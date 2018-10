FT België. Deschacht donderdag geëerd door publiek - OHL-Lommel dan toch uitgesteld De voetbalredactie

30 oktober 2018

Eerbetoon voor Deschacht

Donderdag keert Olivier Deschacht terug naar het Anderlecht. De Lokeren-verdediger had op het Astridpark een staat van dienst van 20 jaar, alvorens hij deze zomer noodgedwongen naar Daknam trok. Een afscheid voor en van het Anderlecht-publiek kwam er niet. Bij zijn terugkeer met Lokeren in het Constant Vanden Stockstadion roept nu toch een suppertersgroep op om Deschacht in minuut drie een staande ovatie te geven. Een verwijzing naar zijn vroegere rugnummer bij Anderlecht. De club zelf zal Deschacht net voor de aftrap ook even in de schijnwerpers zetten en hem eren als clubmonument.

OHL - Lommel dan toch uitgesteld

De wedstrijd tussen OH Leuven en Lommel SK, voorzien voor woensdagavond, is dan toch uitgesteld naar 4 december. Dat meldt de Kalendercommissie van de Belgische voetbalbond. OHL en Lommel hadden daartoe al een akkoord, maar reeksgenoot Union lag in eerste instantie dwars. De plooien werden nu alsnog glad gestreken, waardoor het uitstel naar 4 december officieel bevestigd werd.

“Op uitdrukkelijk verzoek van de club Oud-Heverlee Leuven om de wedstrijd van morgen (woensdag, red.) uit te stellen naar aanleiding van het overlijden van hun voorzitter én nadat wij het uitdrukkelijke akkoord met dit uitstel hebben ontvangen van alle andere clubs uit de Proximus League, hebben wij ten uitzonderlijke titel beslist om de wedstrijd Oud-Heverlee Leuven vs Lommel SK van woensdag 31 oktober uit te stellen tot dinsdag 4 december”, laat de Kalendercommissie in een persbericht weten.

De Thaise voorzitter van OH Leuven, Vichai Srivaddhanaprabha, liet afgelopen zaterdagavond het leven nadat zijn helikopter - met nog vier andere inzittenden - neerstortte na het opstijgen in het stadion van Leicester City, de club waar de Thai eveneens voorzitter van is.

De Leuvenaars danken in een perscommuniqué het bestuur van Lommel SK en van alle andere clubs van de Proximus League voor de bereidwillige medewerking om de partij - die kaderde in de al uitgestelde tiende speeldag van de Proximus League - opnieuw uit te stellen.

Matchen KVM nu ook op Telenet: reeksgenoten ontevreden

Enkele clubs uit 1B hebben hun bedenkingen bij het feit dat de wedstrijden van KV Mechelen sinds kort ook worden uitgezonden op Telenet. Onder andere Beerschot-Wilrijk, Lommel, Union en Westerlo vroegen de Pro League om een woordje uitleg hieromtrent. “Normaal zitten de matchen van 1B bij Proximus, maar blijkbaar werden de rechten voor duels van KV Mechelen nu ook ondergebracht bij Telenet”, stelt Herman Wijnants van Westerlo vast. “Samen met enkele bestuurders van andere clubs vind ik dat een vreemde gang van zaken, temeer omdat wij op geen enkel moment werden geconsulteerd. Ik weet niet hoe het zit bij Mechelen, maar de andere ploegen krijgen geen enkele compensatie van Telenet. Dat is gewoon niet correct.” Wijnants en co vrezen inkomstenverlies. “Met Westerlo ontvangen we zondag KV Mechelen, maar het valt te verwachten dat er Telenet-abonnees zullen wegblijven.” Dit is geen zaak voor de Pro League, liet voorzitter Pierre François weten. “Proximus heeft de exclusieve rechten voor 1B. Als zij beslissen om met een sublicentie voor Telenet te werken, dan is dat hun zaak. Daar hebben wij niets meer mee te maken.” (KDC/KDZ)

Niet enkel kommer en kwel op Anderlecht: Dimata is terug

Zou hij De Grote Verlosser zijn? Preses Marc Coucke en heel Anderlecht hopen alvast van wel. Nany Dimata geraakt wellicht fit voor de thuiswedstrijd tegen Sporting Lokeren. De aanvaller, die zich na zijn hattrick tegen Cercle Brugge blesseerde aan de hamstring, verscheen gisteren op het trainingsveld samen met revalidatietrainer Frederik Bracke. Verteert hij die sessie goed - wat de verwachting is -, dan staat niks speelminuten donderdagavond in de weg. Na de blamage tegen AS Eupen is de waarschijnlijke terugkeer van Dimata goed nieuws voor Hein Vanhaezebrouck: hij kan voorin opnieuw rekenen op zijn twee spitsen - naast Dimata is er ook nog Ivan Santini -, wat hem meer wisselmogelijkheden bezorgt. Ryota Morioka is er nog niet bij. Zijn herstel na een knieblessure verloopt goed, maar Lokeren komt sowieso te vroeg voor de Japanse middenvelder. (PJC)

Dennis ook out voor Genk

Hij mist niet alleen KV Oostende, ook de topper tegen Genk van zaterdag komt te vroeg voor Emmanuel Dennis. De Nigeriaan liep tegen AS Monaco een hamstringblessure op, waardoor Leko in Sint-Truiden moest teruggrijpen naar zijn derde optie: Diatta. Eerste keus Arnaut Danjuma herstelt namelijk nog altijd van een enkelletsel. Club hoopt zijn Nederlandse sensatie fit te krijgen tegen komend weekend. Nog dit: Stefano Denswil zit opnieuw in de selectie, nadat hij zaterdag te veel last ondervond van een gekneusde spier. Ook Matej Mitrovic (overbelasting) is speelklaar. (NP/TTV)

Berge en Trossard hervatten

Goed nieuws uit de Genkse ziekenboeg. Leandro Trossard en Sander Berge hebben de trainingen hervat. Berge, die met een verrekking in de knieholte sukkelde, kreeg groen licht om opnieuw voluit te gaan. Vandaag zal blijken of hij in de wedstrijdkern zit voor de partij van morgen op Antwerp. Trossard, last van een hamstringblessure, heeft de arbeid gedeeltelijk hervat. Antwerp komt sowieso nog te vroeg Trossard, mogelijk behoort hij wel tot de selectie voor de topper tegen Club Brugge. (KDZ)