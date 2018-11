FT België. Denswil out voor Essevee, Dennis en Poulain terug bij Club De voetbalredactie

20 november 2018

Club zonder Denswil tegen Zulte Waregem

Club Brugge trekt vrijdag zonder sterkhouder Stefano Denswil ten strijde tegen Zulte Waregem. De Nederlander heeft in de laatste match voor de interlandbreak in Charleroi een klein scheurtje in de enkelband opgelopen en heeft de trainingen nog steeds niet hervat. Blauw-zwart hoopt dat Denswil fit geraakt voor de Champions League-match in Dortmund van volgende week woensdag, maar ook dat wordt nipt. Het goeie nieuws is dat de Bruggelingen opnieuw een beroep kunnen doen op Benoît Poulain. Die bleef in Charleroi aan de kant met een probleem aan de adductoren, maar kon gisteren opnieuw trainen. Ook opnieuw fit: Dennis. De Nigeriaan is na meer dan een maand afwezigheid hersteld van een spierblessure en kan in principe zijn rentree vieren tegen Essevee. Naast Vossen en Diatta is ook Danjuma (enkel) nog steeds afwezig. Ruud Vormer tenslotte hernam gisteren de training na een weekje relatieve rust. (TTV)