil zit opnieuw in de selectie, nadat hij zaterdag te veel last ondervond van een gekneusde spier. Ook Matej Mitrovic (overbelasting) is speelklaar. (NP/TTV)

Berge en Trossard hervatten

Goed nieuws uit de Genkse ziekenboeg. Leandro Trossard en Sander Berge hebben de trainingen hervat. Berge, die met een verrekking in de knieholte sukkelde, kreeg groen licht om opnieuw voluit te gaan. De Noorse middenvelder stond sinds de internationale break aan de kant met kniepijn, maar behoort tegen Antwerp opnieuw tot de selectie. Trossard, last van een hamstringblessure, heeft de arbeid gedeeltelijk hervat. Antwerp komt sowieso nog te vroeg voor hem, mogelijk behoort hij wel tot de selectie voor de topper tegen Club Brugge. (KDZ)